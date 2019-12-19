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Новогодний антидепрессант

Новогодний антидепрессант

В клубе «Пигмалион» на территории Likerka Loft пройдет вечеринка «Новогодний антидепрессант».

Гостей ждет чай-кофе, неожиданности и сюрпризы, конкурсы, игры и зажигательные танцы.

Специальные гости вечера — клуб восточных танцев «Манго»! Ведущая — неотразимая Ольга Новикова.

Вход: 700 р. Предварительная запись по тел. 71−67−33 и 8−910−943−74−33.

Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
20 декабря 2019, пятница
19:30
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