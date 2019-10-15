Ангел НеБес
В Harat's pub пройдет концерт одного из самых ярких и эпатажных рок-коллективов Северной Столицы «Ангел НеБес». Музыканты представят новую программу «ТРИНАДЦАТЬ НеБесных ЛЕТ».
Каждое выступление группы — это гармоничное сочетание убойного музыкально-эмоционального драйва и философско-психоделических идей и экспериментов. Группа, основанная в 2006 году в Туле, уже 10 лет живет и процветает в Санкт-Петербурге. За плечами у музыкантов 10 студийных альбомов, ротация на главных радиостанциях страны, более двадцати видеоклипов и свыше 500 живых выступлений.
Ежегодно «Ангел НеБес» является участником крупнейших фестивалей России и ближнего зарубежья:
- «Нашествие»,
- «Доброфест»,
- «Окна Открой»,
- Rock Line,
- К! NRock
- «Живой»,
- Parkfest,
- «Улетай»,
- «Днепророк»,
- «Воздух»,
- «Берег»,
- «Движение»,
- «Ветер Свободы» и многих других…
В марте 2011 года группа «Ангел НеБес» стала Лауреатом самой престижной премии в области рок-музыки России — «Чартова Дюжина». В декабре 2017 года вышел юбилейный альбом коллектива «10 ЛЕТ НА КРЫЛЕ», записанный с легендарными и популярными представителями российской рок-сцены.
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