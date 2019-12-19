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Зимние узоры

Зимние узоры

В спорткомплексе «Химик» пройдет новогодний фестиваль по монофутболу. В соревнованиях примут участие девочки 7-14 лет. 

Вход свободный.

Где и когда?
Химик, спорткомплекс
поселок Ленинский, ул. Гагарина, д. 9
22 декабря 2019, воскресенье
12:30
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Касса
Тролль гнет ель
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21 февраля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
Любовная чехарда
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4 марта, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200-2200 ₽
Лед и пламя
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14 февраля, пятница 20:00
Bon Voyage
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Трофим
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5 января, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1700-2800 ₽
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27 февраля, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200-2600 ₽
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25 января, суббота 20:00
Место проведения уточняется
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
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