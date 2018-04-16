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Цирк уехал, а клоуны остались

Цирк уехал, а клоуны остались

Раз взрослые люди уже давно не ходят в цирк, то цирк приходит сам! О том, что вам предстоит увидеть рассказывать думаем не стоит, о чем-то вы догадываетесь сами, а остальным мы вас удивим.

Самое главное то, что цирк — это всегда весело и позитивно, а если к нему добавить любимые танцевальные хиты и разбавить все это отличным меню и хорошим алкоголем — получится очень даже взрывной коктейль.
За пультом — резиденты клуба.
Заказ столов по тел. 42−24−54

Стоимость: от 150 р., девушкам вход свободный до 23.00

Где и когда?
Мёд, культурно-развлекательный комплекс
21 апреля 2018, суббота
21:00
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