21 февраля в культурном центре «Типография» в рамках фестиваля «Ликбез по взрослой жизни» пройдет лекция «Чему верить в интернете и в СМИ?». Правда ли, что все медиа врут? Как распознать фейковые новости? И что делать, чтобы не попасть в информационный пузырь?





Свободный взнос. Регистрация по ссылке. Спикер: Саша Шаргородская — шеф-редактор петербургского издания «Бумага», автор подкаста о возрасте «Молодость всё».