Выходные в Туле: 20-22 декабря

Новогодняя атмосфера накрывает город. Открытие елок, первые новогодние утренники для детей и выставка советских елочных украшений — все это ждет нас в ближайшие три дня.

Новогодние фестивали

Когда: 21-22 декабря, суббота-воскресенье, 12.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Вход свободный.

На фестивале-ярмарке «Тульский подарок» гостей ждут увлекательные мастер-классы, фотозоны, интеллектуальная программа возле елки. В дни фестиваля на территории Городского концертного зала будет работать ярмарка, где можно будет приобрести изделия декоративно-прикладного творчества.

События

Когда: 21-24 декабря

Где: Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова, Пролетарский парк культуры и отдыха, Рогожинский парк, Комсомольский парк культуры и отдыха.

Вход свободный.

В тульских парках торжественно откроются новогодние елки. Гостей ждет насыщенная музыкальная и развлекательная программа.

19 декабря состоится открытие елки в парке «Патриот». В конгресс-центре гостей праздника ждет насыщенная развлекательная программа: конкурсы, викторины, игры.

состоится открытие елки в парке «Патриот». В конгресс-центре гостей праздника ждет насыщенная развлекательная программа: конкурсы, викторины, игры. 21 декабря откроется елка в Центральном парке. В честь этого события на фонтанной площади состоится шумный и веселый праздник.

откроется елка в Центральном парке. В честь этого события на фонтанной площади состоится шумный и веселый праздник. 22 декабря торжественное открытие елки состоится в Пролетарском парке.

торжественное открытие елки состоится в Пролетарском парке. 23 декабря состоится открытие елки в Рогожинском парке.

состоится открытие елки в Рогожинском парке. 24 декабря откроется елка в Космомольском парке. На эстраде гостей ждет праздничная программа.

Когда: 21 декабря, суббота, 14.00, 16.00

Где: «Майский», Тула, ул. 9 Мая, 1-а

Вход свободный.

В эту субботу пройдет второй день акции «День короткометражного кино». В 14.00 зрителям покажут фильм «Счастье — это…», а в 16.00 состоится просмотр картины «Кино будущего».

После киносеансов состоится заседание, во время которого зрители смогут поделиться своими впечатлениями от фильмов.

Когда: 21-22 декабря, суббота-воскресенье, 12.00

Где: «Искра», молодежное пространство, Тула, ул. Советская, 11

Вход свободный.

На выходных новогодняя ярмарка «Искры» вновь откроет свои двери. Гостей ждет живая саксофонная музыка, пряные и согревающие напитки, ароматный кофе и горячий чай на огне, рождественский эльф и большое разнообразие настольных игр от клуба «Поигрушки» в воскресенье.

Когда: 21 декабря, суббота, 12.00 и 17.00, 22 декабря, воскресенье, 12.00

Где: Тульский Государственный цирк, Тула, улица Советская, 96

Цена: 500-900 р.

В Тульском цирке продолжается грандиозное новогоднее шоу, которое удивит и детей, и взрослых. Гостей ждет 3D-проекция, опасные трюки, хищные животные. Лучшие цирковые номера окунут вас в мир детства.

Всё представление на манеже вас будет смешить клоун Митрофан. Под руководством Олега Плахтеева на арене появятся грациозные тигры и львы. Впечатлит вас аттракцион «Сказки Востока» — арабские верблюды, ламы, леопард, пума, обезьяна, рептилии и весёлый ослик!

Также в программе экстремальные шоу «Мотогонки в сфере», «Колесо смелости» и «Железный человек» и неутомимый «Собачий фристайл» — самоеды, ретривер, бордер-колли.

Концерты

Когда: 21 декабря, суббота, 19.00

Где: Backstage club, Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.

Цена: 600 р.

На сцене клуба Backstage выступит ивановский трибьют-проект группы «Сектор Газа». Музыканты «Чёрного вторника» исполнят вживую все хиты любимой группы.

Поклонники услышат колхозный рок-н-ролл «Сектора Газа», который все больше сливается с народным творчеством, в исполнении полноценного рок-состава. Кстати, ребята из «Черного вторника» поддерживают знакомство с родственниками Юрия Хоя и участниками оригинального «Сектора».

Когда: 21 декабря, суббота, 20.00

Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский проспект, 19

Цена: 500 р.

В Harat's pub пройдет концерт одного из самых ярких и эпатажных рок-коллективов Северной Столицы «Ангел НеБес». Музыканты представят новую программу «ТРИНАДЦАТЬ НеБесных ЛЕТ».

Каждое выступление группы — это гармоничное сочетание убойного музыкально-эмоционального драйва и философско-психоделических идей и экспериментов.

Когда: 21 декабря 2019, суббота, 19.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 900-1600 р.

Специально для вас на большой сцене пройдет гала-концерт самых любимых и легендарных ВИА 70-х и 80-х годов прошлого столетия. Настоящие мэтры эстрады исполнят композиции в живом звучании и с советским знаком качества!

На сцене выступят Михаил Долотов, ВИА «Песняры», ВИА «Лейся, песня», первая солистка группы «Мираж» Светлана Разина, заслуженный артист России, солист ВИА «Поющие Сердца» Игорь Офицеров.

Театр

Когда: 20 декабря, пятница, 19.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 800-2500 р.

Театр балета классической хореографии LA CLASSIQUE покажет новогодний спектакль «Щелкунчик», который придется по душе и взрослым и детям. Отличительная черта театра La Classique — это непревзойдённые костюмы и декорации, которые делаются в единственном экземпляре. Готовит их дипломированный художник Элик Мелихов - это он «одевает» Большой Театр России, Московский театр балета под руководством Виктора Смирнова-Голованова, Королевский балет Дании и Театр балета Бостона.

Вечеринки

Когда: 20 декабря, пятница, 19.30

Где: Театрально-концертный центр, Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж

Цена: 700 р. Предварительная запись по тел. 71−67−33 и 8−910−943−74−33

В клубе «Пигмалион» на территории Likerka Loft пройдет вечеринка «Новогодний антидепрессант».

Гостей ждет чай-кофе, неожиданности и сюрпризы, конкурсы, игры и зажигательные танцы.



Специальные гости вечера — клуб восточных танцев «Манго»! Ведущая — неотразимая Ольга Новикова.

Когда: 20 декабря, пятница, 22.00

Где: «Типография», культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Вход свободный, добровольный взнос приветствуется.

В пятницу вечером «Типография» собирает большую хип-хоп вечеринку. Приходите подвигаться под биты, пообщаться и зависнуть в баре.

За пультом: Pit, TomOrRow, Infinite Search, Cvetkov.

Детям

Когда: 22 декабря в 11.00 и 14.00

Где: Тульская областная филармония им. И. А. Михайловского , Тула, проспект Ленина, 51

Цена: 300 р.

Ансамбль «Услада» готовит для детей новогоднюю музыкальную сказку «Три желания». Сказка научит детей одной важной истине — надо быть осторожнее со своими желаниями. Действие сказки происходит в селе Небывальском Незнамовского уезда. Жила-была девица и подарили ей за ее доброту одну чудесную вещицу. Ну с таким-то подарком только во дворец к государю-императору! А у царя дочка-красавица просто загляденье, но такого капризного и высокомерного нрава, что все женихи от нее разбежались. И она, конечно, требует, чтобы чудесная вещица исполняла ее желания. И такого она понапридумывала, что ни в сказке сказать, ни пером описать… Потом конечно поняла, что с желаниями нужно быть поосторожнее, а то ведь они могут и сбыться!

В фойе перед спектаклем детей ждет игровая интерактивная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Когда: 20 декабря, пятница в 10.00 и 14.00, 21−22 декабря, суббота-воскресенье в 11.00 и 15.00

Где: Тульский областной театр юного зрителя, Тула, улица Коминтерна, 2

Цена: 450−500 р.

В Театре юного зрителя состоится премьера спектакля «Аленький цветочек» по мотивам сказки С. Аксакова. Пьесу для спектакля написала Ольга Прокофьева. Перед спектаклем юных гостей ждет новогодняя интермедия.

Когда: 22 декабря в 11.00

Где: «Родина», молодежный центр, Тула, пр. Ленина, 20

Требуется предварительная запись по телефону: 8−920−744−16−04

В Молодежном центре «Родина» покажут новогодний танцевальный мюзикл «Снежная Королева». Юных гостей ждет праздничный утренник, красочное танцевальное шоу с отрывками мультика «Снежная Королева» и подарки от Деда Мороза.

Спорт

Когда: 22 декабря, воскресенье, 12.00

Где: Рогожинский парк, Тула, ул. Перекопская, 8

Присоединиться могут все желающие. Для этого нужно подать заявку на сайте Orgeo. Для новичков предусмотрена упрощенная дистанция, участие в этой группе бесплатное.

В Рогожинском парке состоятся традиционные костюмированные соревнования по спортивному ориентированию «Новогодний старт». Приветствуется участие в новогодних костюмах.

Это яркое спортивное событие с конкурсами и подарками. Участники смогут выбрать дистанцию различной длины и уровнем сложности. Цель — как можно быстрее пройти заданный на карте маршрут.

Когда: 22 декабря, воскресенье, 11.00

Где: Парк «Патриот», Тула, ул. Рязанская д. 25/2

Вход свободный.

В парке «Патриот» состоится открытый урок по лазертагу. Принять участие могут все желающие.

Игры проводятся на специально оборудованной площадке «Город». Она представляет собой имитацию боя в городских условиях, а для полного погружения в атмосферу во время игрового процесса, на протяжении всей игры может быть включено светозвуковое сопровождение.

Когда: 21 декабря, суббота, 09.40

Где: SK Royal, отель,Тула, улица Советская, 29

Вход свободный

В Туле по адресу ул. Советская, 29 пройдет чемпионат по игре го. Спортсмены будут соревноваться в личном зачете. Игры проводятся по швейцарской системе в 5 туров (с возможным распределением по начальным группам Мак-Магона) по правилам Кодекса Го, утвержденного Министерством спорта РФ, контроль времени — 45 минут каждому игроку, бёёми — 30 сек. на ход (2 раунда), коми — 6,5, розыгрыш цвета в каждой партии — нигири.

Когда: 22 декабря, воскресенье, 12.30

Где: «Химик», спорткомплекс,поселок Ленинский, ул. Гагарина, д. 9

Вход свободный.

В спорткомплексе «Химик» пройдет новогодний фестиваль по монофутболу. В соревнованиях примут участие девочки 7-14 лет.

Лекции

Когда: 21 декабря, суббота, 12.00 и 16.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24

Цена: 300 р.

Международная арт-школа «Fantasy room» проведет в «Октаве» мастер-класс по Fashion-иллюстрации. Участники изготовят новогодний вариант Fashion-иллюстрации.

Fantasy room — сеть школ, где по уникальным методикам обучают различным навыкам в сфере творчества, моды, искусства. Филиалы школы представлены в России, Украине, Белоруссии и Казахстане.

Выставки

Когда: 17 декабря — 9 января, 10.00 (кроме воскресенья)

Где: Mузей военной истории тульского края, Тула, Музейно-выставочный комплекс

Цена: Взрослые — 200 р., пенсионеры, студенты, дети — 150 р. Посещение музея по предварительной записи по тел. 77−49−36

В преддверии праздника в Тульском военно-историческом музее открылась выставка, которая будет интересна не только детям, но и родителям, бабушкам и дедушкам. На ней собраны старинные елочные украшения, санки, открытки, журналы и уникальные фотографии, которые расскажут о том, как туляки встречали Новый год во все времена.

Когда: 20 декабря, пятница, 10.00-18.00

Где: «Добродей», ремесленный двор, Тула, ул. 9 Мая, 1-а, 1-б

Цена: 150 р. Посетить выставку можно только по предварительным коллективным заявкам (группы от 15 до 25 человек). Заявку можно сделать по телефонам: (4872) 70−43−57; 70−43−58.

Выставка-представление «Правда сбудется — не минуется…» познакомит туляков и гостей города с народными святочными обычаями Тульской губернии и соседних областей.

Гости узнают о добрых традициях Васильева вечера, Рождества и Крещения, услышат красивые легенды о праздниках, станут участниками настоящих святочных гаданий, примерят костюмы и личины ряженых, разучат веселые колядки.

Здесь можно научиться делать ангела и увидеть вертепный театр с его персонажами — удивительными куклами ручной работ — на Святки с такими разыгрывали целые представлении… А еще устроители приготовили множество по-настоящему новогодних сюрпризов. Один из них — подарок от таинственного незнакомца, который непременно получит каждый гость…

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Цена: от 140 р.

Легендарная сага, покорившая миллионы поклонников в самых разных странах, возвращается на большие экраны! Девятый эпизод космического эпоса «Звёздные войны» завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий. Нас ожидают старые и новые герои, уникальные миры, увлекательные путешествия на край Галактики и грандиозный финал фантастической саги!

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.