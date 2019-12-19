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Тульский подарок

Тульский подарок

В Городском концертном зале состоится фестиваль-ярмарка «Тульский подарок». Гостей ждут увлекательные мастер-классы, фотозоны, интеллектуальная программа возле елки. В дни фестиваля на территории Городского концертного зала будет работать ярмарка, где можно будет приобрести изделия декоративно-прикладного творчества.

Вход свободный.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
21 декабря 2019, суббота
12:00
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22 декабря 2019, воскресенье
12:00
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 ₽  Билеты: 600-1300 ₽
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