Тихое место
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 12.04.2018
Режиссер:
Джон Красински
Актеры:
Джон Красински, Эмили Блант, Ноа Джуп, Милли Симмондс, Эванджелина Каволи, Кейд Вудворд, Изекиль Каволи, Дорис МакКарти
Жанр:
ужасы, триллер
Продолжительноcть:
95 мин
История одной семьи, которая проживает в небольшой уединенной ферме в далекой американской глубинке. У главных героев есть двое детей. Казалось бы, жизнь этих людей совершенно не отличается от жизни других таких семей. Но главные ган Герои разучили целый комплекс специальных жестов, которые помогают им общаться друг с другом, не издавая ни единого звука. Кроме того, каждый из членов семьи должен очень тихо передвигаться по всей территории дома, чтобы опасные существа не заметили их. Однако дом, где живут маленькие дети, не может быть самым тихим местом на земле.
Сегодня
|00:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|12:20
|Азот (Новомосковск)
|14:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:10
|Киносити
|14:40
|Синема Стар
|14:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:00
|Синема Стар
|19:40
|Киносити
|20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|21:35
|Киносити
|21:40
|Азот (Новомосковск)
|22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:30
|Киносити
|00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 апреля, пятница
|12:20
|Азот (Новомосковск)
|14:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:10
|Киносити
|14:40
|Синема Стар
|14:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:00
|Синема Стар
|19:40
|Киносити
|20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|21:35
|Киносити
|21:40
|Азот (Новомосковск)
|22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:30
|Киносити
|00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:00
|Синема Стар
14 апреля, суббота
|12:20
|Азот (Новомосковск)
|14:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:10
|Киносити
|14:40
|Синема Стар
|14:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:00
|Синема Стар
|19:40
|Киносити
|20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|21:35
|Киносити
|21:40
|Азот (Новомосковск)
|22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:30
|Киносити
|00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:00
|Синема Стар
|01:30
|Киносити
15 апреля, воскресенье
|12:20
|Азот (Новомосковск)
|14:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:10
|Киносити
|14:40
|Синема Стар
|14:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:00
|Синема Стар
|19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:40
|Киносити
|20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|21:35
|Киносити
|21:40
|Азот (Новомосковск)
|22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:30
|Киносити
|23:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:00
|Синема Стар
|01:30
|Киносити
16 апреля, понедельник
|12:20
|Азот (Новомосковск)
|14:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:10
|Киносити
|14:40
|Синема Стар
|16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:00
|Синема Стар
|19:40
|Киносити
|20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:35
|Киносити
|21:40
|Азот (Новомосковск)
|22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:30
|Киносити
|23:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 апреля, вторник
|12:20
|Азот (Новомосковск)
|14:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:10
|Киносити
|14:40
|Синема Стар
|16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:00
|Синема Стар
|19:40
|Киносити
|20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:35
|Киносити
|21:40
|Азот (Новомосковск)
|22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:30
|Киносити
|23:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 апреля, среда
|12:20
|Азот (Новомосковск)
|14:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:10
|Киносити
|14:40
|Синема Стар
|16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:00
|Синема Стар
|19:40
|Киносити
|20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:35
|Киносити
|21:40
|Азот (Новомосковск)
|22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:30
|Киносити
|23:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:05
Завтра
|Азот (Новомосковск)
|
12:20
21:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|
14:45
20:20
22:45
|Киносити
|
14:10
19:40
21:35
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
22:00
23:15
00:00
|Синема Стар
|
14:40
19:00
13 апреля, пятница
|Азот (Новомосковск)
|
12:20
21:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|
14:45
20:20
22:45
|Киносити
|
14:10
19:40
21:35
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
22:00
23:15
00:00
|Синема Стар
|
14:40
19:00
00:00
14 апреля, суббота
|Азот (Новомосковск)
|
12:20
21:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|
14:45
20:20
22:45
|Киносити
|
14:10
19:40
21:35
23:30
01:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
22:00
23:15
00:00
|Синема Стар
|
14:40
19:00
00:00
15 апреля, воскресенье
|Азот (Новомосковск)
|
12:20
21:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|
14:45
20:20
22:45
|Киносити
|
14:10
19:40
21:35
23:30
01:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
22:00
23:15
23:55
|Синема Стар
|
14:40
19:00
00:00
16 апреля, понедельник
|Азот (Новомосковск)
|
12:20
21:40
|Киносити
|
14:10
19:40
21:35
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
22:00
23:15
23:55
|Синема Стар
|
14:40
19:00
17 апреля, вторник
|Азот (Новомосковск)
|
12:20
21:40
|Киносити
|
14:10
19:40
21:35
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
22:00
23:15
23:55
|Синема Стар
|
14:40
19:00
18 апреля, среда
|Азот (Новомосковск)
|
12:20
21:40
|Киносити
|
14:10
19:40
21:35
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
22:00
23:15
23:55
|Синема Стар
|
14:40
19:00