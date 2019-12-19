афиша
афиша
Регистрация
Чемпионат области по Го

Чемпионат области по Го

В Туле по адресу ул. Советская д. 29 пройдет чемпионат по игре го. Спортсмены будут соревноваться в личном зачете. Игры проводятся по швейцарской системе в 5 туров (с возможным распределением по начальным группам Мак-Магона) по правилам Кодекса Го, утвержденного Министерством спорта РФ, контроль времени — 45 минут каждому игроку, бёёми — 30 сек. на ход (2 раунда), коми — 6,5, розыгрыш цвета в каждой партии — нигири.

Вход свободный.

Где и когда?
SK Royal, отель
Тула, улица Советская, 29
21 декабря 2019, суббота
09:40
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Завтра брошу
Купить билет
19 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Тролль гнет ель
Купить билет
21 февраля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
Новогодняя вечеринка в немецких традициях
Купить билет
30 декабря, понедельник 20:00
Forest, ресторанный комплекс
 ₽  Билеты: 1000-3000 ₽
Тамара Гвердцители
Купить билет
21 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1700-2800 ₽
Summit
Купить билет
28 декабря, суббота 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 400-900 ₽
Черная курица и Подземное королевство
Купить билет
29 декабря
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.