Новая детская стоматология в Туле: где вылечить зубы без боли и страха

Нужно ли лечить молочные зубки? Как помочь малышу не бояться врача? Где ребенку вылечат зубы и исправят прикус? Рассказываем!

Поход с ребенком к стоматологу — подвиг и для детей, и для родителей. Всему виной заблуждения о лечении детских зубов. Развеять их нам помогут специалисты нового детского отделения «Инновационной стоматологии на Марата-31».

Заблуждение № 1. Молочные зубы не нужно лечить, всё равно выпадут

Опасный миф. Не вылечите молочные зубы — заболят коренные. Стоматологи говорят — запущенный кариес передается от молочных зубов зачаткам постоянных.

Кроме того, если у ребенка есть хоть один больной зуб, значит, во рту поселилась инфекция. И она может спровоцировать воспаление практически в любом органе, от горла до почек. Но это не значит, что молочный зуб нужно немедленно удалять. Если ребенок преждевременно лишится молочных зубов, возможны проблемы: челюсть будет развиваться неправильно, испортится прикус, из-за неправильного пережевывания пищи нарушится пищеварение.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Заблуждение № 2. Лечить зубы — больно

Это мы помним еще со времен школьных стоматологических кабинетов. Но сейчас лечение доставляет в разы меньше дискомфорта. Или не доставляет совсем.

Во время процедур врачи детского отделения Инновационной стоматологии применяют традиционное обезболивание (аппликацию гелем или укол) и современную анестезию — компьютерную. Дети ее не боятся. Введение анестетика контролирует компьютер, поэтому инъекция практически безболезненна. Вместо привычного «страшного» шприца — похожий на авторучку прибор.

Дополнительным стимулом станет бонус за смелость — подарок от доктора юному пациенту.

Заблуждение № 3. Взрослая стоматология, детская… разницы нет!

Это не так. Детский организм отличается от взрослого, в том числе и строение зубов. Поэтому методы лечения и дозы препаратов должны быть соответствующими. Доверить лечение зубов ребенка можно только детской стоматологии.

Врачи детского отделения «Инновационной стоматологии на Марата-31» применяют современные методы лечения, только проверенные качественные материалы и оборудование. А еще — умеют найти правильный подход к маленькому пациенту, наладить с ним контакт.

- Важно не просто уговорить ребенка сесть в кресло и открыть рот. Нужно сформировать у него положительный опыт, настроить на последующие визиты, — говорят стоматологи клиники. — Никакого насилия! Немного психологии, доверие и дружелюбие.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом



Детское отделение Инновационной стоматологии открылось на ул. Марата 31 недавно. Детей с 5 лет здесь принимают опытные и внимательные врачи — терапевты, хирурги, ортодонты.

В отделении оказывают необходимые услуги детям и подросткам:

Профилактика кариеса (запечатывание бороздок на жевательных зубах, фторирование)

Лечение молочных и постоянных зубов у детей

Удаление зубов (если лечить зуб уже невозможно или когда коренные зубы уже «подпирают» молочные)

Исправление прикуса с помощью съемных пластинок и трейнеров (с 5 лет) или брекет-систем — с 10−12 лет. Есть возможность выбора брекетов из разных материалов: надежные и эффективные металлические и более дорогие, но почти незаметные на зубах сапфировые

Лазерная пластика уздечки языка или губ у детей — современная бескровная и безболезненная процедура

Инновационная стоматология на Марата-31

+7 (4872) 57-04-48

марата31.рф

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Бонус-совет родителям

Как помочь ребенку справиться со страхом?

- В первую очередь, родителям нужно успокоиться самим: ребенку передается страх и волнение. В день визита в клинику и накануне лучше исключить из лексикона слова «укол», «сверлить», «бормашина», «вырвать зуб». Врачи тоже воздерживаются от этих слов, чтобы не напугать ребенка, — говорят специалисты детского отделения Инновационной стоматологии.

С самыми маленькими лечение можно «превратить» в увлекательную игру с «роботами», «волшебниками», «победой над зубными монстрами». Детям постарше важно передать спокойствие и дать понять, что врач — это друг, который поможет спасти зуб.