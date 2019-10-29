Чёрный вторник
На сцене клуба Backstage выступит ивановский трибьют-проект группы «Сектор Газа». Музыканты «Чёрного вторника» исполнят вживую все хиты любимой группы.
Поклонники услышат колхозный рок-н-ролл «Сектора Газа», который все больше сливается с народным творчеством, в исполнении полноценного рок-состава. Кстати, ребята из «Черного вторника» поддерживают знакомство с родственниками Юрия Хоя и участниками оригинального «Сектора».
Где и когда?
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
21 декабря 2019, суббота
19:00
31 января - 1 февраля 2020
₽ Билеты: 600-1300 ₽
17 января, пятница 20:00
₽ Билеты: 700 ₽
22 декабря - 9 января
₽ Билеты: 100-300 ₽
21 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
28 декабря, суббота 18:00
₽ Билеты: 400-900 ₽
4 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1600-2700 ₽