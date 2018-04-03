Тихое место

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 12.04.2018

Режиссер: Джон Красински

Актеры: Джон Красински, Эмили Блант, Ноа Джуп, Милли Симмондс, Эванджелина Каволи, Кейд Вудворд, Изекиль Каволи, Дорис МакКарти

Жанр: ужасы, триллер

Продолжительноcть: 95 мин

История одной семьи, которая проживает в небольшой уединенной ферме в далекой американской глубинке. У главных героев есть двое детей. Казалось бы, жизнь этих людей совершенно не отличается от жизни других таких семей. Но главные ган Герои разучили целый комплекс специальных жестов, которые помогают им общаться друг с другом, не издавая ни единого звука. Кроме того, каждый из членов семьи должен очень тихо передвигаться по всей территории дома, чтобы опасные существа не заметили их. Однако дом, где живут маленькие дети, не может быть самым тихим местом на земле.