Stand-up Василия медведева
Он всегда на шаг впереди! Василий Медведев ведет работу над своим первым сольным концертом, спустя несколько лет выступлений на множестве площадок Москвы и не только. Со сцены прозвучат лучшие шутки без цензуры и границ.
Василий Медведев является участником стендап шоу на Paramount Comedy, а также состоит в рейтинге лучших стендап комиков по версии журнала Maxim.
Стоимость: 200 р.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина 85, корпус 5 (Ликёрка Лофт)
22 апреля 2018, воскресенье
19:30