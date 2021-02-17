Чему верить в интернете и в СМИ?
21 февраля в культурном центре «Типография» в рамках фестиваля «Ликбез по взрослой жизни» пройдет лекция «Чему верить в интернете и в СМИ?». Правда ли, что все медиа врут? Как распознать фейковые новости? И что делать, чтобы не попасть в информационный пузырь?
Спикер: Саша Шаргородская — шеф-редактор петербургского издания «Бумага», автор подкаста о возрасте «Молодость всё».
Свободный взнос. Регистрация по ссылке.
Свободный взнос. Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
21 февраля 2021, воскресенье
14:00
27 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2100-2500 ₽
25 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
7 марта - 30 мая
20 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
7 марта, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽