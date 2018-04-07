Группа Ундервуд была основана в 1995 году Владимиром Ткаченко и Максимом Кучеренко. Врачи по образованию, они посвятили себя музыке — на радость всем поклонникам группы «Ундервуд», которая уже 22 года с успехом выступает как на клубных площадках, так и на масштабных фестивалях.

На счету группы 8 альбомов, аудиокнига стихов, три поэтических сборника и 15 клипов. Их песни занимают высокие места в рок-чартах, становятся саунд-треками к фильмам и сериалам. В 2013 году Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко стали лауреатами Волошинской премии и были приняты в Союз Российских писателей. Неудивительно, что поэзия — важнейшая и неотъемлемая часть творчества Ундервуда.

Свой стремительный взлёт группа начала с песни «Гагарин, я Вас любила». Ундервуд сегодня — это море хитов, в которых удивительно гармонично сочетаются рок-музыка и поэзия — ироничная и серьезная, и в этом море каждый найдет для себя что-то по душе.