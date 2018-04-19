Выходные в Туле: 20-22 апреля
В программе выходных: Всероссийская акция «Библионочь», 4 концерта известных звёзд, радиотека, яркие театральные постановки и кинопремьеры.
На этих выходных вас ждут четыре концерта популярных российских звезд и первая вечеринка легендарной «Радиотеки». Также в этом году на пятницу и субботу проходит Всероссийская акция «Библионочь-2018». Несколько событий есть в этом обзоре. Также вас ждут потрясающие театральные постановки от гастролирующих театров и арт-центра «Барабан» и новая порция кинопремьер.
Все остальные события доступны на Myslo/Афиша
Несчастный случай
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
20 апреля, пятница 19:00
Цена: от 1500 р.
В пятницу на сцене Городского концертного зала состоится грандиозный концерт в честь 35-летия группы «Несчастный случай». Музыкальная программа имеет многообещающее название — «Что мы имели в виду». Главная особенность этой программы заключается в том, что любимые хиты будут исполняться в непривычном для зрителей порядке. Группа исполнит их по хронологии создания, вместе с этим артисты вспомнят значимые исторические факты в жизни музыкантов. В честь открытия «юбилейного года» артисты выйдут на сцену в кипенно-белых костюмах.
Ундервуд
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
21 апреля, суббота 20:00
Цена: 900 р.
В субботу на сцене Harat's pub выступит одна из самых поэтичных рок-групп – «Ундервуд», которая 22 года успешно выступает на клубных площадках и является участником масштабных фестивалей. Огромную популярность группе принесла их первая песня «Гагарин, я вас любила», и с тех пор все остальные композиции занимают высокие места в рок-чартах, становятся саундтреками к фильмам и сериалам.
Елена Темникова
Тульский государственный цирк
Тула, улица Советская, 96
20 апреля, пятница 20:00
Стоимость: от 1800 р.
В пятницу состоится единственный концерт нового шоу Елены Темниковой в поддержку нового альбома. Все любимые хиты вы услышите в живом исполнении, сопровождать концерт будет яркое хореографическое и световое шоу. В программе 25 динамических сцен, срежиссированных под каждый звук.
Пилот
М2, рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
21 апреля, суббота 20:00
Цена: от 1400 р.
В субботу на сцене M2 выступит легендарный рок-коллектив «Пилот» с презентацией своего нового альбома «Пандора». На его создание лидера группы вдохновила скульптурная композиция
Володя Борисов (радиотека)
«Типография»
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
21 апреля, суббота 22:00
Цена: 200 р. + бесплатный коктейль
Легендарная радиопередача «Радиотека» переросла в полноценный музыкальный обозревательский проект. В субботу её участник Володя Борисов устроит эклектичную музыкальную вечеринку. В программе: континентальное, халяльное и советское диско, африканское буги, зук и MPB, нью-вейв и хаус.
Dear Mr. Mayson Party
«Славянский», ресторанный комплекс
Тула, улица Староникитская, 54
21 апреля, суббота 23:00
Бронь столов: 705-705.
В субботу в баре РК «Славянский» DJ Mayson отмечает 10-летний юбилей своей творческой деятельности. Поздравлять артиста и создавать музыкальный фон будут коллеги по цеху Denis Flash и Stas. Также на вечеринку приглашен дуэт «Неформат» Евгения Реброва и Константина Мамкина, а ведет мероприятие финалист Comedy Battle Алексей Кузнецов.
Цирк уехал, а клоуны остались
«Мёд», культурно-развлекательный комплекс
Тула, улица Чапаева, 51
21 апреля, суббота 21:00
Цена: от 150 р., девушкам вход свободный до 23:00
В субботу в клубе «Мёд» вас ждёт позитивная вечеринка с любимыми танцевальными хитами, отличным меню и хорошим алкоголем.
La habanera
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
20 апреля, пятница 22:00
Вход свободный.
В пятницу в Harat's pub выступает кавер-ансамбль La Habanera. В композициях коллектива есть всё, что нужно для настоящего праздника: цыганское веселье Кустурицы и дворовая романтика раннего Ленинграда, Ляписа и отрыв дискотек 90-х, колоритный симбиоз эстрады и регги-мотивов латинских кварталов.
Мастер-класс «Весенний букет»
Тульский областной краеведческий музей
Тула, улица Советская, 68
21 апреля, суббота 14:00
Цена: 150 р.
Свит-дизайн, или искусство изготовления букетов из конфет с каждым годом приобретает популярность в нашей стране, а его появление тесно связано с историей возникновения всеми любимых сладостей. Присоединяйтесь к интересному и вкусному мастер-классу!
Кот в сапогах
Тульский государственный театр кукол
Тула, улица Советская, 62
22 апреля, воскресенье 12:00
Цена: от 150 р.
Театральные гастроли продолжаются. В воскресенье на сцене кукольного театра театральная труппа из Орла представит спектакль «Кот в сапогах» по мотивам одноимённой сказки Шарля Перро. Яркий спектакль с музыкой, красками и волшебными превращениями.
Поэтическая Тула на польском языке
Тульская областная универсальная научная библиотека
Тула, улица Тургеневская, 48
21 апреля, суббота 15:00
Вход свободный.
Мероприятие проходит в рамках акции «Библионочь-2018». Главным событием станет презентация сборника лирики тульских поэтов, изданного в 2017 году в Польше в переводах польской переводчицы Ольги Левицкой. В сборник вошли переводы произведений известных тульских авторов, таких как В. Боть, Т. Леонова, В. Пряхин и другие. Почетными гостями мероприятия станут сестра Ольги Левицкой и московский поэт, руководитель литературного клуба «Виктория» Любовь Саломон.
Библиобал в Библионочь
Богородицкий дворец-музей и парк
Богородицк, территория парка, дом №1 Дворец-музей и парк
21 апреля, суббота 18:00
Цена: 100 р.
Для гостей сотрудники музея разыграют небольшие инсценировки из известных литературных произведений со сценами бала, а также проведут танцевальные мастер-классы.
Библионочь: Япония – загадочная страна
Тульская городская библиотека №20
Тула, М. Горького ул., 20
21 апреля, суббота 18:00
Вход свободный
Городская библиотека им.
День растений
«Типография»
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
22 апреля, воскресенье 14:00
Вход свободный.
В воскресенье «Типография» посвятит целый день растениям. В программе мероприятия: лекции и мастер-классы по пересадке комнатных растений, флорариумы и суккуленты, а также обмен — просто принесите своё комнатное растение и унесите любое понравившееся.
Международная выставка кошек
Макси, торгово-развлекательный центр
Тула, Пролетарская ул., 2
21 апреля, суббота 10:00
Цена: 100-150 р., дети до 3-х лет –бесплатно.
В субботу в ТРЦ «Макси» вы сможете посмотреть и погладить самых красивых кошек страны. На выставке будут представлены питомцы всех пород из Московской области, Тулы, Пензы и Железногорска.
Благотворительный концерт «Второй дом».
«Ирландец», паб
Тула, улица Вильямса, 14
21 апреля, суббота 20:00
Цена: 200 р.
21 апреля на сцене паба «Ирландец» пройдёт благотворительный концерт, средства от которого будут направлены в приют для хорьков «Второй дом». На концерте выступят группы «Реновация», «Ласты Колумба», «Культпросвет».
Stand-up Василия Медведева
Rob Roy Bar
Тула, проспект Ленина 85, корпус 5 («Ликёрка Лофт»)
22 апреля, воскресенье 19:30
Цена: 200 р.
Василий Медведев впервые приедет в Тулу со своим сольным концертом спустя несколько лет выступлений на множестве площадок Москвы и не только. Со сцены прозвучат лучшие шутки без цензуры и границ.
Арсенал – Зенит
«Арсенал», Центральный стадион
Тула, проспект Ленина, 87
22 апреля, воскресенье 14:00
И снова в воскресенье футбол. На Центральном стадионе состоится 27-й тур чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и командой «Зенит» из Санкт-Петербуга. Приходите поболеть!
Художественная гимнастика: соревнования в честь 73-й годовщины Победы
«Новое поколение»
Тула, Тула, ул. Металлургов, 22-а
21 апреля, суббота 10:00, 14:00
В соревнованиях примут участие около 350 спортсменок из Тульской области и Великого Новгорода, Калуги, Москвы.
Баскетбол: турнир, посвященный Дню Победы
ДЮСШ №2, Новомосковск
Новомосковск, ул. Маяковского, 35/1
20 апреля 2018, пятница 13:30
21 апреля 2018, суббота 11:00
Открытый юношеский турнир в честь Дня Победы пройдет в Новомосковске во второй раз. Организаторы планируют проводить его каждый год. В соревнованиях примут участие юноши 2005-2006 года рождения.
Морфология Дэвида Боуи
«Барабан», арт-площадка
Тула, пр. Ленина, 27, 2 этаж (Тульский историко-архитектурный музей, «Старая Тульская Аптека»)
21 апреля, суббота 19:00
Цена: 400 р., необходима предварительная бронь
Спектакль по мотивам книги философа Саймона Кричли «Боуи» и частных историй. Для тех, кто устал от рутины, которой переполнен наш мир. Частные истории жизни людей, как исследовательский материал, вплетаются в структуру спектакля через призму творчества Боуи.
Ктуба
Тульский государственный академический театр драмы им. М. Горького
Тула, проспект Ленина, 34-а
20 апреля, пятница 18:30
Цена: 300 р.
Спектакль, который привез Курский драматический театр, во всех красках показывает особенности еврейского бракосочетания. Кроме национальных традиций здесь затронуты вопросы любви, ревности, взаимоотношений с родителями. И всё это представлено в легкой комедийной форме.
Денискины рассказы
Тульский государственный театр кукол
Тула, улица Советская, 62
20 апреля, пятница 11:00
Цена: от 150 р.
В пятницу вас ждёт постановка Воронежского «Театра равных» по произведению В. Драгунского «Денискины рассказы». В спектакле задействованы самые известные рассказы из цикла. Главный герой повествований – обычный мальчишка Денис Кораблев, с которым постоянно происходят смешные, необычные случаи.
Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.
Тренер
В кинотеатрах начинается показ дебютной режиссерской работы Данилы Козловского в жанре спортивная драма «Тренер». В центре сюжета история футболиста национальной сборной, который по досадной ошибке вынужден завершить карьеру и стать тренером провинциальной команды. Именно с этим клубом Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя.
Цена: от 120 р.
Тихое место
В кинотеатрах начинается показ триллера «Тихое место». Фильм вызвал огромный ажиотаж на просторах интернета и стал одной из самых ожидаемых премьер. История происходит в далекой американской глубинке. Обычная на первый взгляд семья общается между собой с помощью целого комплекса специальных жестов. Для чего? Конечно же, чтобы избежать смертельной ловушки.
Цена: от 120 р.