Stand-up Василия медведева

Он всегда на шаг впереди! Василий Медведев ведет работу над своим первым сольным концертом, спустя несколько лет выступлений на множестве площадок Москвы и не только. Со сцены прозвучат лучшие шутки без цензуры и границ.



Василий Медведев является участником стендап шоу на Paramount Comedy, а также состоит в рейтинге лучших стендап комиков по версии журнала Maxim.



Стоимость: 200 р.