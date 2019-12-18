Открытие елок в Тульских парках
В Тульских парках торжественно откроются новогодние елки. Гостей ждет насыщенная музыкальная и развлекательная программа.
- 19 декабря состоится открытие елки в парке «Патриот». В конгресс-центре гостей праздника ждет насыщенная развлекательная программа: конкурсы, викторины, игры.
- 21 декабря откроется елка в Центральном парке. В честь этого события на фонтанной площади состоится шумный и веселый праздник.
- 22 декабря торжественное открытие елки состоится в Пролетарском парке.
- 23 декабря состоится открытие елки в Рогожинском парке.
- 24 декабря откроется елка в Космомольском парке. На эстраде гостей ждет праздничная программа.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Восточный обвод (напротив Суворовского училища)
19 декабря 2019, четверг
11:00
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
21 декабря 2019, суббота
11:00
Тула, улица Кутузова, 131а
22 декабря 2019, воскресенье
11:00
23 декабря 2019, понедельник
11:00
Тула, Октябрьская ул., д.188А
24 декабря 2019, вторник
11:00
5 января, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1700-2800 ₽
21 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
8 января, среда 17:00
₽ Билеты: 700-2100 ₽
27 - 28 декабря
₽ Билеты: 300 ₽
28 декабря, суббота 18:00
₽ Билеты: 400-900 ₽
25 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽