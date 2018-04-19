Библионочь-2018 «Япония: загадочная страна»

Городская библиотека им. А. С. Пушкина организовывает творческий портал «Япония: загадочная страна».



В программе:

«Цветение сакуры». Мастер-класс по изготовлению цветов сакуры;

«Драконы Японии». Скайп-встреча с поэтессой Инмариль;

«Танец с веерами»;

«Застольные настольные». Игротека настольных игр;

«СушиПокемона». Мастер-класс по приготовлению суши, роллов;

«Чайная церемония». Лекция о чае от арт-кафе «Хвощ»;

«По следам Юки». Дефиле-косплей (участникам предоставляется место для переодевания, каждое выступление длительностью 1-3 минуты).

Вход свободный.