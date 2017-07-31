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Z Day 2017

Z Day 2017

Z-Day возвращается.

19 августа в живописном уголке Тулы на территории центра активного отдыха Долина Х состоится Z Day 2017 — мультиформатный фестиваль под открытым небом.

Z Day — легендарное мероприятие, объединяющее всех ценителей быстрых ритмов и бодрой электроники Тулы и соседних регионов.

Два танцпола музыки от диджеев и специальных гостей: Modul8 (Спб), Beatcaster (Мск), Firmach (Мск), Z-Fear, Parada, Exoduz, Urban Madness (Нмск), Gaudy, Andrey Hot, Fromz, Mikka Sikorsky.

Где и когда?
Долина Х, центр активного отдыха
Тула, Щекинское шоссе, остановка Ивановские дачи
19 августа 2017, суббота
23:00
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