Мастер-класс «Новогодняя Fashion-иллюстрация»
Международная арт-школа «Fantasy room» проведет в «Октаве» мастер-класс по Fashion-иллюстрации. Участники изготовят новогодний вариант Fashion-иллюстрации.
Fantasy room — сеть школ, где по уникальным методикам обучают различным навыкам в сфере творчества, моды, искусства. Филиалы школы представлены в России, Украине, Белоруссии и Казахстане.
Где и когда?
Тула, улица Каминского, 24
21 декабря 2019, суббота
12:00
21 декабря 2019, суббота
16:00
19 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
21 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
30 декабря, понедельник 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
21 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1700-2800 ₽
28 декабря, суббота 18:00
₽ Билеты: 400-900 ₽
29 декабря
₽ Билеты: 300 ₽