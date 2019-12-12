Звездные войны: Скайуокер. Восход
Страна:
США, 2019
Премьера:
в РФ 19.12.2019
Режиссер:
Джей Джей Абрамс
Актеры:
Билли Лурд, Марк Хэмилл, Дэйзи Ридли, Донал Глисон, Адам Драйвер, Оскар Айзек, Кери Рассел, Кэрри Фишер, Лупита Нионго, Доминик Монахэн, Джон Бойега
Жанр:
фантастика, боевик
Продолжительноcть:
155 мин
Легендарная сага, покорившая миллионы поклонников в самых разных странах, возвращается на большие экраны! Девятый эпизод космического эпоса «Звёздные Войны» завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий. Нас ожидают старые и новые герои, уникальные миры, увлекательные путешествия на край Галактики и грандиозный финал фантастической саги!
Сегодня
|10:10
|Алмаз Синема
|10:10
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|11:10
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|12:55 3D
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|13:55
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|Алмаз Синема
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|Киносити
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|18:10
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|18:25 3D
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|Киносити
Завтра
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|10:10
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|Киносити
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|Алмаз Синема
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|Киносити
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|Киносити
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|16:40
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|18:10
|Алмаз Синема
|18:25 3D
|Киносити
|19:00 3D
|Синема Стар
|19:00
|Киносити
|19:30
|Киносити
|20:50
|Алмаз Синема
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21 декабря, суббота
|10:10
|Алмаз Синема
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|Киносити
|11:10
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|Алмаз Синема
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|Киносити
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|Киносити
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|Алмаз Синема
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22 декабря, воскресенье
|10:10
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|Киносити
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|Киносити
|12:50
|Алмаз Синема
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|Алмаз Синема
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|16:40
|Киносити
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|Алмаз Синема
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|Киносити
|19:00
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|Синема Стар
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23 декабря, понедельник
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24 декабря, вторник
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25 декабря, среда
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|15:40
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Завтра
|Алмаз Синема
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10:10
12:50
3D 15:30
18:10
20:50
|Киносити
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10:10
11:10
3D 12:55
13:55
15:40
16:40
3D 18:25
19:00
19:30
21:10
22:15
3D 23:55
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3D 13:25
3D 19:00
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21 декабря, суббота
|Алмаз Синема
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10:10
12:50
3D 15:30
18:10
20:50
|Киносити
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10:10
11:10
3D 12:55
13:55
15:40
16:40
3D 18:25
19:00
19:30
21:10
22:15
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22 декабря, воскресенье
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10:10
12:50
3D 15:30
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20:50
|Киносити
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10:10
11:10
3D 12:55
13:55
15:40
16:40
3D 18:25
19:00
19:30
21:10
22:15
3D 23:55
01:40
|Синема Стар
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3D 19:00
3D 22:40
23 декабря, понедельник
|Киносити
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10:10
11:10
3D 12:55
13:55
15:40
16:40
3D 18:25
19:00
19:30
21:10
22:15
3D 23:55
|Синема Стар
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3D 19:00
3D 22:40
24 декабря, вторник
|Киносити
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10:10
11:10
3D 12:55
13:55
15:40
16:40
3D 18:25
19:00
19:30
21:10
22:15
3D 23:55
|Синема Стар
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3D 19:00
3D 22:40
25 декабря, среда
|Киносити
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10:10
11:10
3D 12:55
13:55
15:40
16:40
3D 18:25
19:00
19:30
21:10
22:15
3D 23:55
|Синема Стар
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3D 19:00
3D 22:40
5 января, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1700-2800 ₽
21 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
8 января, среда 17:00
₽ Билеты: 700-2100 ₽
27 - 28 декабря
₽ Билеты: 300 ₽
28 декабря, суббота 18:00
₽ Билеты: 400-900 ₽
25 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽