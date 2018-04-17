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Благотворительный концерт «Второй дом»

Благотворительный концерт «Второй дом»

21 апреля на сцене паба «Ирландец» пройдёт благотворительный концерт в помощь приюту для животных. Приют для хорьков «Второй дом» — некоммерческая организация, которая оказывает заботу, проводит лечением животных и дает возможность выбрать себе хорька в качестве домашнего питомца.
На сцене выступят группы «Реновация», «Ласты колумба», «Культпросвет».


Все деньги, собранные во время концерта, будут направлены на помощь приют.


Бронь столиков: 57−01−08
Стоимость: 200 р.

Где и когда?
Ирландец, паб
Тула, улица Вильямса, 14
21 апреля 2018, суббота
20:00
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