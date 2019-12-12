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Звездные войны: Скайуокер. Восход

Звездные войны: Скайуокер. Восход

Страна:
США, 2019
 
Премьера:
в РФ 19.12.2019
 
Режиссер:
Джей Джей Абрамс
  
Актеры:
Билли Лурд, Марк Хэмилл, Дэйзи Ридли, Донал Глисон, Адам Драйвер, Оскар Айзек, Кери Рассел, Кэрри Фишер, Лупита Нионго, Доминик Монахэн, Джон Бойега
  
Жанр:
фантастика, боевик
  
Продолжительноcть:
155 мин
  

Легендарная сага, покорившая миллионы поклонников в самых разных странах, возвращается на большие экраны! Девятый эпизод космического эпоса «Звёздные Войны» завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий. Нас ожидают старые и новые герои, уникальные миры, увлекательные путешествия на край Галактики и грандиозный финал фантастической саги!

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Сегодня
10:10 Алмаз Синема
10:10 Киносити
11:10 Киносити
12:50 Алмаз Синема
12:55 3D Киносити
13:25 3D Синема Стар
13:55 Киносити
15:30 3D Алмаз Синема
15:40 Киносити
16:40 Киносити
18:10 Алмаз Синема
18:25 3D Киносити
19:00 Киносити
19:00 3D Синема Стар
19:30 Киносити
20:50 Алмаз Синема
21:10 Киносити
22:15 Киносити
22:40 3D Синема Стар
23:55 3D Киносити
Завтра
10:10 Киносити
10:10 Алмаз Синема
11:10 Киносити
12:50 Алмаз Синема
12:55 3D Киносити
13:25 3D Синема Стар
13:55 Киносити
15:30 3D Алмаз Синема
15:40 Киносити
16:40 Киносити
18:10 Алмаз Синема
18:25 3D Киносити
19:00 3D Синема Стар
19:00 Киносити
19:30 Киносити
20:50 Алмаз Синема
21:10 Киносити
22:15 Киносити
22:40 3D Синема Стар
23:55 3D Киносити
21 декабря, суббота
10:10 Алмаз Синема
10:10 Киносити
11:10 Киносити
12:50 Алмаз Синема
12:55 3D Киносити
13:55 Киносити
15:30 3D Алмаз Синема
15:40 Киносити
16:40 Киносити
18:10 Алмаз Синема
18:25 3D Киносити
19:00 Киносити
19:00 3D Синема Стар
19:30 Киносити
20:50 Алмаз Синема
21:10 Киносити
22:15 Киносити
22:40 3D Синема Стар
23:55 3D Киносити
01:35 Киносити
22 декабря, воскресенье
10:10 Алмаз Синема
10:10 Киносити
11:10 Киносити
12:50 Алмаз Синема
12:55 3D Киносити
13:55 Киносити
15:30 3D Алмаз Синема
15:40 Киносити
16:40 Киносити
18:10 Алмаз Синема
18:25 3D Киносити
19:00 Киносити
19:00 3D Синема Стар
19:30 Киносити
20:50 Алмаз Синема
21:10 Киносити
22:15 Киносити
22:40 3D Синема Стар
23:55 3D Киносити
01:40 Киносити
23 декабря, понедельник
10:10 Киносити
11:10 Киносити
12:55 3D Киносити
13:55 Киносити
15:40 Киносити
16:40 Киносити
18:25 3D Киносити
19:00 Киносити
19:00 3D Синема Стар
19:30 Киносити
21:10 Киносити
22:15 Киносити
22:40 3D Синема Стар
23:55 3D Киносити
24 декабря, вторник
10:10 Киносити
11:10 Киносити
12:55 3D Киносити
13:55 Киносити
15:40 Киносити
16:40 Киносити
18:25 3D Киносити
19:00 3D Синема Стар
19:00 Киносити
19:30 Киносити
21:10 Киносити
22:15 Киносити
22:40 3D Синема Стар
23:55 3D Киносити
25 декабря, среда
10:10 Киносити
11:10 Киносити
12:55 3D Киносити
13:55 Киносити
15:40 Киносити
16:40 Киносити
18:25 3D Киносити
19:00 3D Синема Стар
19:00 Киносити
19:30 Киносити
21:10 Киносити
22:15 Киносити
22:40 3D Синема Стар
23:55 3D Киносити
Расписание на все дни
+1
Касса
Трофим
Купить билет
5 января, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1700-2800 ₽
Чёрный вторник
Купить билет
21 декабря, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Шоу артистов из программ «Смеяться разрешается», «Измайловский парк»
Купить билет
8 января, среда 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 700-2100 ₽
Новогоднее Шар Шоу
Купить билет
27 - 28 декабря
Мировой, продюсерский центр
 ₽  Билеты: 300 ₽
Summit
Купить билет
28 декабря, суббота 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 400-900 ₽
Пижамная студенческая вечеринка
Купить билет
25 января, суббота 20:00
Место проведения уточняется
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
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