Выходные в Туле: 20-22 декабря
Новогодняя атмосфера накрывает город. Открытие елок, первые новогодние утренники для детей и выставка советских елочных украшений — все это ждет нас в ближайшие три дня.
Тульский подарок
Когда: 21-22 декабря, суббота-воскресенье, 12.00
Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2
Вход свободный.
На фестивале-ярмарке «Тульский подарок» гостей ждут увлекательные мастер-классы, фотозоны, интеллектуальная программа возле елки. В дни фестиваля на территории Городского концертного зала будет работать ярмарка, где можно будет приобрести изделия декоративно-прикладного творчества.
Открытие елок в тульских парках
Когда: 21-24 декабря
Где: Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова, Пролетарский парк культуры и отдыха, Рогожинский парк, Комсомольский парк культуры и отдыха.
Вход свободный.
В тульских парках торжественно откроются новогодние елки. Гостей ждет насыщенная музыкальная и развлекательная программа.
- 19 декабря состоится открытие елки в парке «Патриот». В конгресс-центре гостей праздника ждет насыщенная развлекательная программа: конкурсы, викторины, игры.
- 21 декабря откроется елка в Центральном парке. В честь этого события на фонтанной площади состоится шумный и веселый праздник.
- 22 декабря торжественное открытие елки состоится в Пролетарском парке.
- 23 декабря состоится открытие елки в Рогожинском парке.
- 24 декабря откроется елка в Космомольском парке. На эстраде гостей ждет праздничная программа.
День короткометражного кино
Когда: 21 декабря, суббота, 14.00, 16.00
Где: «Майский», Тула, ул. 9 Мая, 1-а
Вход свободный.
В эту субботу пройдет второй день акции «День короткометражного кино». В 14.00 зрителям покажут фильм «Счастье — это…», а в 16.00 состоится просмотр картины «Кино будущего».
После киносеансов состоится заседание, во время которого зрители смогут поделиться своими впечатлениями от фильмов.
Новогодняя ярмарка в «Искре»
Когда: 21-22 декабря, суббота-воскресенье, 12.00
Где: «Искра», молодежное пространство, Тула, ул. Советская, 11
Вход свободный.
На выходных новогодняя ярмарка «Искры» вновь откроет свои двери. Гостей ждет живая саксофонная музыка, пряные и согревающие напитки, ароматный кофе и горячий чай на огне, рождественский эльф и большое разнообразие настольных игр от клуба «Поигрушки» в воскресенье.
Чудеса под Новый год
Когда: 21 декабря, суббота, 12.00 и 17.00, 22 декабря, воскресенье, 12.00
Где: Тульский Государственный цирк, Тула, улица Советская, 96
Цена: 500-900 р.
В Тульском цирке продолжается грандиозное новогоднее шоу, которое удивит и детей, и взрослых. Гостей ждет 3D-проекция, опасные трюки, хищные животные. Лучшие цирковые номера окунут вас в мир детства.
Всё представление на манеже вас будет смешить клоун Митрофан. Под руководством Олега Плахтеева на арене появятся грациозные тигры и львы. Впечатлит вас аттракцион «Сказки Востока» — арабские верблюды, ламы, леопард, пума, обезьяна, рептилии и весёлый ослик!
Также в программе экстремальные шоу «Мотогонки в сфере», «Колесо смелости» и «Железный человек» и неутомимый «Собачий фристайл» — самоеды, ретривер, бордер-колли.
Чёрный вторник
Когда: 21 декабря, суббота, 19.00
Где: Backstage club, Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
Цена: 600 р.
На сцене клуба Backstage выступит ивановский трибьют-проект группы «Сектор Газа». Музыканты «Чёрного вторника» исполнят вживую все хиты любимой группы.
Поклонники услышат колхозный рок-н-ролл «Сектора Газа», который все больше сливается с народным творчеством, в исполнении полноценного рок-состава. Кстати, ребята из «Черного вторника» поддерживают знакомство с родственниками Юрия Хоя и участниками оригинального «Сектора».
Ангел НеБес
Когда: 21 декабря, суббота, 20.00
Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский проспект, 19
Цена: 500 р.
В Harat's pub пройдет концерт одного из самых ярких и эпатажных рок-коллективов Северной Столицы «Ангел НеБес». Музыканты представят новую программу «ТРИНАДЦАТЬ НеБесных ЛЕТ».
Каждое выступление группы — это гармоничное сочетание убойного музыкально-эмоционального драйва и философско-психоделических идей и экспериментов.
Парад ВИА 70-х-80-х
Когда: 21 декабря 2019, суббота, 19.00
Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2
Цена: 900-1600 р.
Специально для вас на большой сцене пройдет гала-концерт самых любимых и легендарных ВИА 70-х и 80-х годов прошлого столетия. Настоящие мэтры эстрады исполнят композиции в живом звучании и с советским знаком качества!
На сцене выступят Михаил Долотов, ВИА «Песняры», ВИА «Лейся, песня», первая солистка группы «Мираж» Светлана Разина, заслуженный артист России, солист ВИА «Поющие Сердца» Игорь Офицеров.
Щелкунчик
Когда: 20 декабря, пятница, 19.00
Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2
Цена: 800-2500 р.
Театр балета классической хореографии LA CLASSIQUE покажет новогодний спектакль «Щелкунчик», который придется по душе и взрослым и детям. Отличительная черта театра La Classique — это непревзойдённые костюмы и декорации, которые делаются в единственном экземпляре. Готовит их дипломированный художник Элик Мелихов - это он «одевает» Большой Театр России, Московский театр балета под руководством Виктора Смирнова-Голованова, Королевский балет Дании и Театр балета Бостона.
Новогодний антидепрессант
Когда: 20 декабря, пятница, 19.30
Где: Театрально-концертный центр, Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
Цена: 700 р. Предварительная запись по тел. 71−67−33 и 8−910−943−74−33
В клубе «Пигмалион» на территории Likerka Loft пройдет вечеринка «Новогодний антидепрессант».
Гостей ждет чай-кофе, неожиданности и сюрпризы, конкурсы, игры и зажигательные танцы.
Специальные гости вечера — клуб восточных танцев «Манго»! Ведущая — неотразимая Ольга Новикова.
Хип-хоп вечеринка
Когда: 20 декабря, пятница, 22.00
Где: «Типография», культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
Вход свободный, добровольный взнос приветствуется.
В пятницу вечером «Типография» собирает большую хип-хоп вечеринку. Приходите подвигаться под биты, пообщаться и зависнуть в баре.
За пультом: Pit, TomOrRow, Infinite Search, Cvetkov.
Три желания
Когда: 22 декабря в 11.00 и 14.00
Где: Тульская областная филармония им.
Цена: 300 р.
Ансамбль «Услада» готовит для детей новогоднюю музыкальную сказку «Три желания». Сказка научит детей одной важной истине — надо быть осторожнее со своими желаниями. Действие сказки происходит в селе Небывальском Незнамовского уезда. Жила-была девица и подарили ей за ее доброту одну чудесную вещицу. Ну с таким-то подарком только во дворец к государю-императору! А у царя дочка-красавица просто загляденье, но такого капризного и высокомерного нрава, что все женихи от нее разбежались. И она, конечно, требует, чтобы чудесная вещица исполняла ее желания. И такого она понапридумывала, что ни в сказке сказать, ни пером описать… Потом конечно поняла, что с желаниями нужно быть поосторожнее, а то ведь они могут и сбыться!
В фойе перед спектаклем детей ждет игровая интерактивная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Аленький цветочек
Когда: 20 декабря, пятница в 10.00 и 14.00, 21−22 декабря, суббота-воскресенье в 11.00 и 15.00
Где: Тульский областной театр юного зрителя, Тула, улица Коминтерна, 2
Цена: 450−500 р.
В Театре юного зрителя состоится премьера спектакля «Аленький цветочек» по мотивам сказки С. Аксакова. Пьесу для спектакля написала Ольга Прокофьева. Перед спектаклем юных гостей ждет новогодняя интермедия.
Снежная королева
Когда: 22 декабря в 11.00
Где: «Родина», молодежный центр, Тула, пр. Ленина, 20
Требуется предварительная запись по телефону: 8−920−744−16−04
В Молодежном центре «Родина» покажут новогодний танцевальный мюзикл «Снежная Королева». Юных гостей ждет праздничный утренник, красочное танцевальное шоу с отрывками мультика «Снежная Королева» и подарки от Деда Мороза.
Новогодние соревнования по спортивному ориентированию
Когда: 22 декабря, воскресенье, 12.00
Где: Рогожинский парк, Тула, ул. Перекопская, 8
Присоединиться могут все желающие. Для этого нужно подать заявку на сайте Orgeo. Для новичков предусмотрена упрощенная дистанция, участие в этой группе бесплатное.
В Рогожинском парке состоятся традиционные костюмированные соревнования по спортивному ориентированию «Новогодний старт». Приветствуется участие в новогодних костюмах.
Это яркое спортивное событие с конкурсами и подарками. Участники смогут выбрать дистанцию различной длины и уровнем сложности. Цель — как можно быстрее пройти заданный на карте маршрут.
Открытый урок по лазертагу
Когда: 22 декабря, воскресенье, 11.00
Где: Парк «Патриот», Тула, ул. Рязанская д. 25/2
Вход свободный.
В парке «Патриот» состоится открытый урок по лазертагу. Принять участие могут все желающие.
Игры проводятся на специально оборудованной площадке «Город». Она представляет собой имитацию боя в городских условиях, а для полного погружения в атмосферу во время игрового процесса, на протяжении всей игры может быть включено светозвуковое сопровождение.
Чемпионат области по Го
Когда: 21 декабря, суббота, 09.40
Где: SK Royal, отель,Тула, улица Советская, 29
Вход свободный
В Туле по адресу ул. Советская, 29 пройдет чемпионат по игре го. Спортсмены будут соревноваться в личном зачете. Игры проводятся по швейцарской системе в 5 туров (с возможным распределением по начальным группам Мак-Магона) по правилам Кодекса Го, утвержденного Министерством спорта РФ, контроль времени — 45 минут каждому игроку, бёёми — 30 сек. на ход (2 раунда), коми — 6,5, розыгрыш цвета в каждой партии — нигири.
Зимние узоры
Когда: 22 декабря, воскресенье, 12.30
Где: «Химик», спорткомплекс,поселок Ленинский, ул. Гагарина, д. 9
Вход свободный.
В спорткомплексе «Химик» пройдет новогодний фестиваль по монофутболу. В соревнованиях примут участие девочки 7-14 лет.
Мастер-класс «Новогодняя Fashion-иллюстрация»
Когда: 21 декабря, суббота, 12.00 и 16.00
Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24
Цена: 300 р.
Международная арт-школа «Fantasy room» проведет в «Октаве» мастер-класс по Fashion-иллюстрации. Участники изготовят новогодний вариант Fashion-иллюстрации.
Fantasy room — сеть школ, где по уникальным методикам обучают различным навыкам в сфере творчества, моды, искусства. Филиалы школы представлены в России, Украине, Белоруссии и Казахстане.
Ёлка нашего детства
Когда: 17 декабря — 9 января, 10.00 (кроме воскресенья)
Где: Mузей военной истории тульского края, Тула, Музейно-выставочный комплекс
Цена: Взрослые — 200 р., пенсионеры, студенты, дети — 150 р. Посещение музея по предварительной записи по тел. 77−49−36
В преддверии праздника в Тульском военно-историческом музее открылась выставка, которая будет интересна не только детям, но и родителям, бабушкам и дедушкам. На ней собраны старинные елочные украшения, санки, открытки, журналы и уникальные фотографии, которые расскажут о том, как туляки встречали Новый год во все времена.
Правда сбудется - не минуется...
Когда: 20 декабря, пятница, 10.00-18.00
Где: «Добродей», ремесленный двор, Тула, ул. 9 Мая, 1-а, 1-б
Цена: 150 р. Посетить выставку можно только по предварительным коллективным заявкам (группы от 15 до 25 человек). Заявку можно сделать по телефонам: (4872) 70−43−57; 70−43−58.
Выставка-представление «Правда сбудется — не минуется…» познакомит туляков и гостей города с народными святочными обычаями Тульской губернии и соседних областей.
Гости узнают о добрых традициях Васильева вечера, Рождества и Крещения, услышат красивые легенды о праздниках, станут участниками настоящих святочных гаданий, примерят костюмы и личины ряженых, разучат веселые колядки.
Здесь можно научиться делать ангела и увидеть вертепный театр с его персонажами — удивительными куклами ручной работ — на Святки с такими разыгрывали целые представлении… А еще устроители приготовили множество по-настоящему новогодних сюрпризов. Один из них — подарок от таинственного незнакомца, который непременно получит каждый гость…
Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.
Звездные войны: Скайуокер. Восход
Цена: от 140 р.
Легендарная сага, покорившая миллионы поклонников в самых разных странах, возвращается на большие экраны! Девятый эпизод космического эпоса «Звёздные войны» завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий. Нас ожидают старые и новые герои, уникальные миры, увлекательные путешествия на край Галактики и грандиозный финал фантастической саги!
Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.