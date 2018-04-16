Цирк уехал, а клоуны остались

Раз взрослые люди уже давно не ходят в цирк, то цирк приходит сам! О том, что вам предстоит увидеть рассказывать думаем не стоит, о чем-то вы догадываетесь сами, а остальным мы вас удивим.

Самое главное то, что цирк — это всегда весело и позитивно, а если к нему добавить любимые танцевальные хиты и разбавить все это отличным меню и хорошим алкоголем — получится очень даже взрывной коктейль.

За пультом — резиденты клуба.

Заказ столов по тел. 42−24−54

Стоимость: от 150 р., девушкам вход свободный до 23.00