Чёрный вторник

На сцене клуба Backstage выступит ивановский трибьют-проект группы «Сектор Газа». Музыканты «Чёрного вторника» исполнят вживую все хиты любимой группы.

Поклонники услышат колхозный рок-н-ролл «Сектора Газа», который все больше сливается с народным творчеством, в исполнении полноценного рок-состава. Кстати, ребята из «Черного вторника» поддерживают знакомство с родственниками Юрия Хоя и участниками оригинального «Сектора».