Хип-хоп вечеринка

В пятницу вечером «Типография» собирает большую хип-хоп вечеринку. Приходите подвигаться под биты, пообщаться и зависнуть в баре.

За пультом: Pit, TomOrRow, Infinite Search, Cvetkov.

Вход свободный, добровольный взнос приветствуется.