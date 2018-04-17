Морфология Дэвида Боуи

Эксперимент на фоне телевизора. Спектакль по мотивам книги философа Саймона Кричли «Боуи» и частных историй.



Спектакль для тех, кто устал от телевизора на кухне, от мамы в бигудях и фартуке, от домашних пирогов, от войны и прочей рутины которой переполнен наш мир.



Режиссер и художник: Галла Федорова

Актер: Алексей Кокорин

Кошка: Дарья Писарева

Маска кошки: авторская работа Ива Ксеневич

Художник-мультипликатор: Анна Гантимурова

Обязательна предварительная бронь.





Стоимость: 400 р.

