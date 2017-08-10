афиша
афиша
Регистрация
Бабушка легкого поведения

Бабушка легкого поведения

Страна:
Россия, 2017
 
Премьера:
в РФ 17.08.2017
 
Режиссер:
Марюс Вайсберг
  
Актеры:
Александр Ревва, Владимир Толоконников, Филипп Киркоров, Глюкоза, Елена Валюшкина, Евгений Герчаков, Ольга Благая, Наталья Бардо
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
86 мин
  

 

Саня — аферист и король перевоплощений. За свою карьеру мелкого мошенника Саня трансформировался в сотни разных персонажей. От братка до прокурора, от жиголо до старушки с наследством — он безукоризненно гримировался и идеально исполнял любую роль. Все было весело и непринужденно, пока однажды «что-то пошло не так». Саня угнал дорогой автомобиль, в котором оказался чемодан с компроматом на очень опасных людей. Теперь его ищут буквально все. Выход один — «залечь на дно», и Саня решает поселиться в доме для престарелых, трансформировавшись в собственную пожилую тётю. Так, в новом образе Александры Павловны Фишман, начинается новая жизнь Сани — поворот судьбы, который подарит ему любовь и сделает из него приличного человека.

Купить билет
Сегодня
00:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:30 Киносити
11:00 Киносити
12:50 Киносити
14:40 Киносити
16:30 Киносити
18:20 Киносити
20:10 Киносити
22:00 Киносити
23:50 Киносити
18 августа, пятница
10:30 Киносити
11:00 Киносити
12:50 Киносити
14:40 Киносити
16:30 Киносити
18:20 Киносити
20:10 Киносити
22:00 Киносити
23:50 Киносити
19 августа, суббота
10:30 Киносити
11:00 Киносити
12:50 Киносити
14:40 Киносити
16:30 Киносити
18:20 Киносити
20:10 Киносити
22:00 Киносити
23:50 Киносити
02:15 Киносити
20 августа, воскресенье
10:30 Киносити
11:00 Киносити
12:50 Киносити
14:40 Киносити
16:30 Киносити
18:20 Киносити
20:10 Киносити
22:00 Киносити
23:50 Киносити
02:15 Киносити
21 августа, понедельник
10:30 Киносити
11:00 Киносити
12:50 Киносити
14:40 Киносити
16:30 Киносити
18:20 Киносити
20:10 Киносити
22:00 Киносити
23:50 Киносити
22 августа, вторник
10:30 Киносити
11:00 Киносити
12:50 Киносити
14:40 Киносити
16:30 Киносити
18:20 Киносити
20:10 Киносити
22:00 Киносити
23:50 Киносити
Расписание на все дни
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.