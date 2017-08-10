Бабушка легкого поведения

Страна: Россия, 2017

Премьера: в РФ 17.08.2017

Режиссер: Марюс Вайсберг

Актеры: Александр Ревва, Владимир Толоконников, Филипп Киркоров, Глюкоза, Елена Валюшкина, Евгений Герчаков, Ольга Благая, Наталья Бардо

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 86 мин

Саня — аферист и король перевоплощений. За свою карьеру мелкого мошенника Саня трансформировался в сотни разных персонажей. От братка до прокурора, от жиголо до старушки с наследством — он безукоризненно гримировался и идеально исполнял любую роль. Все было весело и непринужденно, пока однажды «что-то пошло не так». Саня угнал дорогой автомобиль, в котором оказался чемодан с компроматом на очень опасных людей. Теперь его ищут буквально все. Выход один — «залечь на дно», и Саня решает поселиться в доме для престарелых, трансформировавшись в собственную пожилую тётю. Так, в новом образе Александры Павловны Фишман, начинается новая жизнь Сани — поворот судьбы, который подарит ему любовь и сделает из него приличного человека.