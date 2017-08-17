Выходные в Туле: 18-20 августа

Фестиваль электронной музыки, фестиваль йоги, рок-фестиваль, фестиваль народной культуры, фестиваль красок и много других событий — на этих выходных.

Мы подготовили афишу событий на эти выходные, а если вы хотите быть в курсе всех событий, подписывайтесь на обновления!

хардкор от него у мамы мор

Z Day 2017

Долина Х, центр активного отдыха

Тула, Щекинское шоссе, остановка Ивановские дачи

19 августа, суббота, 23.00

300 Р

Z Day 2017 — мультиформатный фестиваль под открытым небом, легендарное мероприятие, объединяющее всех ценителей быстрых ритмов и бодрой электроники Тулы и соседних регионов.

звёзды рядом

Среднерусская возвышенность

«Среднерусская возвышенность» — фестиваль нового — европейского формата. На протяжении целых десяти недель звезды мировой величины и популярнейшие российские исполнители представят здесь свои концертные программы.

19 августа, в субботу, гости фестиваля услышат легендарные композиции из уст солистки группы Ace of Base Йенни Берггрен (Jenny Berggren).

Ace of Base — невероятно знаменитая евродэнс группа, образованная в Швеции. Появившись 1990 году — во времена расцвета танцевальной европейской музыки, этот квартет покорил сердца миллионов слушателей по всему миру. А их альбом «Happy Nation» стал самым продаваемым дебютным альбомом в мировой истории музыки. Он разошелся тиражом более 23 миллиона копий!

В воскресенье 20 августа на сцене фестиваля пройдет настоящее шоу от театра клоунады «Лицедеи».

Этот проект был основан в 70-х годах XX века, провозгласив и новый жанр — театральная клоунада. Один из создателей «Лицедеев» — Вячеслав Полунин, известный во всем мире клоун и мим.

здоровей

ЙогаДар 2017

Набережная Упы

Тула, набережная Упы

19 августа, суббота, 10.00

Вход свободный

Весь день туляков и гостей фестиваля «ЙогаДар» ждут разнообразные практические занятия по йоге; лекции и мастер-классы о питании и здоровом образе жизни и концертная программа вечером. Все занятия бесплатные, от вас потребуется лишь спортивная форма для занятий. Собранные в одном месте большое количество школ и направлений даст вам возможность попробовать различные стили, расширить свои представления о йоге и здоровом образе жизни. Отдельно будет представлены программы для новичков и детей, а также людей, увлекающимися боевыми искусств.

рок

Свои

Одоев, площадь Ленина

Хэдлайнеры: «Блондинка Ксю» и «Znaki», группа из Германии The Retro Snakes

Вход свободный

Фестиваль «Свои» существует уже 8 лет и с каждым годом набирает обороты. Помимо ещё не известных команд на фестивале выступят популярные группы России и приглашённые гости из Германии.

этно

Дедославль

село Дедилово Киреевского района Тульской области

19 августа, суббота, 10.00

Вход свободный

19 августа в селе Дедилово Киреевского района пройдёт Областной исторический фестиваль народной культуры «Дедославль-2017». В течение всего дня будут работать мастера декоративно-прикладного искусства: гончары, ткачи, живописцы, кукольники, мастера по лозоплетению, бисероплетению, лоскутному шитью, резьбе по дереву. Также все желающие смогут приобрести продукты агропромышленного комплекса Киреевского и других районов Тульской области. Кроме того, можно будет продегустировать мёд от местных пчеловодов, попробовать чай из самовара на дровах с луговыми травами. Для детей подготовлены игровые программы и интерактивные кукольные представления от Народного кукольного театра «Петрушка». Самых маленьких гостей также ждут выступление фокусника, интерактивные занятия от детской библиотеки и клуба семейного отдыха.

Если вы легки на подъём и можете себе позволить уехать на пару дней из Тулы, рекомендуем посмотреть наш обзор «Фестивальное лето», который собрал самые яркие фестивали этого лета.

а лисички взяли спички

Фестиваль водных фонариков

Центральный парк

18 августа, пятница, 21.00

Вход свободный

Романтика окутает парк всего на две ночи: трогательная музыка, сказочная атмосфера и тысячи фонариков на водной глади. В эти волшебные вечера Фестиваля водных фонариков тысячи человек соберутся в парке, где под романтические мелодии фонарики наполнят водную гладь самыми сокровенными желаниями, которые непременно сбудутся!

сияй

ColorFest

Сарафан, торгово-развлекательный центр

Тула, Путейская ул., 5

19 августа, суббота, 14.00

Вход свободный

Два дня, десять часов танцевальной музыки, тонны натуральной яркой краски и свободный вход без возрастных ограничений — это ColorFest. На фестивале будет царить атмосфера счастья и беззаботности, тысячи улыбок ярких лиц и теплых объятий красочных весельчаков создадут непередаваемое чувство единения, которое захлестнет с головой!

рисуй

White Event: Алекс Хатчетт

Flugel

Тула, проспект Ленина 27, литер Г

20 августа, воскресенье, 18.00

Вход свободный

Стать комиксистом не так сложно. Продолжать оставаться им сложнее.Алекс Хатчетт пишет и рисует комиксы уже более 15 лет. За это время он работал над сериями «Скунс и Оцелот», «Заговор Единорогов», «Script it!», «Бесобой», и рядом других. Зачем это всё ему нужно и нужно ли вообще? Как и зачем становиться комиксистом? И что делать до и после того, как станешь им? Что это даёт и стоит ли игра свеч? На эти и другие вопросы Алекс постарается ответить 20 августа.

а что в кино

17 августа начался показ нескольких премьер, о которых мы сейчас расскажем. Полное же расписание кинотеатров Тулы и области ищите только на Myslo.

Телохранитель киллера

Он — телохранитель мирового уровня. Его новая работа — охранять киллера, которого все мечтают убить. Он и сам с удовольствием прикончил бы этого гада. Но работа есть работа: смертельные враги в прошлом, они вынуждены объединиться в настоящем, чтобы выжить. Однако их методы настолько различны, а принципы противоположны, что вопрос выживания — под большим вопросом. Смотрите «Телохранитель киллера» в кинотеатрах Тулы и области.

Эмоджи фильм

Знаете ли вы, что внутри каждого смартфона есть красочный городок Текстополис, в котором живут эмоджи? И что они ужасно радуются, когда владелец телефона именно их выбирает для своего сообщения? Каждый из эмоджи отвечает лишь за одну эмоцию, и только Джин может выражать несколько эмоций сразу. Он очень хочет стать таким же, как и его собратья, и для этого вместе со своими друзьями пускается в увлекательное путешествие по приложениям телефона в поисках программы, которая поможет ему измениться. Неожиданно герои узнают о грозной опасности, нависшей над городом. Смогут ли друзья спасти Текстополис и всех его обитателей?

Над глубиной: Хроника выживания

Три американских студента решили записать на видео свой экстремальный отдых: глубоководное погружение в клетке к большой белой акуле в Южной Австралии. Веселое приключение — такой забавой это казалось для друзей. Но катастрофический поворот событий расставил все по своим местам: друзья оказались в открытом море наедине с большой белой акулой. Смотрите «Над глубиной: Хроника выживания» в Синема Парке.

Сусана, ты меня убиваешь

Беззаботный красавчик Элихио приходит домой под утро, а проснувшись, обнаруживает, что его жена испарилась, не оставив даже записки. Обескураженный Элихио начинает поиски и выясняет, что уставшая от его инфантильности Сусана улетела в Америку, чтобы сосредоточиться на писательской карьере. Упрямый Элихио мчится возвращать свою жену, но на этот раз одного шарма будет недостаточно. Ему придется понять, почему каждый раз, когда ему кажется, что все идет как надо, Сусана собирает вещи и испаряется… Смотрите фильм «Сусана, ты меня убиваешь» в ДКЖ кино.

Клятва

В жизни известного хирурга Финнура наступила черная полоса — он подозревает, что его старшая дочь Анна попала в дурную компанию, что ее новый бойфренд Оттар, на котором клейма негде ставить, приторговывает наркотиками и тянет дочь в пропасть. Необходимо предпринимать срочные меры — сделать все, чтобы отвадить подонка от дочери. Сказано — сделано: и в доме у Оттара полиция находит мешок с кокаином, сам он арестован. Увы, парня быстро отпускают, а весь свой убыток — с процентами — он перекладывает на Финнура, угрожая пустить Анну по рукам. В полиции врача слушать не хотят, и он приходит к выводу, что придется на время забыть о клятве Гиппократа. Слишком поздно Финнур поймет, что у вступившего на путь насилия обратной дороги не будет… Смотрите фильм «Клятва» в ДКЖ кино.

Бабушка легкого поведения

Саня, главный герой фильма «Бабушка лёгкого поведения», — аферист и король перевоплощений. За свою карьеру мелкого мошенника Саня трансформировался в сотни разных персонажей. От братка до прокурора, от жиголо до старушки с наследством — он безукоризненно гримировался и идеально исполнял любую роль. Все было весело и непринужденно, пока однажды «что-то пошло не так». Саня угнал дорогой автомобиль, в котором оказался чемодан с компроматом на очень опасных людей. Теперь его ищут буквально все. Выход один — «залечь на дно», и Саня решает поселиться в доме для престарелых, трансформировавшись в собственную пожилую тётю. Так, в новом образе Александры Павловны Фишман, начинается новая жизнь Сани — поворот судьбы, который подарит ему любовь и сделает из него приличного человека.