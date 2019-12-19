Открытый урок по лазертагу
В парке «Патриот» состоится открытый урок по лазертагу. Принять участие могут все желающие.
Игры проводятся на специально оборудованной площадке «Город». Она представляет собой имитацию боя в городских условиях, а для полного погружения в атмосферу во время игрового процесса, на протяжении всей игры может быть включено светозвуковое сопровождение.
Где и когда?
Тула, Восточный обвод (напротив Суворовского училища)
22 декабря 2019, воскресенье
11:00
8 января, среда 17:00
₽ Билеты: 700-2100 ₽
27 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 1200-2600 ₽
23 февраля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
23 декабря - 9 января
₽ Билеты: 100-300 ₽
5 января, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1700-2800 ₽
19 января, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽