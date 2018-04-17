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День растений

День растений

Для всех,кто хочет научиться заботиться о растениях, кому близка эстетика живых, а не срезанных цветов, и тех, кто мечтает обрганизовать дома маленький сад, но не знает как Типография организовывает день, посвященным растениям.

Лекции и мастер-классы по пересадке комнатных растений, флорариумы и суккуленты, а также обмен — просто принесите своё комнатное растение и унесите любое понравившееся.


На мастер-классах вам расскажут об основных компонентах субстратов, в которых выращиваем наши любимые растения, научитесь "читать" упаковки готовых грунтов (грозные NPK больше никого не напугают!) и попробуете оценить, в правильную ли почву посажены растения.

Вход свободный.

Где и когда?
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
22 апреля 2018, воскресенье
14:00
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