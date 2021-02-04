21 февраля в ДК «Туламашзавод» пройдет Чемпионат Тульской области «ТТ-71» и Всероссийский фестиваль «Тулица-2021».



Конкурс проводится среди хореографических коллективов Российской Федерации, любых учебных заведений и коммерческих танцевальных школ, с целью дальнейшего совершенствования и пропаганды народного творчества, развития русского хореографического искусства.



Регистрация по ссылке.