Мастер-класс: весенний букет

Мечтаете порадовать близкого человека сладким, но в то же время оригинальным подарком ручной работы? Тогда как насчёт того, чтобы освоить так называемый свит-дизайн? Ведь искусство изготовления букетов из конфет с каждым годом приобретает популярность в нашей стране, а его появление тесно связано с историей возникновения всеми любимых сладостей.

Первые конфеты появились в древнем Египте и изготавливались из инжира, мёда, фиников с добавлением муки, орехов и фруктов. Массовое производство в Европе началось в XIX веке, когда были придуманы шоколадные плитки и молочный шоколад. Присоединяйтесь к мастер-классу и побалуйте друзей и родных!

Стоимость: 150 р.