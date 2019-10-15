В Harat's pub пройдет концерт одного из самых ярких и эпатажных рок-коллективов Северной Столицы «Ангел НеБес». Музыканты представят новую программу «ТРИНАДЦАТЬ НеБесных ЛЕТ».

Каждое выступление группы — это гармоничное сочетание убойного музыкально-эмоционального драйва и философско-психоделических идей и экспериментов. Группа, основанная в 2006 году в Туле, уже 10 лет живет и процветает в Санкт-Петербурге. За плечами у музыкантов 10 студийных альбомов, ротация на главных радиостанциях страны, более двадцати видеоклипов и свыше 500 живых выступлений.

Ежегодно «Ангел НеБес» является участником крупнейших фестивалей России и ближнего зарубежья:

«Нашествие»,

«Доброфест»,

«Окна Открой»,

Rock Line,

К! NRock

«Живой»,

Parkfest,

«Улетай»,

«Днепророк»,

«Воздух»,

«Берег»,

«Движение»,

«Ветер Свободы» и многих других…

В марте 2011 года группа «Ангел НеБес» стала Лауреатом самой престижной премии в области рок-музыки России — «Чартова Дюжина». В декабре 2017 года вышел юбилейный альбом коллектива «10 ЛЕТ НА КРЫЛЕ», записанный с легендарными и популярными представителями российской рок-сцены.

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