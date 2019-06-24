В Городском концертном зале состоится новогодний спектакль «Щелкунчик» в исполнении театра балета классической хореографии LA CLASSIQUE.

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Это настоящий праздник балета! Даже самые маленькие зрители смогут погрузиться в сказочно красивый мир спектакля «Щелкунчик». Это потрясающий праздник для всей семьи!

«Щелкунчик» занимает особое место среди поздних произведений П. И. Чайковского ; стоит обособленно от традиции балетного жанра, новаторски применены музыкальные образы.

Искусство артистов театра La Classique, организованного Эликом Меликовым в 1990 году, хорошо известно любителям балета по всему миру. Труппа театра постоянно гастролирует, ведь основная цель коллектива — популяризация русского классического балета за пределами России, в репертуаре те-атра такие жемчужины классических балетов как: «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Баядерка», «Ромео и Джульетта», «Жизель», «Дон Кихот», «Пахита», «Вальпургиева ночь» и др.

Отличительная черта театра La Classique — это непревзойдённые костюмы и декорации, которые делаются в единственном экземпляре, они совершенно уникальны. Элик Меликов — дипломированный художник, один из первых в стране основавший театральную мастерскую. Он создавал декорации, костюмы и обувь для самых известных театров — Большого Театра России, Московского театра балета под руководством Виктора Смирнова-Голова-нова, Королевского балета Дании, Театра балета Бостона.

В этом году театр LA CLASSIQUE отмечает 30-й юбилейный сезон. За это время было проведено более 10 000 спектаклей по всему миру, богатейший репертуар позволил театру стать одним из самых узнаваемых в Европе и заслужить признание зрителей в Англии, Италии, Швейцарии, Франции, Австрии, Норвегии, Китае, Тайване, Новой Зеландии, Австралии, Великобритании, Ирландии, Египте, Польше, Габоне, Аргентине, Бразилии.

Премьера балета состоялась 6 (18) декабря 1892 года в Мариинском театре в Санкт-Петербурге в один вечер с оперой «Иоланта». Роли Клары и Фрица исполняли дети, учащиеся Петербургского Императорского театрального училища. В разных редакциях есть разночтения в имени главной героини: Клара и Мари. В оригинальном произведении Гофмана имя девочки — Мари, а Клара — это её любимая кукла. В России с началом Первой мировой войны (1914 год) и ростом патриотических настроений сюжет балета русифицировался, и главная героиня стала зваться Машей. При этом Фриц остался не переименованным, поскольку он — отрицательный персонаж. Примечательно, что эта традиция действует до сих пор.