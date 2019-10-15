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Ангел НеБес

Ангел НеБес

В Harat's pub пройдет концерт одного из самых ярких и эпатажных рок-коллективов Северной Столицы «Ангел НеБес». Музыканты представят новую программу «ТРИНАДЦАТЬ НеБесных ЛЕТ».

Каждое выступление группы — это гармоничное сочетание убойного музыкально-эмоционального драйва и философско-психоделических идей и экспериментов. Группа, основанная в 2006 году в Туле, уже 10 лет живет и процветает в Санкт-Петербурге. За плечами у музыкантов 10 студийных альбомов, ротация на главных радиостанциях страны, более двадцати видеоклипов и свыше 500 живых выступлений.

Ежегодно «Ангел НеБес» является участником крупнейших фестивалей России и ближнего зарубежья:

  • «Нашествие»,
  • «Доброфест»,
  • «Окна Открой»,
  • Rock Line,
  • К! NRock
  • «Живой»,
  • Parkfest,
  • «Улетай»,
  • «Днепророк»,
  • «Воздух»,
  • «Берег»,
  • «Движение»,
  • «Ветер Свободы» и многих других…

В марте 2011 года группа «Ангел НеБес» стала Лауреатом самой престижной премии в области рок-музыки России — «Чартова Дюжина». В декабре 2017 года вышел юбилейный альбом коллектива «10 ЛЕТ НА КРЫЛЕ», записанный с легендарными и популярными представителями российской рок-сцены.

Бронирование столов по тел. 525 — 025

Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
21 декабря 2019, суббота
20:00
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Касса
Бригадный Подряд
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31 января - 1 февраля 2020
Backstage club
 ₽  Билеты: 600-1300 ₽
Маша и Медведи
Купить билет
17 января, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 700 ₽
Тульский экзотариум: музей живой природы
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22 декабря - 9 января
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
 ₽  Билеты: 100-300 ₽
Тролль гнет ель
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21 февраля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
Summit
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28 декабря, суббота 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 400-900 ₽
Стас Пьеха
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4 февраля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1600-2700 ₽
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