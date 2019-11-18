Парад ВИА 70-80
В Городском концертном зале пройдет большой гала-концерт «Парад ВИА 70-х-80-х». На сцену выйдут легендарные коллективы — золотые голоса, Заслуженные артисты СССР и России, встречайте!
- Михаил Долотов,
- ВИА «Песняры»,
- ВИА «Лейся песня»,
- первая солистка группы «Мираж» Светлана Разина,
- Заслуженный артист России,
- солист ВИА «Поющие Сердца» Игорь Офицеров.
Музыканты исполнят композиции, которые стали настоящим культурным достоянием нашей страны. Музыка — это всегда воспоминания, трепетные, светлые и теплые! О детстве, о молодости, о первой влюбленности.
Специально для вас на большой сцене пройдет гала-концерт самых любимых и легендарных ВИА 70-х и 80-х годов прошлого столетия. Музыканты, настоящие Мастера с большим стажем, исполнят композиции с живым звуком, с советским знаком качества! Исполнители в рамках тура подарят зрителям свои самые известные хиты и помогут возродить теплые чувства в душе каждого, кто придет на концерт!
В программе будут исполнены такие композиции, как «Листья желтые», «Синяя вечность», «Не минуты покоя», «Беловежская пуща», «Вологда», «Косил Ясь конюшину», «Клен», «Белый теплоход», «Я иду к тебе навстречу», «Мой адрес — Советский Союз», «Не надо печалиться», «Олеся», «Кто тебе сказал», «Обручальное кольцо», «Синий иней», «Качается вагон», «Музыка нас связала», «Мой герой» и многие другие!