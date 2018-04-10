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Stand-up Василия медведева

Stand-up Василия медведева

Он всегда на шаг впереди! Василий Медведев ведет работу над своим первым сольным концертом, спустя несколько лет выступлений на множестве площадок Москвы и не только. Со сцены прозвучат лучшие шутки без цензуры и границ.

Василий Медведев является участником стендап шоу на Paramount Comedy, а также состоит в рейтинге лучших стендап комиков по версии журнала Maxim.

Стоимость: 200 р.

Где и когда?
Rob Roy Bar
Тула, проспект Ленина 85, корпус 5 (Ликёрка Лофт)
22 апреля 2018, воскресенье
19:30
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