Бабушка легкого поведения
Страна:
Россия, 2017
Премьера:
в РФ 17.08.2017
Режиссер:
Марюс Вайсберг
Актеры:
Александр Ревва, Владимир Толоконников, Филипп Киркоров, Глюкоза, Елена Валюшкина, Евгений Герчаков, Ольга Благая, Наталья Бардо
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
86 мин
Саня — аферист и король перевоплощений. За свою карьеру мелкого мошенника Саня трансформировался в сотни разных персонажей. От братка до прокурора, от жиголо до старушки с наследством — он безукоризненно гримировался и идеально исполнял любую роль. Все было весело и непринужденно, пока однажды «что-то пошло не так». Саня угнал дорогой автомобиль, в котором оказался чемодан с компроматом на очень опасных людей. Теперь его ищут буквально все. Выход один — «залечь на дно», и Саня решает поселиться в доме для престарелых, трансформировавшись в собственную пожилую тётю. Так, в новом образе Александры Павловны Фишман, начинается новая жизнь Сани — поворот судьбы, который подарит ему любовь и сделает из него приличного человека.
Сегодня
|00:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|10:30
|Киносити
|11:00
|Киносити
|12:50
|Киносити
|14:40
|Киносити
|16:30
|Киносити
|18:20
|Киносити
|20:10
|Киносити
|22:00
|Киносити
|23:50
|Киносити
18 августа, пятница
|10:30
|Киносити
|11:00
|Киносити
|12:50
|Киносити
|14:40
|Киносити
|16:30
|Киносити
|18:20
|Киносити
|20:10
|Киносити
|22:00
|Киносити
|23:50
|Киносити
19 августа, суббота
|10:30
|Киносити
|11:00
|Киносити
|12:50
|Киносити
|14:40
|Киносити
|16:30
|Киносити
|18:20
|Киносити
|20:10
|Киносити
|22:00
|Киносити
|23:50
|Киносити
|02:15
|Киносити
20 августа, воскресенье
|10:30
|Киносити
|11:00
|Киносити
|12:50
|Киносити
|14:40
|Киносити
|16:30
|Киносити
|18:20
|Киносити
|20:10
|Киносити
|22:00
|Киносити
|23:50
|Киносити
|02:15
|Киносити
21 августа, понедельник
|10:30
|Киносити
|11:00
|Киносити
|12:50
|Киносити
|14:40
|Киносити
|16:30
|Киносити
|18:20
|Киносити
|20:10
|Киносити
|22:00
|Киносити
|23:50
|Киносити
22 августа, вторник
|10:30
|Киносити
|11:00
|Киносити
|12:50
|Киносити
|14:40
|Киносити
|16:30
|Киносити
|18:20
|Киносити
|20:10
|Киносити
|22:00
|Киносити
|23:50
|Киносити
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:05
Завтра
|Киносити
|
10:30
11:00
12:50
14:40
16:30
18:20
20:10
22:00
23:50
18 августа, пятница
|Киносити
|
10:30
11:00
12:50
14:40
16:30
18:20
20:10
22:00
23:50
19 августа, суббота
|Киносити
|
10:30
11:00
12:50
14:40
16:30
18:20
20:10
22:00
23:50
02:15
20 августа, воскресенье
|Киносити
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10:30
11:00
12:50
14:40
16:30
18:20
20:10
22:00
23:50
02:15
21 августа, понедельник
|Киносити
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10:30
11:00
12:50
14:40
16:30
18:20
20:10
22:00
23:50
22 августа, вторник
|Киносити
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10:30
11:00
12:50
14:40
16:30
18:20
20:10
22:00
23:50