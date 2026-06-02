Фото Алексея Пирязева

По сценарию аниматор «Мисти Парка» в образе Чокнутого профессора разместила на столе колбы с разноцветными жидкостями, предложив юным зрителям угадать, в какой из них находится «яд». После того как дети активно выкрикивали варианты, аниматор сделала условный глоток — и перешла к серии зрелищных опытов.

В программе не было теории, только интересное: газированная вода превращалась в плотный пар, сухой лед создавал эффект облаков, а на ладони ведущей из мыльного пузыря возникало пламя. Детям разрешили прикоснуться к пене и ощутить испарения сухого льда. Завершилась основная часть танцами, после чего аниматор пообещала следующий эксперимент с участием фиолетовой пантеры Мисти.

Как отметили представители Российского Красного Креста, выезды в стационары являются для организации регулярной практикой, а не разовой акцией.

Елена Болтуева, инспектор Красного Креста:

«Мы проводим такие программы регулярно. Для детей, которые долго находятся в больнице, это настоящая терапия. Их отвлекают от уколов и капельниц, они меняют обстановку, получают положительные эмоции. Это особенно важно для тех, кто лежит без родителей».

По её словам, для онкологического отделения готовится индивидуальный формат с участием психологов, поскольку эти пациенты хорошо осведомлены о своих заболеваниях. Помимо живого общения, Красный Крест предоставляет детям канцелярские принадлежности, книги и игрушки.

Аниматор Алина Коновалова в роли Чокнутого профессора рассказала, что ей интересно работать в подобных образах, так как это позволяет отдавать много энергии:

«Я обожаю вызывать эмоции у детей. Они самые искренние. Люблю такие образы, как Чокнутый профессор или зомби. Когда видишь реакцию детей — у самой энергии прибавляется. Сегодня вначале дети стеснялись, а к концу уже сами танцевали и давали „пять“. Это значит, получилось их завлечь и подарить эмоции, которые, надеюсь, им запомнятся».

В больнице заранее решили не афишировать детали программы, чтобы сохранить эффект неожиданности.

Марина Николаева, старший воспитатель детской областной больницы:

«Специально не раскрывали, что ждет детей. Сказали просто: „Будет шоу-сюрприз“. Чтобы не было: „Я это уже видел“. Пришли ребята из разных отделений, разного возраста — никто не остался равнодушным. Они и покричали, и опыты посмотрели, а как обнимались с мягкими игрушками! Для них это очень важно».

Персонал больницы подчеркивает, что для маленьких пациентов в стационаре ценен тактильный контакт и возможность двигаться и проявлять эмоции. Проведённое мероприятие посетили те дети, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно присутствовать на городских праздниках.

Ольга Зейферт, менеджер по маркетингу «Мисти Парка»:

«Именно такие выездные форматы позволяют дотянуться до тех, кто больше всего нуждается во внимании прямо сейчас. Партнерство с Российским Красным Крестом помогло нам сделать этот праздник максимально чутким и своевременным. Нам хотелось отвлечь ребят от больничных будней, дать им возможность выплеснуть энергию, потанцевать с любимой фиолетовой пантерой Мисти и просто улыбнуться. Судя по детскому смеху в зале, у нас все получилось. Мы искренне желаем каждому маленькому пациенту скорейшего выздоровления и всегда ждем их в гости уже у нас в парке!»

