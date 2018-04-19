Компания Essity: «Улучшать жизнь людей каждый день»

В понятие «успешная карьера» каждый вкладывает свое: для кого-то это руководящая должность и высокая зарплата, для других — это стабильная и любимая работа.

И то и другое зачастую могут дать современные прогрессивные предприятия, такие как компания Essity, представленная в России ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша».

Предприятие работает в Тульской области десятый год и имеет два филиала: в Советске и Веневе. На фабриках компании в Тульской области работает около 700 сотрудников. «Слобода» пообщалась с руководителями фабрик в Веневе и Советске и определила ключевые точки для построения карьеры на данном предприятии.

Готовность развиваться

В компании Essity работают люди, открытые для новых знаний и умений, ставящие перед собой цели и стремящиеся к результату.

Артем Лебедев – Любая должность предполагает наличие у сотрудника определенных профессиональных качеств: соответствующее образование, опыт в данной отрасли, знание иностранного языка. Но наравне с профессиональной компетенцией наш сотрудник должен быть порядочным и целеустремленным, должен уметь учиться и любить передавать знания другим. Это портрет идеального сотрудника Essity, — рассказывает директор по производству и директор фабрики в г. Советске Essity Артем Лебедев.

Он уверен, что в карьеризме в целом нет ничего плохого, но только в том случае, если человек действительно заслуживает повышения, а не когда он «идет по головам».

- Чтобы построить карьеру в производственной компании, надо быть профессионалом в своем деле — эффективный руководитель просто обязан быть хорошим инженером. Он должен не только уметь управлять, но и помогать своим подчиненным, — считает Артем Лебедев.

Поскольку в состав Essity входит более десятка фабрик по всему миру, то построить карьеру талант­ливому молодому специалисту не составит труда.

Здесь не оставляют без внимания людей, генерирующих интересные идеи и готовых учиться и развиваться.

Ежегодно при постановке целей на предстоящий год составляются и индивидуальные планы по развитию и обучению сотрудников с учетом возможностей и желаний самого сотрудника. Но под обучением подразумеваются в первую очередь не привычные всем лекции, а наставничество и самообучение.

Сергей Самолетов - Любой человек может уйти в отпуск, заболеть или уволиться, но это не значит, что без него должно остановиться производство. Поэтому задача каждого руководителя — подготовить себе достойную замену. У нас много случаев, когда из простых рабочих выросли прекрасные руководители, — рассказывает директор фабрики Essity в Веневе Сергей Самолетов. — Мы всегда поможем и научим навыкам администрирования и работы на новом уровне, если человек действительно стремится к этому. Такие люди нам нужны, и мы всегда найдем им достойное применение. Если не в Веневе, то в Советске или в Европе.

Инициативность

Компания Essity на всех фабриках внедряет единый принцип организации производственного процесса, в ней есть место идеям по совершенствованию и даже персонификации технологической линии.

- Мы придерживаемся принципа, что инициативы по совершенствованию безопасности процесса производства могут и должны идти от тех, кто непосредственно работает на оборудовании, особенно если речь идет о запуске нового оборудования. Конечно, руководство изучает принцип его работы, но отдельные нюансы могут быть понятны только при работе на нем. И здесь мы очень ценим и поддерживаем инициативность сотрудников, которые понимают, что безопасность — это не просто слова, а забота о себе, о своей семье, о коллегах, о людях, которые покупают нашу продукцию.

Инициативность неразрывно связана с карьерным ростом. Артем Лебедев уверен, что хороший руководитель должен уметь мотивировать сотрудников на самостоятельность в мышлении, без постоянного контроля со стороны начальника.

- Любой работник знает подотчетный ему объект лучше, чем его руководитель. Это нормально и правильно. Обязанность сотрудника как раз и заключается в том, чтобы обеспечить безопасность, работоспособность и эффективность оборудования. Он должен приходить к своему руководителю с идеями, как сделать работу наиболее эффективно, а задача руководителя — оценить эту идею, если она экономически обоснована, то дать возможность довести ее до логического конца и помочь с ресурсами, — поясняет он. — В этом и заключается самостоятельность сотрудников, из которых впоследствии вырастают грамотные руководители. Не желание заработать много денег должно стоять в приоритете, а стремление добиться новых результатов.

Забота о здоровье

В компании Essity уверены, что успех в карьере и мотивация сотрудников на развитие зависит в том числе и от заботы администрации предприятия о работающих на производстве людях.

Здоровье сотрудников в Essity стоит в приоритете: на территории фабрик есть медпункт, где каждый может получить необходимую консультацию и помощь фельдшера, а при необходимости на фабрику приедут узкоспециализированные врачи.

- Это экономит время и деньги и сотрудников, и компании. Мы хотим, чтобы у нас работали здоровые люди, поэтому, помимо профосмотров, проводим еще различные тематические акции, как, например, день без табака, — добавляет Сергей Самолетов.

Личностные качества и увлечения также находят поддержку со стороны руководства фабрик, среди сотрудников регулярно проводятся различные конкурсы и спартакиады. В перерывах между работой предоставляется возможность поиграть в волейбол, теннис.

На предприятии есть внутренние новостные каналы, в которых можно написать или прочитать о достижениях и просто событиях в жизни коллег. Ну и конечно, никуда без корпоративных мероприятий и праздников.

Персональная история

Несмотря на общие правила построения карьеры, у каждого своя история. Поэтому мы попросили Артема Лебедева и Сергея Самолева рассказать свою историю карьерного роста.

- В тульское подразделение Essity я пришел на начальном этапе строительства инженером проекта, подбирал и контролировал работу подрядчиков. Моей обязанностью было в рамках выделенного бюджета решать поставленные передо мной задачи. Когда же строительство было закончено, поскольку у меня одного был опыт в производстве бумаги, я стал сначала начальником производства, а впоследствии директором завода, — рассказывает Артем Лебедев.

- Я не зацикливался на деньгах, всех денег не заработаешь. Просто работал, упорно и много. Мною двигали инициатива и желание применить себя, — говорит Сергей Самолетов. — Когда я пришел в компанию менеджером производства, то даже мыслей не было, что я стану директором. В мои задачи входило организовать здесь производство, подобрать персонал и мотивировать его работать. Я не закрывался в своих знаниях, а старался научить тому, что сам знаю. Я просто хотел сделать как можно больше и предложить что-то новое. И это принесло результаты.

Работать и улучшать жизнь сотрудников каждый день — одна из целей,

над которой ежедневно трудятся в Essity, организуя безопасные условия труда, развитие персонала.