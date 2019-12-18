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Открытие елок в Тульских парках

Открытие елок в Тульских парках

В Тульских парках торжественно откроются новогодние елки. Гостей ждет насыщенная музыкальная и развлекательная программа.

  • 19 декабря состоится открытие елки в парке «Патриот». В конгресс-центре гостей праздника ждет насыщенная развлекательная программа: конкурсы, викторины, игры.
  • 21 декабря откроется елка в Центральном парке. В честь этого события на фонтанной площади состоится шумный и веселый праздник.
  • 22 декабря торжественное открытие елки состоится в Пролетарском парке.
  • 23 декабря состоится открытие елки в Рогожинском парке.
  • 24 декабря откроется елка в Космомольском парке. На эстраде гостей ждет праздничная программа.

Вход свободный.

Где и когда?
Патриот
Тула, Восточный обвод (напротив Суворовского училища)
19 декабря 2019, четверг
11:00
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Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
21 декабря 2019, суббота
11:00
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Пролетарский, парк культуры и отдыха
22 декабря 2019, воскресенье
11:00
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Рогожинский парк
23 декабря 2019, понедельник
11:00
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Комсомольский парк культуры и отдыха, филиал, ГУ ТО Тульские парки
24 декабря 2019, вторник
11:00
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Касса
Трофим
Купить билет
5 января, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1700-2800 ₽
Чёрный вторник
Купить билет
21 декабря, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Шоу артистов из программ «Смеяться разрешается», «Измайловский парк»
Купить билет
8 января, среда 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 700-2100 ₽
Новогоднее Шар Шоу
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27 - 28 декабря
Мировой, продюсерский центр
 ₽  Билеты: 300 ₽
Summit
Купить билет
28 декабря, суббота 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 400-900 ₽
Пижамная студенческая вечеринка
Купить билет
25 января, суббота 20:00
Место проведения уточняется
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
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