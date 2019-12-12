Звездные войны: Скайуокер. Восход

Страна: США, 2019

Премьера: в РФ 19.12.2019

Режиссер: Джей Джей Абрамс

Актеры: Билли Лурд, Марк Хэмилл, Дэйзи Ридли, Донал Глисон, Адам Драйвер, Оскар Айзек, Кери Рассел, Кэрри Фишер, Лупита Нионго, Доминик Монахэн, Джон Бойега

Жанр: фантастика, боевик

Продолжительноcть: 155 мин

Легендарная сага, покорившая миллионы поклонников в самых разных странах, возвращается на большие экраны! Девятый эпизод космического эпоса «Звёздные Войны» завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий. Нас ожидают старые и новые герои, уникальные миры, увлекательные путешествия на край Галактики и грандиозный финал фантастической саги!