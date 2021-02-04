Всероссийский фестиваль «Тулица-2021»
21 февраля в ДК «Туламашзавод» пройдет Чемпионат Тульской области «ТТ-71» и Всероссийский фестиваль «Тулица-2021».
Конкурс проводится среди хореографических коллективов Российской Федерации, любых учебных заведений и коммерческих танцевальных школ, с целью дальнейшего совершенствования и пропаганды народного творчества, развития русского хореографического искусства.
Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Демидовская, 52
21 февраля 2021, воскресенье
08:00
27 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2100-2500 ₽
25 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
7 марта - 30 мая
20 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
7 марта, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽