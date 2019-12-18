Новогодние старт: соревнования по спортивному ориентированию
22 декабря в Рогожинском парке состоятся традиционные костюмированные соревнования по спортивному ориентированию «Новогодний старт». Приветствуется участие в новогодних костюмах.
Это яркое спортивное событие с конкурсами и подарками. Участники смогут выбрать дистанцию различной длины и уровнем сложности. Цель — как можно быстрее пройти заданный на карте маршрут.
Чем может привлечь спортивное ориентирование?
- Нет возрастных ограничений
- Соревнования проходят на свежем воздухе
- Подходит новичку и профи
- Гармонично сочетает физическую и умственную нагрузку
- Тренирует память, логическое мышление
- Учит быстро принимать решения
- Это увлекательно!
Вход: Присоединиться к ним могут все желающие. Для этого нужно подать заявку на сайте Orgeo. Для новичков предусмотрена упрощенная дистанция, участие в этой группе бесплатное.
Где и когда?
22 декабря 2019, воскресенье
12:00
8 января, среда 17:00
₽ Билеты: 700-2100 ₽
27 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 1200-2600 ₽
23 февраля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
23 декабря - 9 января
₽ Билеты: 100-300 ₽
5 января, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1700-2800 ₽
19 января, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽