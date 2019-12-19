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Открытый урок по лазертагу

Открытый урок по лазертагу

В парке «Патриот» состоится открытый урок по лазертагу. Принять участие могут все желающие.

Игры проводятся на специально оборудованной площадке «Город». Она  представляет собой имитацию боя в городских условиях, а для полного погружения в атмосферу во время игрового процесса, на протяжении всей игры может быть включено светозвуковое сопровождение.

 

Где и когда?
Патриот
Тула, Восточный обвод (напротив Суворовского училища)
22 декабря 2019, воскресенье
11:00
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 ₽  Билеты: 700-2100 ₽
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 ₽  Билеты: 1200-2600 ₽
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 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
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 ₽  Билеты: 1700-2800 ₽
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 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
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