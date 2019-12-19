Зимние узоры
В спорткомплексе «Химик» пройдет новогодний фестиваль по монофутболу. В соревнованиях примут участие девочки 7-14 лет.
Вход свободный.
Где и когда?
поселок Ленинский, ул. Гагарина, д. 9
22 декабря 2019, воскресенье
12:30
21 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
4 марта, среда 19:00
₽ Билеты: 1200-2200 ₽
14 февраля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
5 января, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1700-2800 ₽
27 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 1200-2600 ₽
25 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽