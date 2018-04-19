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Акция «БиблиоБал в Библиночь»

Акция «БиблиоБал в Библиночь»

Для гостей сотрудники музея разыграют небольшие инсценировки из известных литературных произведений со сценами бала, а также проведут танцевальные мастер-классы.

Вы разучите полонез из пьесы Александра Гладкова «Гусарская баллада», англез из романа Джейн Остин «Разум и чувства» и другие старинные танцы. Кроме того, гостей ожидают конкурсы и салонные игры. «БиблиоБал» — весёлое и познавательное времяпровождение для всей семьи!

Стоимость: 100 р.

Где и когда?
Богородицкий дворец-музей и парк
Богородицк, территория парка, дом №1 Дворец-музей и парк
21 апреля 2018, суббота
18:00
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