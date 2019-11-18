Парад ВИА 70-80

В Городском концертном зале пройдет большой гала-концерт «Парад ВИА 70-х-80-х». На сцену выйдут легендарные коллективы — золотые голоса, Заслуженные артисты СССР и России, встречайте!

Михаил Долотов,

ВИА «Песняры»,

ВИА «Лейся песня»,

первая солистка группы «Мираж» Светлана Разина,

Заслуженный артист России,

солист ВИА «Поющие Сердца» Игорь Офицеров.

Музыканты исполнят композиции, которые стали настоящим культурным достоянием нашей страны. Музыка — это всегда воспоминания, трепетные, светлые и теплые! О детстве, о молодости, о первой влюбленности.

Специально для вас на большой сцене пройдет гала-концерт самых любимых и легендарных ВИА 70-х и 80-х годов прошлого столетия. Музыканты, настоящие Мастера с большим стажем, исполнят композиции с живым звуком, с советским знаком качества! Исполнители в рамках тура подарят зрителям свои самые известные хиты и помогут возродить теплые чувства в душе каждого, кто придет на концерт!

В программе будут исполнены такие композиции, как «Листья желтые», «Синяя вечность», «Не минуты покоя», «Беловежская пуща», «Вологда», «Косил Ясь конюшину», «Клен», «Белый теплоход», «Я иду к тебе навстречу», «Мой адрес — Советский Союз», «Не надо печалиться», «Олеся», «Кто тебе сказал», «Обручальное кольцо», «Синий иней», «Качается вагон», «Музыка нас связала», «Мой герой» и многие другие!