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Морфология Дэвида Боуи

Морфология Дэвида Боуи

Эксперимент на фоне телевизора. Спектакль по мотивам книги философа Саймона Кричли «Боуи» и частных историй.

Спектакль для тех, кто устал от телевизора на кухне, от мамы в бигудях и фартуке, от домашних пирогов, от войны и прочей рутины которой переполнен наш мир.

Режиссер и художник: Галла Федорова
Актер: Алексей Кокорин
Кошка: Дарья Писарева
Маска кошки: авторская работа Ива Ксеневич
Художник-мультипликатор: Анна Гантимурова

Обязательна предварительная бронь.



Стоимость: 400 р.
 

Где и когда?
Барабан, арт-площадка
Тула, пр. Ленина, 27, 2 этаж (Тульский историко-архитектурный музей, «Старая Тульская Аптека»)
21 апреля 2018, суббота
19:00
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