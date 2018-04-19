Библионочь-2018 «Япония: загадочная страна»
Городская библиотека им.
В программе:
- «Цветение сакуры». Мастер-класс по изготовлению цветов сакуры;
- «Драконы Японии». Скайп-встреча с поэтессой Инмариль;
- «Танец с веерами»;
- «Застольные настольные». Игротека настольных игр;
- «СушиПокемона». Мастер-класс по приготовлению суши, роллов;
- «Чайная церемония». Лекция о чае от арт-кафе «Хвощ»;
- «По следам Юки». Дефиле-косплей (участникам предоставляется место для переодевания, каждое выступление длительностью 1-3 минуты).
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, М. Горького ул., д.20
21 апреля 2018, суббота
18:00