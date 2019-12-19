Хип-хоп вечеринка
В пятницу вечером «Типография» собирает большую хип-хоп вечеринку. Приходите подвигаться под биты, пообщаться и зависнуть в баре.
За пультом: Pit, TomOrRow, Infinite Search, Cvetkov.
Вход свободный, добровольный взнос приветствуется.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
20 декабря 2019, пятница
22:00
27 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 1200-2600 ₽
3 января, пятница 15:00
₽ Билеты: 600-1200 ₽
8 января, среда 12:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
8 января, среда 17:00
₽ Билеты: 700-2100 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
17 января, пятница 20:00
₽ Билеты: 700 ₽