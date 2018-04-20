Тульский ресторан «Башня» отметил 5-летие

фото Дмитрия Дзюбина.

«Башня» – ресторан с солидным меню и собственным узнаваемым почерком. Здесь собираются соседи по району, а на ужин сюда едут со всего города. И так неизменно уже пять лет, без единого выходного. Вечером пятницы и субботы свободные столики в «Башне» – большая редкость, а на праздник по случаю юбилея все места заняты чуть ли не за месяц до события. Сюрпризы на дне рождения начались буквально с порога: всех гостей на столах ждал подарок – оригинальный бокал с символикой «Башни». Но это было только началом.

Бокалы эти можно было тут же наполнить, причем бесплатно. Четыре многолитровые башни с титульным напитком ресторана были в полном распоряжении всех гостей вечера.

Гости в свою очередь тоже пришли не с пустыми руками: букеты цветов и подарки для команды ресторана подчеркнули, что в этот вечер здесь собрались настоящие друзья!

В обычные дни в «Башне» можно спокойно общаться. Музыка здесь никогда не мешает главному, что нужно делать в ресторане, – наслаждению едой, напитками и сервисом, без надрыва при этом голосовых связок.

Но праздники тут привыкли отмечать с размахом. На то они и праздники, чтобы отличаться от будней. И в этот раз был полный отрыв! Группа Rom’n’Roll следила, чтобы градус веселья не падал на протяжении всего вечера.

Торжественная часть началась с дефиле официантов и барменов, ведь именно от них, в первую очередь, зависит, какое впечатление останется у гостя и захочет ли он возвращаться сюда.

Восторженные овации от постоянных клиентов лишний раз подтвердили, что «Башня» работает в индустрии гостеприимства, а не «в общепите», как иногда до сих пор принято у нас говорить, определяя ресторанный бизнес.

Рассказывает Александра Михалева, официантка ресторана:

– В общей сложности я работаю в «Башне» уже третий год. Уходила, потом вернулась, поняла, что хочу работать только в этом коллективе. Гости ресторана – это наши друзья, которых мы всегда рады видеть. С ними работать легко и весело. Я искренне люблю свою работу! Это круто, когда ты можешь идти на работу с удовольствием!

На фото Кристина Корецкая

С очень трогательной речью, обращенной ко всем, кто был в зале – гостям и сотрудникам, выступила управляющая рестораном Кристина Корецкая:

– Спасибо за признание, дружбу, за долгие счастливые мгновения, которые мы провели в «Башне». В ресторане самые главные люди – гости. Именно ради любимых гостей варятся напитки и готовится еда, меняется интерьер, наряжаются бармены и официанты. Но когда нет посетителей в ресторане, то я то же самое говорю персоналу: вы – люди, которые его делают, вы его душа. Спасибо за дружбу и службу! Здесь, в «Башне», сосредотачиваются все чары и обаяния встреч с друзьями, семейных ужинов, признания в любви. Не есть ли ресторан и люди, которые в нем служат, ваши лучшие друзья и помощники, которые при любых обстоятельствах готовы принять вас под этой крышей? Что же такое этот ресторан? Это истинный храм привязанностей и долгих бесед! Храм, при входе в который вы отделяетесь от земли и забываете обо всех житейских заботах.

Тут же посыпалась новая порция подарков. Казалось, что гости сговорились и решили тоже не раскрывать сразу всех сюрпризов. Подарки, стихи и признания от благодарных посетителей не кончались весь вечер.

Теплые слова признания и благодарности прерывали лишь конкурсы, не дающие возможности гостям скучать.

Кульминацией вечера стал музыкальный номер, а скорее, целое шоу в исполнении сотрудников ресторана. А после уже и праздничный торт.

Многие из гостей признаются, что ходят в «Башню» с самого открытия. Мы выяснили у них, почему в этот ресторан хочется возвращаться:

Евгений Калугин:

– Я дружу с рестораном с самого его основания. Сначала это было место, куда мы приходили перекусить во время обеденного перерыва. Но атмосфера заведения, коллектив, напитки, которые тут варят, сделали свое дело. Теперь мы регулярно собираемся здесь с друзьями и коллегами. В этом ресторане очень отзывчивые бармены, они готовы экспериментировать со вкусами и готовить любые коктейли.

Александр Рощин с женой: – Открыли для себя ресторан четыре года назад, отмечали здесь день рождения. Здесь очень гостеприимно, уютно и вкусно. Раз в месяц обязательно приходим в «Башню» с друзьями. Дмитрий Артистов с друзьями:

– Можно сказать, что это была любовь с первого взгляда, то есть с момента открытия. Мы были студентами и сняли квартиру тут недалеко, пришли из любопытства узнать, что тут за новое заведение открылось. В тот же вечер мы поняли, что это наше место. Сейчас мы уже все закончили обучение, устроились на работу, но это не мешает нам собираться здесь, как в студенческие годы. Теперь с нами и коллеги сюда приходят, дни рождения, корпоративы тут проводим. Здесь неописуемая атмосфера, это не объяснить словами. Надо приходить сюда и ощущать ее!

К своему празднику «Башня» приготовила особую, юбилейную страницу в меню. И нет, там не воспоминания о прошлом, а декларация на будущее. Шеф-повар приготовил новые блюда с учётом современных тенденций. То, к чему ресторан будет стремиться в своей гастрономической повестке в течение следующих пяти лет. Юбилейная страница будет действовать ещё месяц после дня рождения.

«Башня» постоянно придумывает что-то новое: особые страницы в меню, новые блюда из сезонных продуктов. Варятся новые сорта напитков, проводятся различные конкурсы и тематические вечера. В скором времени вновь начнет работать летняя терраса со специальным летним меню (мясо на гриле, салаты из сезонных овощей, лимонады и пр.). Никогда не останавливаться в развитии – вот главный принцип, который декларируют создатели этого заведения. Изменяться, не изменяя себе. И, видимо, именно поэтому «Башня» может похвастать таким количеством постоянных и дружных гостей. Myslo уверен, что обязательно сделает ещё более красочный репортаж уже на десятилетие этого ресторана.