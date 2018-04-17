Елена Темникова отправляется в большой тур по российским городам, чтобы поддержать свой новый сольный альбом. 20 апреля на сцене Тульского цирка состоится единственное шоу артистки. Все главные хиты зрители услышат в живом исполнении.

Зрителей ждет яркое шоу: тонны света, самый качественный звук, увлекательная хореография. Специально для тура была привезена 1 тонна светового и сценического оборудования из Франции, сконструированного специально для тура. В программе задействованы более 25 динамических сцен, срежиссированных под каждый звук.

Стоимость: от 1800 р.