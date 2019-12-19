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Выходные в Туле: 20-22 декабря

Выходные в Туле: 20-22 декабря

Новогодняя атмосфера накрывает город. Открытие елок, первые новогодние утренники для детей и выставка советских елочных украшений — все это ждет нас в ближайшие три дня.

Новогодние фестивали

Тульский подарок 

Когда: 21-22 декабря, суббота-воскресенье, 12.00
Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2
Вход свободный.

На фестивале-ярмарке «Тульский подарок» гостей ждут увлекательные мастер-классы, фотозоны, интеллектуальная программа возле елки. В дни фестиваля на территории Городского концертного зала будет работать ярмарка, где можно будет приобрести изделия декоративно-прикладного творчества.

События

Открытие елок в тульских парках 

Когда: 21-24 декабря
Где: Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова, Пролетарский парк культуры и отдыха, Рогожинский парк, Комсомольский парк культуры и отдыха.
Вход свободный.

В тульских парках торжественно откроются новогодние елки. Гостей ждет насыщенная музыкальная и развлекательная программа.

  • 19 декабря состоится открытие елки в парке «Патриот». В конгресс-центре гостей праздника ждет насыщенная развлекательная программа: конкурсы, викторины, игры.
  • 21 декабря откроется елка в Центральном парке. В честь этого события на фонтанной площади состоится шумный и веселый праздник.
  • 22 декабря торжественное открытие елки состоится в Пролетарском парке.
  • 23 декабря состоится открытие елки в Рогожинском парке.
  • 24 декабря откроется елка в Космомольском парке. На эстраде гостей ждет праздничная программа.
 

День короткометражного кино 

Когда: 21 декабря, суббота, 14.00, 16.00
Где: «Майский», Тула, ул. 9 Мая, 1-а
Вход свободный.

В эту субботу пройдет второй день акции «День короткометражного кино». В 14.00 зрителям покажут фильм «Счастье — это…», а в 16.00 состоится просмотр картины «Кино будущего».

После киносеансов состоится заседание, во время которого зрители смогут поделиться своими впечатлениями от фильмов.

 

Новогодняя ярмарка в «Искре»

Когда: 21-22 декабря, суббота-воскресенье, 12.00
Где: «Искра», молодежное пространство, Тула, ул. Советская, 11
Вход свободный.

На выходных новогодняя ярмарка «Искры» вновь откроет свои двери. Гостей ждет живая саксофонная музыка, пряные и согревающие напитки, ароматный кофе и горячий чай на огне, рождественский эльф и большое разнообразие настольных игр от клуба «Поигрушки» в воскресенье.

 

Чудеса под Новый год

Когда: 21 декабря, суббота, 12.00 и 17.00, 22 декабря, воскресенье, 12.00
Где: Тульский Государственный цирк, Тула, улица Советская, 96
Цена: 500-900 р.

В Тульском цирке продолжается грандиозное новогоднее шоу, которое удивит и детей, и взрослых. Гостей ждет 3D-проекция, опасные трюки, хищные животные. Лучшие цирковые номера окунут вас в мир детства.

Всё представление на манеже вас будет смешить клоун Митрофан. Под руководством Олега Плахтеева на арене появятся грациозные тигры и львы. Впечатлит вас аттракцион «Сказки Востока» — арабские верблюды, ламы, леопард, пума, обезьяна, рептилии и весёлый ослик!

Также в программе экстремальные шоу «Мотогонки в сфере», «Колесо смелости» и «Железный человек» и неутомимый «Собачий фристайл» — самоеды, ретривер, бордер-колли.

Концерты

Чёрный вторник 

Когда: 21 декабря, суббота, 19.00
Где: Backstage club, Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
Цена: 600 р.

На сцене клуба Backstage выступит ивановский трибьют-проект группы «Сектор Газа». Музыканты «Чёрного вторника» исполнят вживую все хиты любимой группы.

Поклонники услышат колхозный рок-н-ролл «Сектора Газа», который все больше сливается с народным творчеством, в исполнении полноценного рок-состава. Кстати, ребята из «Черного вторника» поддерживают знакомство с родственниками Юрия Хоя и участниками оригинального «Сектора».

 

Ангел НеБес 

Когда: 21 декабря, суббота, 20.00
Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский проспект, 19
Цена: 500 р.

В Harat's pub пройдет концерт одного из самых ярких и эпатажных рок-коллективов Северной Столицы «Ангел НеБес». Музыканты представят новую программу «ТРИНАДЦАТЬ НеБесных ЛЕТ».

Каждое выступление группы — это гармоничное сочетание убойного музыкально-эмоционального драйва и философско-психоделических идей и экспериментов.

 

Парад ВИА 70-х-80-х 

Когда: 21 декабря 2019, суббота, 19.00
Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2
Цена: 900-1600 р.

Специально для вас на большой сцене пройдет гала-концерт самых любимых и легендарных ВИА 70-х и 80-х годов прошлого столетия. Настоящие мэтры эстрады исполнят композиции в живом звучании и с советским знаком качества!

На сцене выступят Михаил Долотов, ВИА «Песняры», ВИА «Лейся, песня», первая солистка группы «Мираж» Светлана Разина, заслуженный артист России, солист ВИА «Поющие Сердца» Игорь Офицеров. 

Театр

Щелкунчик 

Когда: 20 декабря, пятница, 19.00
Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2
Цена: 800-2500 р.

Театр балета классической хореографии LA CLASSIQUE покажет новогодний спектакль «Щелкунчик», который придется по душе и взрослым и детям. Отличительная черта театра La Classique — это непревзойдённые костюмы и декорации, которые делаются в единственном экземпляре. Готовит их дипломированный художник Элик Мелихов - это он «одевает» Большой Театр России, Московский театр балета под руководством Виктора Смирнова-Голованова, Королевский балет Дании и Театр балета Бостона.

Вечеринки

Новогодний антидепрессант 

Когда: 20 декабря, пятница, 19.30
Где: Театрально-концертный центр, Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
Цена: 700 р. Предварительная запись по тел. 71−67−33 и 8−910−943−74−33

В клубе «Пигмалион» на территории Likerka Loft пройдет вечеринка «Новогодний антидепрессант».

Гостей ждет чай-кофе, неожиданности и сюрпризы, конкурсы, игры и зажигательные танцы.

Специальные гости вечера — клуб восточных танцев «Манго»! Ведущая — неотразимая Ольга Новикова.

 

Хип-хоп вечеринка 

Когда: 20 декабря, пятница, 22.00
Где: «Типография», культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
Вход свободный, добровольный взнос приветствуется.

В пятницу вечером «Типография» собирает большую хип-хоп вечеринку. Приходите подвигаться под биты, пообщаться и зависнуть в баре.

За пультом: Pit, TomOrRow, Infinite Search, Cvetkov.

Детям

 

Три желания

Когда: 22 декабря в 11.00 и 14.00
Где: Тульская областная филармония им. И. А. Михайловского, Тула, проспект Ленина, 51
Цена: 300 р.

Ансамбль «Услада» готовит для детей новогоднюю музыкальную сказку «Три желания». Сказка научит детей одной важной истине — надо быть осторожнее со своими желаниями. Действие сказки происходит в селе Небывальском Незнамовского уезда. Жила-была девица и подарили ей за ее доброту одну чудесную вещицу. Ну с таким-то подарком только во дворец к государю-императору! А у царя дочка-красавица просто загляденье, но такого капризного и высокомерного нрава, что все женихи от нее разбежались. И она, конечно, требует, чтобы чудесная вещица исполняла ее желания. И такого она понапридумывала, что ни в сказке сказать, ни пером описать… Потом конечно поняла, что с желаниями нужно быть поосторожнее, а то ведь они могут и сбыться!

В фойе перед спектаклем детей ждет игровая интерактивная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой.

 

Аленький цветочек

Когда: 20 декабря, пятница в 10.00 и 14.00, 21−22 декабря, суббота-воскресенье в 11.00 и 15.00
Где: Тульский областной театр юного зрителя, Тула, улица Коминтерна, 2
Цена: 450−500 р.

В Театре юного зрителя состоится премьера спектакля «Аленький цветочек» по мотивам сказки С. Аксакова. Пьесу для спектакля написала Ольга Прокофьева. Перед спектаклем юных гостей ждет новогодняя интермедия.

 

Снежная королева

Когда: 22 декабря в 11.00
Где: «Родина», молодежный центр, Тула, пр. Ленина, 20
Требуется предварительная запись по телефону: 8−920−744−16−04

В Молодежном центре «Родина» покажут новогодний танцевальный мюзикл «Снежная Королева». Юных гостей ждет праздничный утренник, красочное танцевальное шоу с отрывками мультика «Снежная Королева» и подарки от Деда Мороза.

Спорт

Новогодние соревнования по спортивному ориентированию

Когда: 22 декабря, воскресенье, 12.00
Где: Рогожинский парк, Тула, ул. Перекопская, 8
Присоединиться могут все желающие. Для этого нужно подать заявку на сайте Orgeo. Для новичков предусмотрена упрощенная дистанция, участие в этой группе бесплатное.

В Рогожинском парке состоятся традиционные костюмированные соревнования по спортивному ориентированию «Новогодний старт». Приветствуется участие в новогодних костюмах.

Это яркое спортивное событие с конкурсами и подарками. Участники смогут выбрать дистанцию различной длины и уровнем сложности. Цель — как можно быстрее пройти заданный на карте маршрут.

 

Открытый урок по лазертагу 

Когда: 22 декабря, воскресенье, 11.00
Где: Парк «Патриот», Тула, ул. Рязанская д. 25/2
Вход свободный.

В парке «Патриот» состоится открытый урок по лазертагу. Принять участие могут все желающие.

Игры проводятся на специально оборудованной площадке «Город». Она  представляет собой имитацию боя в городских условиях, а для полного погружения в атмосферу во время игрового процесса, на протяжении всей игры может быть включено светозвуковое сопровождение.

 

Чемпионат области по Го 

Когда: 21 декабря, суббота, 09.40
Где: SK Royal, отель,Тула, улица Советская, 29
Вход свободный

В Туле по адресу ул. Советская, 29 пройдет чемпионат по игре го. Спортсмены будут соревноваться в личном зачете. Игры проводятся по швейцарской системе в 5 туров (с возможным распределением по начальным группам Мак-Магона) по правилам Кодекса Го, утвержденного Министерством спорта РФ, контроль времени — 45 минут каждому игроку, бёёми — 30 сек. на ход (2 раунда), коми — 6,5, розыгрыш цвета в каждой партии — нигири.

 

Зимние узоры

Когда: 22 декабря, воскресенье, 12.30
Где: «Химик», спорткомплекс,поселок Ленинский, ул. Гагарина, д. 9
Вход свободный.

В спорткомплексе «Химик» пройдет новогодний фестиваль по монофутболу. В соревнованиях примут участие девочки 7-14 лет. 

Лекции

Мастер-класс «Новогодняя Fashion-иллюстрация» 

Когда: 21 декабря, суббота, 12.00 и 16.00
Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24
Цена: 300 р.

Международная арт-школа «Fantasy room» проведет в «Октаве» мастер-класс по Fashion-иллюстрации. Участники изготовят новогодний вариант Fashion-иллюстрации.

Fantasy room — сеть школ, где по уникальным методикам обучают различным навыкам в сфере творчества, моды, искусства. Филиалы школы представлены в России, Украине, Белоруссии и Казахстане.

Выставки

Ёлка нашего детства

Когда: 17 декабря — 9 января, 10.00 (кроме воскресенья)
Где: Mузей военной истории тульского края, Тула, Музейно-выставочный комплекс
Цена: Взрослые — 200 р., пенсионеры, студенты, дети — 150 р. Посещение музея по предварительной записи по тел. 77−49−36

В преддверии праздника в Тульском военно-историческом музее открылась выставка, которая будет интересна не только детям, но и родителям, бабушкам и дедушкам. На ней собраны старинные елочные украшения, санки, открытки, журналы и уникальные фотографии, которые расскажут о том, как туляки встречали Новый год во все времена.

 

Правда сбудется - не минуется...

Когда: 20 декабря, пятница, 10.00-18.00
Где: «Добродей», ремесленный двор, Тула, ул. 9 Мая, 1-а, 1-б
Цена:  150 р. Посетить выставку можно только по предварительным коллективным заявкам (группы от 15 до 25 человек). Заявку можно сделать по телефонам: (4872) 70−43−57; 70−43−58.

Выставка-представление «Правда сбудется — не минуется…» познакомит туляков и гостей города с народными святочными обычаями Тульской губернии и соседних областей.

Гости узнают о добрых традициях Васильева вечера, Рождества и Крещения, услышат красивые легенды о праздниках, станут участниками настоящих святочных гаданий, примерят костюмы и личины ряженых, разучат веселые колядки.

Здесь можно научиться делать ангела и увидеть вертепный театр с его персонажами — удивительными куклами ручной работ — на Святки с такими разыгрывали целые представлении… А еще устроители приготовили множество по-настоящему новогодних сюрпризов. Один из них — подарок от таинственного незнакомца, который непременно получит каждый гость…

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Звездные войны: Скайуокер. Восход

Цена: от 140 р.

Легендарная сага, покорившая миллионы поклонников в самых разных странах, возвращается на большие экраны! Девятый эпизод космического эпоса «Звёздные войны» завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий. Нас ожидают старые и новые герои, уникальные миры, увлекательные путешествия на край Галактики и грандиозный финал фантастической саги!

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.

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Автор: Настя Якушина
вчера, в 21:57 0
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