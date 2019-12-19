Новогодний антидепрессант
В клубе «Пигмалион» на территории Likerka Loft пройдет вечеринка «Новогодний антидепрессант».
Гостей ждет чай-кофе, неожиданности и сюрпризы, конкурсы, игры и зажигательные танцы.
Специальные гости вечера — клуб восточных танцев «Манго»! Ведущая — неотразимая Ольга Новикова.
Вход: 700 р. Предварительная запись по тел. 71−67−33 и 8−910−943−74−33.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
20 декабря 2019, пятница
19:30
28 декабря, суббота 18:00
₽ Билеты: 400-900 ₽
22 декабря
₽ Билеты: 300 ₽
7 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
21 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
21 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1700-2800 ₽
20 декабря - 9 января
₽ Билеты: 100-300 ₽