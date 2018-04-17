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Художественная гимнастика: соревнования в честь 73 годовщины Победы.

Художественная гимнастика: соревнования в честь 73 годовщины Победы.

С 20 по 22 апреля 2018 г. в г. Туле в УСК «Новое Поколение» пройдут «Межрегиональные соревнования по художественной гимнастике, посвященные 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне».

В соревнованиях примут участие около 350 спортсменок из Тульской области и других городов: Великого Новгород, Калуга, Москва.

 

Начало соревнований 21 апреля в 10.00 часов.

Открытие соревнований 21 апреля в 14.00 часов.

 

Где и когда?
Новое поколение
Тула, Тула, ул. Металлургов 22а
21 апреля 2018, суббота
10:00
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21 апреля 2018, суббота
14:00
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