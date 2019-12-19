Чемпионат области по Го
В Туле по адресу ул. Советская д. 29 пройдет чемпионат по игре го. Спортсмены будут соревноваться в личном зачете. Игры проводятся по швейцарской системе в 5 туров (с возможным распределением по начальным группам Мак-Магона) по правилам Кодекса Го, утвержденного Министерством спорта РФ, контроль времени — 45 минут каждому игроку, бёёми — 30 сек. на ход (2 раунда), коми — 6,5, розыгрыш цвета в каждой партии — нигири.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 29
21 декабря 2019, суббота
09:40
19 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
21 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
30 декабря, понедельник 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
21 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1700-2800 ₽
28 декабря, суббота 18:00
₽ Билеты: 400-900 ₽
29 декабря
₽ Билеты: 300 ₽