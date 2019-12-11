Мастер-класс «Новогодняя Fashion-иллюстрация»

Международная арт-школа «Fantasy room» проведет в «Октаве» мастер-класс по Fashion-иллюстрации. Участники изготовят новогодний вариант Fashion-иллюстрации.

Fantasy room — сеть школ, где по уникальным методикам обучают различным навыкам в сфере творчества, моды, искусства. Филиалы школы представлены в России, Украине, Белоруссии и Казахстане.