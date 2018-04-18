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Мастер-класс: весенний букет

Мастер-класс: весенний букет

Мечтаете порадовать близкого человека сладким, но в то же время оригинальным подарком ручной работы? Тогда как насчёт того, чтобы освоить так называемый свит-дизайн? Ведь искусство изготовления букетов из конфет с каждым годом приобретает популярность в нашей стране, а его появление тесно связано с историей возникновения всеми любимых сладостей.

Первые конфеты появились в древнем Египте и изготавливались из инжира, мёда, фиников с добавлением муки, орехов и фруктов. Массовое производство в Европе началось в XIX веке, когда были придуманы шоколадные плитки и молочный шоколад. Присоединяйтесь к мастер-классу и побалуйте друзей и родных!

Стоимость: 150 р.

Где и когда?
Тульский областной краеведческий музей
21 апреля 2018, суббота
14:00
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28 апреля 2018, суббота
14:00
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