Морфология Дэвида Боуи
Эксперимент на фоне телевизора. Спектакль по мотивам книги философа Саймона Кричли «Боуи» и частных историй.
Спектакль для тех, кто устал от телевизора на кухне, от мамы в бигудях и фартуке, от домашних пирогов, от войны и прочей рутины которой переполнен наш мир.
Режиссер и художник: Галла Федорова
Актер: Алексей Кокорин
Кошка: Дарья Писарева
Маска кошки: авторская работа Ива Ксеневич
Художник-мультипликатор: Анна Гантимурова
Обязательна предварительная бронь.
Стоимость: 400 р.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 27, 2 этаж (Тульский историко-архитектурный музей, «Старая Тульская Аптека»)
21 апреля 2018, суббота
19:00