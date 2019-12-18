Новогодние старт: соревнования по спортивному ориентированию

22 декабря в Рогожинском парке состоятся традиционные костюмированные соревнования по спортивному ориентированию «Новогодний старт». Приветствуется участие в новогодних костюмах.

Это яркое спортивное событие с конкурсами и подарками. Участники смогут выбрать дистанцию различной длины и уровнем сложности. Цель — как можно быстрее пройти заданный на карте маршрут.



Чем может привлечь спортивное ориентирование?

Нет возрастных ограничений

Соревнования проходят на свежем воздухе

Подходит новичку и профи

Гармонично сочетает физическую и умственную нагрузку

Тренирует память, логическое мышление

Учит быстро принимать решения

Это увлекательно!

Вход: Присоединиться к ним могут все желающие. Для этого нужно подать заявку на сайте Orgeo. Для новичков предусмотрена упрощенная дистанция, участие в этой группе бесплатное.