Художественная гимнастика: соревнования в честь 73 годовщины Победы.
С 20 по 22 апреля 2018 г. в г. Туле в УСК «Новое Поколение» пройдут «Межрегиональные соревнования по художественной гимнастике, посвященные 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне».
В соревнованиях примут участие около 350 спортсменок из Тульской области и других городов: Великого Новгород, Калуга, Москва.
Начало соревнований 21 апреля в 10.00 часов.
Открытие соревнований 21 апреля в 14.00 часов.
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Металлургов 22а
21 апреля 2018, суббота
10:00
21 апреля 2018, суббота
14:00