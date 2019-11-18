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Парад ВИА 70-80

Парад ВИА 70-80

В Городском концертном зале пройдет большой гала-концерт «Парад ВИА 70-х-80-х». На сцену выйдут легендарные коллективы — золотые голоса, Заслуженные артисты СССР и России, встречайте!

  • Михаил Долотов,
  • ВИА «Песняры»,
  • ВИА «Лейся песня»,
  • первая солистка группы «Мираж» Светлана Разина,
  • Заслуженный артист России,
  • солист ВИА «Поющие Сердца» Игорь Офицеров.

Музыканты исполнят композиции, которые стали настоящим культурным достоянием нашей страны. Музыка — это всегда воспоминания, трепетные, светлые и теплые! О детстве, о молодости, о первой влюбленности.

Специально для вас на большой сцене пройдет гала-концерт самых любимых и легендарных ВИА 70-х и 80-х годов прошлого столетия. Музыканты, настоящие Мастера с большим стажем, исполнят композиции с живым звуком, с советским знаком качества! Исполнители в рамках тура подарят зрителям свои самые известные хиты и помогут возродить теплые чувства в душе каждого, кто придет на концерт!

В программе будут исполнены такие композиции, как «Листья желтые», «Синяя вечность», «Не минуты покоя», «Беловежская пуща», «Вологда», «Косил Ясь конюшину», «Клен», «Белый теплоход», «Я иду к тебе навстречу», «Мой адрес — Советский Союз», «Не надо печалиться», «Олеся», «Кто тебе сказал», «Обручальное кольцо», «Синий иней», «Качается вагон», «Музыка нас связала», «Мой герой» и многие другие!

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Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
21 декабря 2019, суббота
19:00
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Backstage club
 ₽  Билеты: 600-1300 ₽
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 ₽  Билеты: 700 ₽
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 ₽  Билеты: 1600-2700 ₽
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