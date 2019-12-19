Яркий Новый год: где в Туле встретить праздник?

До Нового года осталось меньше двух недель. За это время нужно не только подготовить подарки, но и решить, как и где вы будете встречать 2020 год. Myslo подготовил обзор мест, куда можно отправиться в новогоднюю ночь.

Улетный Новый год в WRIGHT BROTHERS

Тула, ул. Советская, 10

Это новый ресторан в самом центре Тулы – рядом с культурным пространством «Искра». Но не только удобное место привлекает гостей: администрация со всей душой подошла к разработке меню и интерьера.

Так, например, декораторы «Мосфильма» специально для нас создали винты, вдохновленные полетом легендарных братьев Райт, и стол в зоне бара, напоминающий крыло самолета. Здесь учтена каждая мелочь, поэтому любая компания найдет подходящий столик.

Кухня: европейская, итальянская, авторская, смешанная, национальная.

На выбор имеется три зала. Основной: столики, удобные кресла и диваны на 110 посадочных мест, проектор и огромный экран и сцена, барная стойка, где вам всегда приготовят эксклюзивные напитки на любой вкус. Два вип-зала, в которых можно собрать большую компанию только своих. В первом – панорамные окна на город, стеллаж с разнообразными книгами, портер выдающихся братьев Райт, удобные кресла и столики на 30 посадочных мест. Ведь, как и в приготовлении любого блюда важна каждая специя, так в интерьере важна каждая деталь! Второй также отделен от основного зала, оборудован удобнейшим диваном, столиками и креслами на 40 посадочных мест. Какой бы зал вы ни выбрали, WRIGHT BROTHERS – прекрасная возможность встретить Новый год в стильном месте в окружении необычных и красивых предметов интерьера.

В новогоднюю ночь в WRIGHT BROTHERS вас ждет:

Настоящая новогодняя атмосфера

Праздничный интерьер

Дед Мороз, Снегурочка

Зажигательный ведущий

Конкурсы, подарки

Живое выступление группы KRAVA

Безудержные танцы под DJ ALEX,

И, конечно, отличная еда от нашего шеф-повара.

Стоимость билета 4000 рублей на человека.

Для бронирования столиков пишите:



или звоните по тел.:

+7 991-414-60-01, +7 991-414-61-01

Душевный Новый год в РК «Аида»

«Аида» – душевное место, куда хочется возвращаться снова и снова и, конечно же, с размахом встретить Новый год!

Здесь вы сможете отведать множество вкуснейших блюд азербайджанской, русской и европейской кухни, от классики до необычных вкусов, а выбор из более 200 наименований действительно впечатлит! Больше 40 разновидностей салатов, множество интересных и классических закусок из мяса, морепродуктов и овощей, 12 первых блюд и, конечно, горячие мясные и рыбные блюда на любой вкус! Великолепное обслуживание, живая музыка, активная барная стойка.

В Новогоднюю ночь-2020 ресторанный комплекс «Аида» готовит масштабное супершоу с участием популярных артистов города. В программе ночи:

Поздравление Деда Мороза и Снегурочки

Ведущий – Стас Шульц.

Для вас поют – Олег Тульский, Сергей Алексинский, Яника

За пультом DJ Atom

Шоу-балет «Ягори»

Приятные сюрпризы для наших маленьких гостей.

Праздник продлится до самого утра!

Новогодняя лотерея, в которой примут участие все гости праздника!

Главные призы лотереи: телевизор, планшет и телефон.

Входной билет – 4000 рублей на персону (3000 рублей – депозит + 1000 рублей –шоу программа). Дополнительно по договоренности определенные напитки возможно принести с собой.

Телефон для заказа билетов и бронирования звоните: 45-44-99.

Новый год с имперским размахом!

«Императорский» Новый год в роскошной банкетной резиденции «Эрмитаж» – 6 000 рублей + бонус!!! Веселое уличное гулянье с ухой, шашлыками и глинтвейном днём 1 января.

Поистине царский праздник предлагает своим гостям ресторан «ИмператорЪ».

В программе для вас:

указ-приветствие от Петра Первого

легендарный ВИА «ФАНТЫ»

популярный ведущий из Москвы

лауреат международных премий хореографический театр «Контур»

криогенное шоу от Деда Мороза и Снегурочки

анимация для детей, шоколадный фонтан

зрелищное лазерное шоу

фейерверк

профессиональный фотограф

Изобильное меню и напитки! Призы от заведения!

Возможность приобретения новогоднего тура с проживанием в отеле.

Подробности и бронирование: +7-910-558-43-27

Тула, ул. Богучаровская, 2а