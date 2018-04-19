Выходные в Туле: 20-22 апреля

На этих выходных вас ждут четыре концерта популярных российских звезд и первая вечеринка легендарной «Радиотеки». Также в этом году на пятницу и субботу проходит Всероссийская акция «Библионочь-2018». Несколько событий есть в этом обзоре. Также вас ждут потрясающие театральные постановки от гастролирующих театров и арт-центра «Барабан» и новая порция кинопремьер.

Все остальные события доступны на Myslo/Афиша

Концерты

Городской концертный зал

Тула, улица Советская, 2

20 апреля, пятница 19:00

Цена: от 1500 р.



В пятницу на сцене Городского концертного зала состоится грандиозный концерт в честь 35-летия группы «Несчастный случай». Музыкальная программа имеет многообещающее название — «Что мы имели в виду». Главная особенность этой программы заключается в том, что любимые хиты будут исполняться в непривычном для зрителей порядке. Группа исполнит их по хронологии создания, вместе с этим артисты вспомнят значимые исторические факты в жизни музыкантов. В честь открытия «юбилейного года» артисты выйдут на сцену в кипенно-белых костюмах.

Harat's Pub

Тула, Красноармейский проспект, 19

21 апреля, суббота 20:00

Цена: 900 р.

В субботу на сцене Harat's pub выступит одна из самых поэтичных рок-групп – «Ундервуд», которая 22 года успешно выступает на клубных площадках и является участником масштабных фестивалей. Огромную популярность группе принесла их первая песня «Гагарин, я вас любила», и с тех пор все остальные композиции занимают высокие места в рок-чартах, становятся саундтреками к фильмам и сериалам.

Тульский государственный цирк

Тула, улица Советская, 96

20 апреля, пятница 20:00

Стоимость: от 1800 р.

В пятницу состоится единственный концерт нового шоу Елены Темниковой в поддержку нового альбома. Все любимые хиты вы услышите в живом исполнении, сопровождать концерт будет яркое хореографическое и световое шоу. В программе 25 динамических сцен, срежиссированных под каждый звук.

М2, рок-клуб

Тула, ул. Октябрьская, 306

21 апреля, суббота 20:00

Цена: от 1400 р.

В субботу на сцене M2 выступит легендарный рок-коллектив «Пилот» с презентацией своего нового альбома «Пандора». На его создание лидера группы вдохновила скульптурная композиция М. Шемякина «Дети — жертвы пороков взрослых» и рождение дочери. Вас ожидает уникальная программа из новых песен и старых хитов, которые звучали на юбилейном туре.

В клубе

«Типография»

Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

21 апреля, суббота 22:00

Цена: 200 р. + бесплатный коктейль

Легендарная радиопередача «Радиотека» переросла в полноценный музыкальный обозревательский проект. В субботу её участник Володя Борисов устроит эклектичную музыкальную вечеринку. В программе: континентальное, халяльное и советское диско, африканское буги, зук и MPB, нью-вейв и хаус.

«Славянский», ресторанный комплекс

Тула, улица Староникитская, 54

21 апреля, суббота 23:00

Бронь столов: 705-705.





В субботу в баре РК «Славянский» DJ Mayson отмечает 10-летний юбилей своей творческой деятельности. Поздравлять артиста и создавать музыкальный фон будут коллеги по цеху Denis Flash и Stas. Также на вечеринку приглашен дуэт «Неформат» Евгения Реброва и Константина Мамкина, а ведет мероприятие финалист Comedy Battle Алексей Кузнецов.

«Мёд», культурно-развлекательный комплекс

Тула, улица Чапаева, 51

21 апреля, суббота 21:00

Цена: от 150 р., девушкам вход свободный до 23:00

В субботу в клубе «Мёд» вас ждёт позитивная вечеринка с любимыми танцевальными хитами, отличным меню и хорошим алкоголем.

Harat's Pub

Тула, Красноармейский проспект, 19

20 апреля, пятница 22:00

Вход свободный.

В пятницу в Harat's pub выступает кавер-ансамбль La Habanera. В композициях коллектива есть всё, что нужно для настоящего праздника: цыганское веселье Кустурицы и дворовая романтика раннего Ленинграда, Ляписа и отрыв дискотек 90-х, колоритный симбиоз эстрады и регги-мотивов латинских кварталов.

Детям

Тульский областной краеведческий музей

Тула, улица Советская, 68

21 апреля, суббота 14:00

Цена: 150 р.

Свит-дизайн, или искусство изготовления букетов из конфет с каждым годом приобретает популярность в нашей стране, а его появление тесно связано с историей возникновения всеми любимых сладостей. Присоединяйтесь к интересному и вкусному мастер-классу!

Тульский государственный театр кукол

Тула, улица Советская, 62

22 апреля, воскресенье 12:00

Цена: от 150 р.

Театральные гастроли продолжаются. В воскресенье на сцене кукольного театра театральная труппа из Орла представит спектакль «Кот в сапогах» по мотивам одноимённой сказки Шарля Перро. Яркий спектакль с музыкой, красками и волшебными превращениями.

Библионочь

Поэтическая Тула на польском языке

Тульская областная универсальная научная библиотека

Тула, улица Тургеневская, 48

21 апреля, суббота 15:00

Вход свободный.

Мероприятие проходит в рамках акции «Библионочь-2018». Главным событием станет презентация сборника лирики тульских поэтов, изданного в 2017 году в Польше в переводах польской переводчицы Ольги Левицкой. В сборник вошли переводы произведений известных тульских авторов, таких как В. Боть, Т. Леонова, В. Пряхин и другие. Почетными гостями мероприятия станут сестра Ольги Левицкой и московский поэт, руководитель литературного клуба «Виктория» Любовь Саломон.

Богородицкий дворец-музей и парк

Богородицк, территория парка, дом №1 Дворец-музей и парк

21 апреля, суббота 18:00

Цена: 100 р.

Для гостей сотрудники музея разыграют небольшие инсценировки из известных литературных произведений со сценами бала, а также проведут танцевальные мастер-классы.

Тульская городская библиотека №20

Тула, М. Горького ул., 20

21 апреля, суббота 18:00

Вход свободный

Городская библиотека им. А. С. Пушкина организовывает творческий портал «Япония – загадочная страна». В программе «Библионочи» мастер-классы, настольные игры и косплей-дефиле.

События

«Типография»

Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

22 апреля, воскресенье 14:00

Вход свободный.

В воскресенье «Типография» посвятит целый день растениям. В программе мероприятия: лекции и мастер-классы по пересадке комнатных растений, флорариумы и суккуленты, а также обмен — просто принесите своё комнатное растение и унесите любое понравившееся.

Макси, торгово-развлекательный центр

Тула, Пролетарская ул., 2

21 апреля, суббота 10:00

Цена: 100-150 р., дети до 3-х лет –бесплатно.

В субботу в ТРЦ «Макси» вы сможете посмотреть и погладить самых красивых кошек страны. На выставке будут представлены питомцы всех пород из Московской области, Тулы, Пензы и Железногорска.

«Ирландец», паб

Тула, улица Вильямса, 14

21 апреля, суббота 20:00

Цена: 200 р.

21 апреля на сцене паба «Ирландец» пройдёт благотворительный концерт, средства от которого будут направлены в приют для хорьков «Второй дом». На концерте выступят группы «Реновация», «Ласты Колумба», «Культпросвет».

Rob Roy Bar

Тула, проспект Ленина 85, корпус 5 («Ликёрка Лофт»)

22 апреля, воскресенье 19:30

Цена: 200 р.

Василий Медведев впервые приедет в Тулу со своим сольным концертом спустя несколько лет выступлений на множестве площадок Москвы и не только. Со сцены прозвучат лучшие шутки без цензуры и границ.

Спорт

«Арсенал», Центральный стадион

Тула, проспект Ленина, 87

22 апреля, воскресенье 14:00

И снова в воскресенье футбол. На Центральном стадионе состоится 27-й тур чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и командой «Зенит» из Санкт-Петербуга. Приходите поболеть!

«Новое поколение»

Тула, Тула, ул. Металлургов, 22-а

21 апреля, суббота 10:00, 14:00

В соревнованиях примут участие около 350 спортсменок из Тульской области и Великого Новгорода, Калуги, Москвы.

ДЮСШ №2, Новомосковск

Новомосковск, ул. Маяковского, 35/1

20 апреля 2018, пятница 13:30

21 апреля 2018, суббота 11:00

Открытый юношеский турнир в честь Дня Победы пройдет в Новомосковске во второй раз. Организаторы планируют проводить его каждый год. В соревнованиях примут участие юноши 2005-2006 года рождения.

Театры

«Барабан», арт-площадка

Тула, пр. Ленина, 27, 2 этаж (Тульский историко-архитектурный музей, «Старая Тульская Аптека»)

21 апреля, суббота 19:00

Цена: 400 р., необходима предварительная бронь

Спектакль по мотивам книги философа Саймона Кричли «Боуи» и частных историй. Для тех, кто устал от рутины, которой переполнен наш мир. Частные истории жизни людей, как исследовательский материал, вплетаются в структуру спектакля через призму творчества Боуи.

Ктуба

Тульский государственный академический театр драмы им. М. Горького

Тула, проспект Ленина, 34-а

20 апреля, пятница 18:30

Цена: 300 р.



Спектакль, который привез Курский драматический театр, во всех красках показывает особенности еврейского бракосочетания. Кроме национальных традиций здесь затронуты вопросы любви, ревности, взаимоотношений с родителями. И всё это представлено в легкой комедийной форме.

Тульский государственный театр кукол

Тула, улица Советская, 62

20 апреля, пятница 11:00

Цена: от 150 р.

В пятницу вас ждёт постановка Воронежского «Театра равных» по произведению В. Драгунского «Денискины рассказы». В спектакле задействованы самые известные рассказы из цикла. Главный герой повествований – обычный мальчишка Денис Кораблев, с которым постоянно происходят смешные, необычные случаи.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

В кинотеатрах начинается показ дебютной режиссерской работы Данилы Козловского в жанре спортивная драма «Тренер». В центре сюжета история футболиста национальной сборной, который по досадной ошибке вынужден завершить карьеру и стать тренером провинциальной команды. Именно с этим клубом Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя.

Цена: от 120 р.

В кинотеатрах начинается показ триллера «Тихое место». Фильм вызвал огромный ажиотаж на просторах интернета и стал одной из самых ожидаемых премьер. История происходит в далекой американской глубинке. Обычная на первый взгляд семья общается между собой с помощью целого комплекса специальных жестов. Для чего? Конечно же, чтобы избежать смертельной ловушки.

Цена: от 120 р.