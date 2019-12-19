В клубе «Пигмалион» на территории Likerka Loft пройдет вечеринка «Новогодний антидепрессант».

Гостей ждет чай-кофе, неожиданности и сюрпризы, конкурсы, игры и зажигательные танцы.



Специальные гости вечера — клуб восточных танцев «Манго»! Ведущая — неотразимая Ольга Новикова.



Вход: 700 р. Предварительная запись по тел. 71−67−33 и 8−910−943−74−33.