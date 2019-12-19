Тульский подарок
В Городском концертном зале состоится фестиваль-ярмарка «Тульский подарок». Гостей ждут увлекательные мастер-классы, фотозоны, интеллектуальная программа возле елки. В дни фестиваля на территории Городского концертного зала будет работать ярмарка, где можно будет приобрести изделия декоративно-прикладного творчества.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
21 декабря 2019, суббота
12:00
22 декабря 2019, воскресенье
12:00
31 января - 1 февраля 2020
₽ Билеты: 600-1300 ₽
17 января, пятница 20:00
₽ Билеты: 700 ₽
22 декабря - 9 января
₽ Билеты: 100-300 ₽
21 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
28 декабря, суббота 18:00
₽ Билеты: 400-900 ₽
4 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1600-2700 ₽