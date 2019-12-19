В парке «Патриот» состоится открытый урок по лазертагу. Принять участие могут все желающие.

Игры проводятся на специально оборудованной площадке «Город». Она представляет собой имитацию боя в городских условиях, а для полного погружения в атмосферу во время игрового процесса, на протяжении всей игры может быть включено светозвуковое сопровождение.