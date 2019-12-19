В Городском концертном зале состоится фестиваль-ярмарка «Тульский подарок». Гостей ждут увлекательные мастер-классы, фотозоны, интеллектуальная программа возле елки. В дни фестиваля на территории Городского концертного зала будет работать ярмарка, где можно будет приобрести изделия декоративно-прикладного творчества.

Вход свободный.