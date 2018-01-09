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Пилот

«ПилОт» презентует свою новую работу — пластинку «Пандора», символом которой стала скульптурная композиция М. М. Шемякина «Дети — жертвы пороков взрослых». Идея появилась у лидера группы «ПилОт» Ильи Черта, когда у него самого родилась дочь.

«Берегите детей» — призывает группа «ПилОт» своей новой работой. Дети — наше с вами будущее. И это самое будущее начинается с каждого из вас. Ибо что бы вы ни говорили им, они всё равно скопируют вас, станут вами.

О зловещем лунапарке искушений, который приготовили люди для своих детей, об аде, которым взрослые окружили их, группа «ПилОт» постарается рассказать со сцены на концертах-презентациях альбома «Пандора».

Трек-лист концертов уже готов, музыканты обещают приятный симбиоз новых песен и старых хитов — тех, что не звучали на концертах юбилейного тура «Двадцатничек». До встречи!

 

Где и когда?
М2, рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
21 апреля 2018, суббота
20:00
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