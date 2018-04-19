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Библионочь-2018 «Япония: загадочная страна»

Библионочь-2018 «Япония: загадочная страна»

Городская библиотека им. А. С. Пушкина организовывает творческий портал «Япония: загадочная страна».

В программе:

  •  «Цветение сакуры». Мастер-класс по изготовлению цветов сакуры;
  •  «Драконы Японии». Скайп-встреча с поэтессой Инмариль;
  •  «Танец с веерами»;
  • «Застольные настольные». Игротека настольных игр;
  •  «СушиПокемона». Мастер-класс по приготовлению суши, роллов;
  • «Чайная церемония». Лекция о чае от арт-кафе «Хвощ»;
  •  «По следам Юки». Дефиле-косплей (участникам предоставляется место для переодевания, каждое выступление длительностью 1-3 минуты).

Вход свободный.

Где и когда?
Тульская городская библиотека №20
Тула, М. Горького ул., д.20
21 апреля 2018, суббота
18:00
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