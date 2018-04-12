

Как говорится, эпохи идут не за президентами, эпохи идут за творцами! Алексей Кортнев, Павел Мордюков, Сергей Чекрыжов, Дмитрий Чувелёв, Роман Мамаев, Павел Тимофеев — каждый из участников музыкальной команды помогал творить историю «Несчастного случая» на протяжении 35 лет.

В маленьких и больших залах нашей необъятной родины коллективом было пропето много мудрости. После концертов «Несчастного случая» публика уходила довольная, отягощенная хорошим настроением и порцией философских размышлений, навеянной текстами бессменного лидера группы — Алексея Кортнева. И наступила пора услышать версию самих музыкантов под названием — «Что мы имели в виду»!



20 апреля в Туле, в Городском концертном зале, состоится грандиозный концерт в честь 35-летия группы «Несчастный случай». Музыкальная программа имеет многообещающее название — «Что мы имели в виду».



На этот раз команда «Несчастного случая» взяла на себя смелость исполнить любимые композиции в непривычном для зрителей и организаторов порядке. Миссия артистов — восстановить хронологию композиций и вспомнить значимые исторические факты в жизни музыкантов!



Концепция концерта «Что мы имели в виду» на этом не заканчивается.

В честь открытия «юбилейного года» артисты предстанут перед публикой в кипенно-белых костюмах.

Связано это не только с торжественностью мероприятия: этот важный элемент придется по душе всем поклонникам, которые помнят первые выступления группы в белоснежных нарядах, именно в них они выступали на заре своей карьеры.



Кроме этого, на концерте «Что мы имели в виду» прозвучат новые песни, которые группа записала в последние несколько лет и, которые ещё не вошли ни в один альбом. Будут также исполнены и «Последние деньки в раю», и «Mein Lieber Tanz» — композиции, ставшие «поворотными» в истории группы. И на такие песни артисты хотели бы обратить особое внимание публики.



За долгие 35 лет «Несчастный случай» прослыл интеллигентно-озорным коллективом и всенародными любимцами. Любовь и уважение они завоевали не только среди прекрасного пола, но и среди мужчин, знающий толк в хорошем тексте и не только. За 35 лет группа выпустила 10 альбомов и получила огромное количество наград. В разносторонности и многообразии талантов коллектива нет сомнений!

Они не только принимают участие в самых разных проектах, но и делают это каждый раз с полной отдачей и огромным профессионализмом! Удивительно, как такие мудрые люди, создают впечатление всегда легких на подъем людей, реализуя при этом гигантские проекты!

Они сумели реализовать себя и на радио- и телевизионные проекты, театральные постановки, мюзиклы, озвучка мультипликационных персонажей. Вспомним даже сотрудничество «Несчастного случая» с «Квартетом И», участие в спектаклях и фильмах «День радио» и «День выборов» — все это никогда не утратит своего неповторимого стиля и актуальности.



Подытожив, все таланты участников и несмотря на плотную занятость во всём, «Несчастный случай» всегда находит время радовать чем-то новым своих преданных зрителей!



