Страна: Великобритания, США, Испания, 2018

Премьера: в РФ 19.04.2018

Режиссер: Леннарт Рафф

Актеры: Сэм Уортингтон, Тейлор Шиллинг, Том Уилкинсон, Агнесс Дейн, Натали Эммануэль, Кори Джонсон, Александр Йованович, Аарон Хеффернан, Натали Поса, Стивен Кри

Жанр: фантастика

Продолжительноcть: 97 мин

Рейтинг Кинопоиска: 5,05

Американский военный Рика приезжает на британскую базу для участия в научном эксперименте. Здесь пытаются путем генной инженерии создать новый вид людей, которые после возможно скорой экологической катастрофы на Земле будут способны жить на планете Титан. Однако этот амбициозный проект по созданию сверхчеловека приводит к совершенно непредсказуемым последствиям.