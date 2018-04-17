афиша
афиша
Регистрация
Елена Темникова

Елена Темникова

Елена Темникова отправляется в большой тур по российским городам, чтобы поддержать свой новый сольный альбом. 20 апреля на сцене Тульского цирка состоится единственное шоу артистки. Все главные хиты зрители услышат в живом исполнении.

Зрителей ждет яркое шоу: тонны света, самый качественный звук, увлекательная хореография. Специально для тура была привезена 1 тонна светового и сценического оборудования из Франции, сконструированного специально для тура. В программе задействованы более 25 динамических сцен, срежиссированных под каждый звук.

Стоимость: от 1800 р.

Где и когда?
Тульский Государственный Цирк
Тула, улица Советская, 96
20 апреля 2018, пятница
20:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.