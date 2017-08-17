SVADBA ROOM: всё для свадьбы и не только

В Туле открылся концептуальный бутик-ателье SVADBA ROOM. Теперь в центре Тулы модные девушки найдут всё, что необходимо для создания образа, – как свадебного, так и повседневного.

Название бутика SVADBA ROOM наводит на мысли о свадьбе — и вы будете совершенно правы, придя сюда за свадебными нарядами и аксессуарами.

Стилисты бутика рады предложить девушкам свадебные наряды, которые выходят за рамки привычного белого, длинного, пышного платья. Здесь невесты найдут платья, которые не перегружены декором, но прекрасны в своей лаконичности и элегантности.

Платья из нежнейшего кружева — для нежного и романтичного образа невесты. Они подчеркивают хрупкость фигуры, выглядят изысканно и аристократично.

Если у невесты красивые ноги — ни к чему прятать их под длинным платьем! Смелые невесты оценят сексуальные свадебные платья-мини.

Хотите отказаться от длинного платья на свадьбе, но не готовы к слишком смелым решениям? Обратите внимания на платья до колена или длины миди. Они подчеркивают достоинства фигуры, но не выглядят слишком открытыми. В таком образе идеально сочетаются сдержанность и сексуальность.

В SVADBA ROOM невесты найдут женственные платья силуэта «рыбка», модели со шлейфом, длинные пышные платья и наряды из невесомого шифона — для легких, естественных образов.

Свадьба — одно из самых ярких событий в жизни каждой девушки, но далеко не единственное! Поэтому в SVADBA ROOM модниц ждет коллекция стильных нарядов для любого повода.

Элегантные костюмы, брюки, строгие платья — для учебы и работы. На лекции в университете или на деловой встрече в одежде от SVADBA ROOM вы будете чувствовать себя комфортно и выглядеть безупречно.

На прогулку или свидание нужно что-то поярче? Стилисты SVADBA ROOM подберут для вас платье в сочных оттенках или с ярким принтом.

Для особых случаев в бутике можно найти шикарные платья в пол — как из легчайшего шифона, так и из аристократичного бархата. Акцент на талии, открытая спина или плечи — в таком наряде все взгляды будут прикованы к вам!

Скоро осень, и на прохладную погоду в SVADBA ROOM уже есть коллекция стильных пальто и удлиненных жакетов без рукавов. Их можно носить как с брюками, так и поверх платья.

Современные девушки живут в быстром ритме, и SVADBA ROOM помогает им меняться молниеносно, не тратя на это лишнего времени. Например, днем стильное платье может быть уместно на работе.

А вечером, с туфельками и подходящей сумочкой, оно станет отличным вариантом для свидания или похода в ресторан.

Удобно, что все необходимые аксессуары, обувь, сумочки можно купить здесь же, в бутике SVADBA ROOM.

На каждый день -модные кеды с принтами, золотистые кеды, удобные эспадрильи или кроссовки на толстой подошве. Девушки носят их и с джинсами, и с платьями.

На выход или для прогулки — лодочки, балетки или босоножки плюс небольшая сумочка на цепочках.

Впрочем, сумок в гардеробе должно быть много, от миниатюрных, под помаду и телефон, до большой и вместительной.

SVADBA ROOM — это бутик-ателье: здесь постоянно работает швея, которая помогает девушкам подогнать наряды к их фигуре и росту.

Если вы миниатюрная барышня, и понравившееся вам платье слишком длинно, это не проблема — швея сразу укоротит модель до желаемой длины.

Бывает такое, что девушка влюбилась в определенную модель, а она представлена в единственном размере и велика клиентке. Если вы готовы ждать, платьице в вашем размере будет доставлено в Тулу в течение нескольких дней. Но если наряд нужен вам срочно, в бутике-ателье в течение дня скорректируют его под ваши параметры, и вещь идеально «сядет» на вашу фигуру. Такие услуги SVADBA ROOM предоставляет модницам совершенно бесплатно.

Встретить на улице или на празднике девушку в похожем наряде — не самая приятная ситуация. С девушками, которые одеваются в SVADBA ROOM, такого не случается. Во-первых, все модели представлены в очень ограниченном количестве, и риск встретиться в городе со своим «двойником» сведен к минимуму. Вещи эксклюзивны, большинство из них создается на собственном производстве в единственном экземпляре.

А во-вторых, в этом бутике-ателье вы сможете заказать индивидуальный пожив платья и любой другой вещи. Профессионалы помогут с выбором тканей и созданием фасона — чтобы вы были единственной и неповторимой.

Модниц в SVADBA ROOM всегда порадует и огромный выбор красивых стильных нарядов, и демократичные цены при высоком качестве тканей и пошива. Большинство моделей есть в наличии, а если не нашли нужного вам цвета или размера — любое пожелание будет выполнено в срок от 1 дня.

SVADBA ROOM — бутик для девушек, которые стремятся быть непохожими на других. Да, все дороги ведут к свадьбе, но и до, и после нее жизнь девушек наполнена множеством приятных событий, встреч, праздников. В SVADBA ROOM помогут сделать каждый ваш день прекрасным, и каждый ваш образ — гармоничным и ярким. Ведь кто знает — может, судьба ждет вас за ближайшим поворотом, и к этой встрече нужно быть готовой!

Концептуальный бутик-ателье SVADBA ROOM

Тула, проспект Ленина, 84-а.

+7 (4872) 331−530

+7−910−151−51−52 (WhatsApp, Viber)

Сайт проекта: svadba-room.ru

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