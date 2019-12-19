Чемпионат области по Го

В Туле по адресу ул. Советская д. 29 пройдет чемпионат по игре го. Спортсмены будут соревноваться в личном зачете. Игры проводятся по швейцарской системе в 5 туров (с возможным распределением по начальным группам Мак-Магона) по правилам Кодекса Го, утвержденного Министерством спорта РФ, контроль времени — 45 минут каждому игроку, бёёми — 30 сек. на ход (2 раунда), коми — 6,5, розыгрыш цвета в каждой партии — нигири.

Вход свободный.