Яркий Новый год: где в Туле встретить праздник?
До Нового года осталось меньше двух недель. За это время нужно не только подготовить подарки, но и решить, как и где вы будете встречать 2020 год. Myslo подготовил обзор мест, куда можно отправиться в новогоднюю ночь.
«Генацвале»: новый год с грузинским размахом
Название «Генацвале» на грузинском означает «Душа моя», «Души в тебе не чаю»! А чем славится солнечная Грузия? Конечно же, искренним гостеприимством, уютом и вкусной едой, приготовленной с любовью из свежих натуральных продуктов. Именно это вы и почувствуете в ресторане-сыроварне Genatsvale Georgia!
Отпразднуйте Новый год в ресторане «Генацвале», и эта ночь станет по истине незабываемой. В меню ресторана вас ждут лучшие блюда Грузии, а также изысканный ассортимент знаменитых грузинских напитков на любой вкус.
Только прочтите названия блюд: перепелиная грудка в маринаде по-грузински, сёмга в соусе сациви, чихиртма (грузинский куриный суп), саж из баранины, курицы или телятины, хачапури по-аджарски, по-имеретински, по-менгрельски, разнообразные домашние сыры, сочные и нежные хинкали.
Ну и какой Новый год без Деда Мороза и Снегурочки? Они, конечно же, придут поздравить гостей!
А если в эту ночь назовете промокод «Гамарджоба 2020», то получите сухой или полусухой подарок!
Или звоните: 8-961-264-32-25
Улетный Новый год в WRIGHT BROTHERS
Тула, ул. Советская, 10
Это новый ресторан в самом центре Тулы – рядом с культурным пространством «Искра». Но не только удобное место привлекает гостей: администрация со всей душой подошла к разработке меню и интерьера.
Так, например, декораторы «Мосфильма» специально для нас создали винты, вдохновленные полетом легендарных братьев Райт, и стол в зоне бара, напоминающий крыло самолета. Здесь учтена каждая мелочь, поэтому любая компания найдет подходящий столик.
Кухня: европейская, итальянская, авторская, смешанная, национальная.
На выбор имеется три зала. Основной: столики, удобные кресла и диваны на 110 посадочных мест, проектор и огромный экран и сцена, барная стойка, где вам всегда приготовят эксклюзивные напитки на любой вкус.
Два вип-зала, в которых можно собрать большую компанию только своих. В первом – панорамные окна на город, стеллаж с разнообразными книгами, портер выдающихся братьев Райт, удобные кресла и столики на 30 посадочных мест. Ведь, как и в приготовлении любого блюда важна каждая специя, так в интерьере важна каждая деталь!
Второй также отделен от основного зала, оборудован удобнейшим диваном, столиками и креслами на 40 посадочных мест.
Какой бы зал вы ни выбрали, WRIGHT BROTHERS – прекрасная возможность встретить Новый год в стильном месте в окружении необычных и красивых предметов интерьера.
В новогоднюю ночь в WRIGHT BROTHERS вас ждет:
- Настоящая новогодняя атмосфера
- Праздничный интерьер
- Дед Мороз, Снегурочка
- Зажигательный ведущий
- Конкурсы, подарки
- Живое выступление группы KRAVA
- Безудержные танцы под DJ ALEX,
- И, конечно, отличная еда от нашего шеф-повара.
Стоимость билета 4000 рублей на человека.
Для бронирования столиков пишите:Инстаграм
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или звоните по тел.:
+7 991-414-60-01, +7 991-414-61-01
Душевный Новый год в РК «Аида»
- Поздравление Деда Мороза и Снегурочки
- Ведущий – Стас Шульц.
- Для вас поют – Олег Тульский, Сергей Алексинский, Яника
- За пультом DJ Atom
- Шоу-балет «Ягори»
- Приятные сюрпризы для наших маленьких гостей.
- Праздник продлится до самого утра!
Новогодняя лотерея, в которой примут участие все гости праздника!
Главные призы лотереи: телевизор, планшет и телефон.
Входной билет – 4000 рублей на персону (3000 рублей – депозит + 1000 рублей –шоу программа). Дополнительно по договоренности определенные напитки возможно принести с собой.
Телефон для заказа билетов и бронирования звоните: 45-44-99.rc-aida.ru
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Новый год с имперским размахом!
«Императорский» Новый год в роскошной банкетной резиденции «Эрмитаж» – 6 000 рублей + бонус!!! Веселое уличное гулянье с ухой, шашлыками и глинтвейном днём 1 января.
Поистине царский праздник предлагает своим гостям ресторан «ИмператорЪ».
В программе для вас:
- указ-приветствие от Петра Первого
- легендарный ВИА «ФАНТЫ»
- популярный ведущий из Москвы
- лауреат международных премий хореографический театр «Контур»
- криогенное шоу от Деда Мороза и Снегурочки
- анимация для детей, шоколадный фонтан
- зрелищное лазерное шоу
- фейерверк
- профессиональный фотограф
Изобильное меню и напитки! Призы от заведения!
Возможность приобретения новогоднего тура с проживанием в отеле.
Подробности и бронирование: +7-910-558-43-27Тула, ул. Богучаровская, 2а imperator-hotel.ru Instagram: @imperator_tula
Искренний Новый год
Проводи старый год и встреть 2020 в культурном пространстве «Искра». Здесь вас ждет разнообразная программа:
12:00–22:00 Новогодняя ярмарка во внутреннем дворике «Искры» — это пряные и согревающие напитки, ароматный кофе и горячий чай на огне, атмосферная музыка. Отличный повод провести время с друзьями и семьёй.
22:00–00:00 Большая праздничная программа: интерактивы, игры, самое нескучное ожидание Нового года вместе с Сантой!
00:00-01:30 Загадываем желания и подпеваем мечтательной Diana Mess
Вход свободный!
Площадь Ленина
В новогоднюю ночь туляки могут встретить праздник на площади Ленина. В концерте примут участие тульские коллективы и исполнители, а также известные российские артисты. Хэдлайнером новогодней ночи станет группа «Банд’Эрос».