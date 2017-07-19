Среднерусская возвышенность: Лицедеи

«Среднерусская возвышенность» — фестиваль нового — европейского формата. На протяжении целых десяти недель звезды мировой величины и популярнейшие российские исполнители представят здесь свои концертные программы.

В воскресенье 20 августа на сцене фестиваля пройдет настоящее шоу от театра клоунады «Лицедеи». Этот проект был основан в 70-х годах XX века, провозгласив и новый жанр — театральная клоунада. Один из создателей «Лицедеев» — Вячеслав Полунин, известный во всем мире клоун и мим.

Смешные и яркие выступления очень быстро полюбились публике разных возрастов. Взрослые и дети бросали все свои дела и бежали к экранам телевизоров, когда показывали знаменитые номера «Асисяй» или «Голубые канарейки».

Видеоклипы, снятые много лет назад, такие как «Лицедеи и трамвай», «По утрам надев трусы», «У самовара я и моя Маша» и сейчас собирают сотни тысяч просмотров.

Между тем популярность «Лицедеев» распространилась далеко за пределы нашей страны — гастроли театра проходят с аншлагами на сценических площадках Европы, Америки, Азии и даже Африки.

«Среднерусская возвышенность» — это возможность отдохнуть на свежем воздухе в окружении великолепной архитектуры «Золотого города», но и услышать «живьем» мировые и отечественные хиты.

Билет дает право входа на территорию международного туристического центра «Золотой город» и пользования всеми развлекательными зонами и объектами сервиса с 9.00 текущего дня. Начало концертной программы — в 17.00.