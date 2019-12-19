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Яркий Новый год: где в Туле встретить праздник?

Яркий Новый год: где в Туле встретить праздник?

До Нового года осталось меньше двух недель. За это время нужно не только подготовить подарки, но и решить, как и где вы будете встречать 2020 год. Myslo подготовил обзор мест, куда можно отправиться в новогоднюю ночь.

«Генацвале»

WRIGHT BROTHERS

«Аида»

«Императоръ»

«Искра»

Площадь Ленина

 

«Генацвале»: новый год с грузинским размахом

Название «Генацвале» на грузинском означает «Душа моя», «Души в тебе не чаю»! А чем славится солнечная Грузия? Конечно же, искренним гостеприимством, уютом и вкусной едой, приготовленной с любовью из свежих натуральных продуктов. Именно это вы и почувствуете в ресторане-сыроварне Genatsvale Georgia!

Отпразднуйте Новый год в ресторане «Генацвале», и эта ночь станет по истине незабываемой. В меню ресторана вас ждут лучшие блюда Грузии, а также изысканный ассортимент знаменитых грузинских напитков на любой вкус.

Только прочтите названия блюд: перепелиная грудка в маринаде по-грузински, сёмга в соусе сациви, чихиртма (грузинский куриный суп), саж из баранины, курицы или телятины, хачапури по-аджарски, по-имеретински, по-менгрельски, разнообразные домашние сыры, сочные и нежные хинкали.

Всю ночь для вас будет работать ведущий, живая музыка, выступит грузинский танцевальный ансамбль и ещё много других сюрпризов.
Ну и какой Новый год без Деда Мороза и Снегурочки? Они, конечно же, придут поздравить гостей!
 
 
Успейте забронировать место в этом островке сочной и яркой Грузии и насладитесь ее гостеприимством, широтой души и мастерской кухней! 
 
Успейте забронировать столик (5900 рублей с человека). На выбор для вас вся широта шикарной грузинской кухни, напитки, сюрпризы и многое другое! 
А если в эту ночь назовете промокод «Гамарджоба 2020», то получите сухой или полусухой подарок!
Осталось не так много мест!
 
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Или звоните: 8-961-264-32-25

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Улетный Новый год в WRIGHT BROTHERS

Тула, ул. Советская, 10

 

Это новый ресторан в самом центре Тулы – рядом с культурным пространством «Искра». Но не только удобное место привлекает гостей: администрация со всей душой подошла к разработке меню и интерьера.
Так, например, декораторы «Мосфильма» специально для нас создали винты, вдохновленные полетом легендарных братьев Райт, и стол в зоне бара, напоминающий крыло самолета. Здесь учтена каждая мелочь, поэтому любая компания найдет подходящий столик.

Кухня: европейская, итальянская, авторская, смешанная, национальная.

На выбор имеется три зала. Основной: столики, удобные кресла и диваны на 110 посадочных мест, проектор и огромный экран и сцена, барная стойка, где вам всегда приготовят эксклюзивные напитки на любой вкус.

Два вип-зала, в которых можно собрать большую компанию только своих. В первом – панорамные окна на город, стеллаж с разнообразными книгами, портер выдающихся братьев Райт, удобные кресла и столики на 30 посадочных мест. Ведь, как и в приготовлении любого блюда важна каждая специя, так в интерьере важна каждая деталь!

  

Второй также отделен от основного зала, оборудован удобнейшим диваном, столиками и креслами на 40 посадочных мест.

  

Какой бы зал вы ни выбрали, WRIGHT BROTHERS – прекрасная возможность встретить Новый год в стильном месте в окружении необычных и красивых предметов интерьера.

В новогоднюю ночь в WRIGHT BROTHERS вас ждет:

  • Настоящая новогодняя атмосфера
  • Праздничный интерьер
  • Дед Мороз, Снегурочка
  • Зажигательный ведущий
  • Конкурсы, подарки
  • Живое выступление группы KRAVA
  • Безудержные танцы под DJ ALEX, 
  • И, конечно, отличная еда от нашего шеф-повара.

Стоимость билета 4000 рублей на человека.

Для бронирования столиков пишите:

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или звоните по тел.:
+7 991-414-60-01, +7 991-414-61-01

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Душевный Новый год в РК «Аида»

 
«Аида» – душевное место, куда хочется возвращаться снова и снова и, конечно же, с размахом встретить Новый год!
 
Здесь вы сможете отведать множество вкуснейших блюд азербайджанской, русской и европейской кухни, от классики до необычных вкусов, а выбор из более 200 наименований действительно впечатлит! Больше 40 разновидностей салатов, множество интересных и классических закусок из мяса, морепродуктов и овощей, 12 первых блюд и, конечно, горячие мясные и рыбные блюда на любой вкус! Великолепное обслуживание, живая музыка, активная барная стойка.
 
 
В Новогоднюю ночь-2020 ресторанный комплекс «Аида» готовит масштабное супершоу с участием популярных артистов города. В программе ночи:
  • Поздравление Деда Мороза и Снегурочки
  • Ведущий – Стас Шульц.
  • Для вас поют – Олег Тульский, Сергей Алексинский, Яника
  • За пультом DJ Atom
  • Шоу-балет «Ягори»
  • Приятные сюрпризы для наших маленьких гостей.
  • Праздник продлится до самого утра!

Новогодняя лотерея, в которой примут участие все гости праздника! 

Главные призы лотереи: телевизор, планшет и телефон.

Входной билет – 4000 рублей на персону (3000 рублей – депозит + 1000 рублей –шоу программа). Дополнительно по договоренности определенные напитки возможно принести с собой.

Телефон для заказа билетов и бронирования звоните: 45-44-99.

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Новый год с имперским размахом!

«Императорский» Новый год в роскошной банкетной резиденции «Эрмитаж» – 6 000 рублей + бонус!!! Веселое уличное гулянье с ухой, шашлыками и глинтвейном днём 1 января.

Поистине царский праздник предлагает своим гостям ресторан «ИмператорЪ».

В программе для вас:

  • указ-приветствие от Петра Первого
  • легендарный ВИА «ФАНТЫ»
  • популярный ведущий из Москвы
  • лауреат международных премий хореографический театр «Контур»
  • криогенное шоу от Деда Мороза и Снегурочки
  • анимация для детей, шоколадный фонтан
  • зрелищное лазерное шоу
  • фейерверк
  • профессиональный фотограф

Изобильное меню и напитки! Призы от заведения!

  

Возможность приобретения новогоднего тура с проживанием в отеле.

Подробности и бронирование: +7-910-558-43-27

Тула, ул. Богучаровская, 2а
imperator-hotel.ru
Instagram@imperator_tula
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Искренний Новый год

Проводи старый год и встреть 2020 в культурном пространстве «Искра».  Здесь вас ждет разнообразная программа:

12:00–22:00 Новогодняя ярмарка во внутреннем дворике «Искры» — это пряные и согревающие напитки, ароматный кофе и горячий чай на огне, атмосферная музыка. Отличный повод провести время с друзьями и семьёй. 

22:00–00:00 Большая праздничная программа: интерактивы, игры, самое нескучное ожидание Нового года вместе с Сантой!

00:00-01:30 Загадываем желания и подпеваем мечтательной Diana Mess

Вход свободный!

 

Площадь Ленина

В новогоднюю ночь туляки могут встретить праздник на площади Ленина. В концерте примут участие тульские коллективы и исполнители, а также известные российские артисты. Хэдлайнером новогодней ночи станет группа «Банд’Эрос».

 

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
вчера, в 14:22 0
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