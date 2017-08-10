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Эмоджи фильм

Эмоджи фильм

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 17.08.2017
 
Режиссер:
Энтони Леондис
  
Актеры:
Анна Фэрис, ТиДжей Миллер, София Вергара, Патрик Стюарт, Дженнифер Кулидж, Джеймс Корден, Кристина Агилера, Майя Рудольф, Джейк Т. Остин, Роб Риггл, Стивен Райт
  
Жанр:
мультфильм, семейный
  
Продолжительноcть:
90 мин
  

 

Знаете ли вы, что внутри каждого смартфона есть красочный городок Текстополис, в котором живут эмоджи? И что они ужасно радуются, когда владелец телефона именно их выбирает для своего сообщения? Каждый из эмоджи отвечает лишь за одну эмоцию, и только Джин может выражать несколько эмоций сразу. Он очень хочет стать таким же, как и его собратья, и для этого вместе со своими друзьями пускается в увлекательное путешествие по приложениям телефона в поисках программы, которая поможет ему измениться. Неожиданно герои узнают о грозной опасности, нависшей над городом. Смогут ли друзья спасти Текстополис и всех его обитателей?

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10:10 3D Алмаз Синема
10:10 3D Синема Стар
10:10 3D Киносити
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10:45 3D Химик (Ефремов)
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11:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10 Киносити
11:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:50 Алмаз Синема
12:00 Иллизиум (Новомосковск)
12:05 3D Киносити
12:05 Союз (Алексин)
12:15 3D Синема Стар
12:15 3D Октябрь
12:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:40 3D Иллизиум (Новомосковск)
13:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10 Киносити
13:30 3D Иллизиум (Новомосковск)
13:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50 3D Союз (Алексин)
14:05 3D Октябрь
14:10 3D Юность (Узловая)
14:15 Киносити
14:15 3D Алмаз Синема
14:15 3D Родина (Ясногорск)
14:15 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:15 3D Азимут (Богородицк)
14:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20 3D Химик (Ефремов)
14:35 3D Азот (Новомосковск)
15:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:20 3D Иллизиум (Новомосковск)
15:30 Алмаз Синема
15:35 3D Союз (Алексин)
15:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:55 3D Октябрь
16:00 3D Родина (Ясногорск)
16:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
16:00 3D Азимут (Богородицк)
16:05 3D Химик (Ефремов)
16:10 Киносити
16:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:35 3D Иллизиум (Новомосковск)
16:45 3D Киносити
17:05 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10 3D Синема Стар
17:15 Октябрь
17:20 3D Союз (Алексин)
17:30 Киносити
18:05 Киносити
18:15 3D Юность (Узловая)
18:20 3D Алмаз Синема
18:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:25 3D Иллизиум (Новомосковск)
18:40 3D Киносити
19:10 Алмаз Синема
19:40 3D Химик (Ефремов)
20:00 Киносити
20:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
09:00 Октябрь
09:00 3D Химик (Ефремов)
09:00 3D Азот (Новомосковск)
10:00 3D Юность (Узловая)
10:00 Союз (Алексин)
10:00 3D Азимут (Богородицк)
10:00 3D Родина (Ясногорск)
10:00 3D Иллизиум (Новомосковск)
10:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:10 3D Киносити
10:10 3D Алмаз Синема
10:10 3D Синема Стар
10:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:35 3D Азот (Новомосковск)
10:45 3D Химик (Ефремов)
10:50 Октябрь
11:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10 Киносити
11:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:50 Алмаз Синема
12:00 Иллизиум (Новомосковск)
12:05 Союз (Алексин)
12:05 3D Киносити
12:15 3D Октябрь
12:15 3D Синема Стар
12:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:40 3D Иллизиум (Новомосковск)
13:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10 Киносити
13:30 3D Иллизиум (Новомосковск)
13:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50 3D Союз (Алексин)
14:05 3D Октябрь
14:10 3D Юность (Узловая)
14:15 3D Родина (Ясногорск)
14:15 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:15 3D Азимут (Богородицк)
14:15 3D Алмаз Синема
14:15 Киносити
14:20 3D Химик (Ефремов)
14:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:35 3D Азот (Новомосковск)
15:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:20 3D Иллизиум (Новомосковск)
15:30 Алмаз Синема
15:35 3D Союз (Алексин)
15:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:55 3D Октябрь
16:00 3D Родина (Ясногорск)
16:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
16:00 3D Азимут (Богородицк)
16:05 3D Химик (Ефремов)
16:10 Киносити
16:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:35 3D Иллизиум (Новомосковск)
16:45 3D Киносити
17:05 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10 3D Синема Стар
17:15 Октябрь
17:20 3D Союз (Алексин)
17:30 Киносити
18:05 Киносити
18:15 3D Юность (Узловая)
18:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20 3D Алмаз Синема
18:25 3D Иллизиум (Новомосковск)
18:40 3D Киносити
19:10 Алмаз Синема
19:40 3D Химик (Ефремов)
20:00 Киносити
20:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 августа, суббота
09:00 Октябрь
09:00 3D Химик (Ефремов)
09:00 3D Азот (Новомосковск)
10:00 3D Юность (Узловая)
10:00 Союз (Алексин)
10:00 3D Азимут (Богородицк)
10:00 3D Родина (Ясногорск)
10:00 3D Иллизиум (Новомосковск)
10:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:10 3D Синема Стар
10:10 3D Киносити
10:10 3D Алмаз Синема
10:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:35 3D Азот (Новомосковск)
10:45 3D Химик (Ефремов)
10:50 Октябрь
11:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10 Киносити
11:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:50 Алмаз Синема
12:00 Иллизиум (Новомосковск)
12:05 Союз (Алексин)
12:05 3D Киносити
12:15 3D Октябрь
12:15 3D Синема Стар
12:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:40 3D Иллизиум (Новомосковск)
13:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10 Киносити
13:30 3D Иллизиум (Новомосковск)
13:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50 3D Союз (Алексин)
14:05 3D Октябрь
14:10 3D Юность (Узловая)
14:15 3D Родина (Ясногорск)
14:15 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:15 3D Азимут (Богородицк)
14:15 3D Алмаз Синема
14:15 Киносити
14:20 3D Химик (Ефремов)
14:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:35 3D Азот (Новомосковск)
15:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:20 3D Иллизиум (Новомосковск)
15:30 Алмаз Синема
15:35 3D Союз (Алексин)
15:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:55 3D Октябрь
16:00 3D Родина (Ясногорск)
16:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
16:00 3D Азимут (Богородицк)
16:05 3D Химик (Ефремов)
16:10 Киносити
16:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:35 3D Иллизиум (Новомосковск)
16:45 3D Киносити
17:05 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10 3D Синема Стар
17:15 Октябрь
17:20 3D Союз (Алексин)
17:30 Киносити
18:05 Киносити
18:15 3D Юность (Узловая)
18:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20 3D Алмаз Синема
18:25 3D Иллизиум (Новомосковск)
18:40 3D Киносити
19:10 Алмаз Синема
19:40 3D Химик (Ефремов)
20:00 Киносити
20:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 августа, воскресенье
09:00 Октябрь
09:00 3D Химик (Ефремов)
09:00 3D Азот (Новомосковск)
10:00 3D Юность (Узловая)
10:00 Союз (Алексин)
10:00 3D Азимут (Богородицк)
10:00 3D Родина (Ясногорск)
10:00 3D Иллизиум (Новомосковск)
10:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:10 3D Алмаз Синема
10:10 3D Синема Стар
10:10 3D Киносити
10:35 3D Азот (Новомосковск)
10:45 3D Химик (Ефремов)
10:50 Октябрь
11:10 Киносити
11:50 Алмаз Синема
12:00 Иллизиум (Новомосковск)
12:05 Союз (Алексин)
12:05 3D Киносити
12:15 3D Октябрь
12:15 3D Синема Стар
12:40 3D Иллизиум (Новомосковск)
13:10 Киносити
13:30 3D Иллизиум (Новомосковск)
13:50 3D Союз (Алексин)
14:05 3D Октябрь
14:10 3D Юность (Узловая)
14:15 3D Родина (Ясногорск)
14:15 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:15 3D Азимут (Богородицк)
14:15 3D Алмаз Синема
14:15 Киносити
14:20 3D Химик (Ефремов)
14:35 3D Азот (Новомосковск)
15:20 3D Иллизиум (Новомосковск)
15:30 Алмаз Синема
15:35 3D Союз (Алексин)
15:55 3D Октябрь
16:00 3D Родина (Ясногорск)
16:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
16:00 3D Азимут (Богородицк)
16:05 3D Химик (Ефремов)
16:10 Киносити
16:35 3D Иллизиум (Новомосковск)
16:45 3D Киносити
17:10 3D Синема Стар
17:15 Октябрь
17:20 3D Союз (Алексин)
17:30 Киносити
18:05 Киносити
18:15 3D Юность (Узловая)
18:20 3D Алмаз Синема
18:25 3D Иллизиум (Новомосковск)
18:40 3D Киносити
19:10 Алмаз Синема
19:40 3D Химик (Ефремов)
20:00 Киносити
21 августа, понедельник
09:00 Октябрь
09:00 3D Азот (Новомосковск)
10:00 Союз (Алексин)
10:00 3D Родина (Ясногорск)
10:00 3D Иллизиум (Новомосковск)
10:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:10 3D Синема Стар
10:10 3D Алмаз Синема
10:10 3D Киносити
10:35 3D Азот (Новомосковск)
10:50 Октябрь
11:10 Киносити
11:50 Алмаз Синема
12:00 Иллизиум (Новомосковск)
12:05 Союз (Алексин)
12:05 3D Киносити
12:15 3D Октябрь
12:15 3D Синема Стар
12:40 3D Иллизиум (Новомосковск)
13:10 Киносити
13:30 3D Иллизиум (Новомосковск)
13:50 3D Союз (Алексин)
14:05 3D Октябрь
14:15 3D Родина (Ясногорск)
14:15 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:15 3D Алмаз Синема
14:15 Киносити
14:35 3D Азот (Новомосковск)
15:20 3D Иллизиум (Новомосковск)
15:30 Алмаз Синема
15:35 3D Союз (Алексин)
15:55 3D Октябрь
16:00 3D Родина (Ясногорск)
16:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
16:10 Киносити
16:35 3D Иллизиум (Новомосковск)
16:45 3D Киносити
17:10 3D Синема Стар
17:15 Октябрь
17:20 3D Союз (Алексин)
17:30 Киносити
18:05 Киносити
18:20 3D Алмаз Синема
18:25 3D Иллизиум (Новомосковск)
18:40 3D Киносити
19:10 Алмаз Синема
20:00 Киносити
22 августа, вторник
09:00 Октябрь
09:00 3D Азот (Новомосковск)
09:00 3D Химик (Ефремов)
10:00 Союз (Алексин)
10:00 3D Родина (Ясногорск)
10:00 3D Иллизиум (Новомосковск)
10:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 3D Юность (Узловая)
10:10 3D Алмаз Синема
10:10 3D Киносити
10:10 3D Синема Стар
10:35 3D Азот (Новомосковск)
10:45 3D Химик (Ефремов)
10:50 Октябрь
11:10 Киносити
11:50 Алмаз Синема
12:00 Иллизиум (Новомосковск)
12:05 Союз (Алексин)
12:05 3D Киносити
12:15 3D Октябрь
12:15 3D Синема Стар
12:40 3D Иллизиум (Новомосковск)
13:10 Киносити
13:30 3D Иллизиум (Новомосковск)
13:50 3D Союз (Алексин)
14:05 3D Октябрь
14:10 3D Юность (Узловая)
14:15 3D Родина (Ясногорск)
14:15 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:15 3D Алмаз Синема
14:15 Киносити
14:20 3D Химик (Ефремов)
14:35 3D Азот (Новомосковск)
15:20 3D Иллизиум (Новомосковск)
15:30 Алмаз Синема
15:35 3D Союз (Алексин)
15:55 3D Октябрь
16:00 3D Родина (Ясногорск)
16:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
16:05 3D Химик (Ефремов)
16:10 Киносити
16:35 3D Иллизиум (Новомосковск)
16:45 3D Киносити
17:10 3D Синема Стар
17:15 Октябрь
17:20 3D Союз (Алексин)
17:30 Киносити
18:05 Киносити
18:15 3D Юность (Узловая)
18:20 3D Алмаз Синема
18:25 3D Иллизиум (Новомосковск)
18:40 3D Киносити
19:10 Алмаз Синема
19:40 3D Химик (Ефремов)
20:00 Киносити
23 августа, среда
09:00 Октябрь
09:00 3D Азот (Новомосковск)
09:00 3D Химик (Ефремов)
10:00 3D Юность (Узловая)
10:00 Союз (Алексин)
10:00 3D Родина (Ясногорск)
10:00 3D Иллизиум (Новомосковск)
10:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 3D Азимут (Богородицк)
10:10 3D Синема Стар
10:10 3D Алмаз Синема
10:10 3D Киносити
10:35 3D Азот (Новомосковск)
10:45 3D Химик (Ефремов)
10:50 Октябрь
11:10 Киносити
11:50 Алмаз Синема
12:00 Иллизиум (Новомосковск)
12:05 Союз (Алексин)
12:05 3D Киносити
12:15 3D Октябрь
12:15 3D Синема Стар
12:40 3D Иллизиум (Новомосковск)
13:10 Киносити
13:30 3D Иллизиум (Новомосковск)
13:50 3D Союз (Алексин)
14:05 3D Октябрь
14:10 3D Юность (Узловая)
14:15 3D Родина (Ясногорск)
14:15 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:15 3D Азимут (Богородицк)
14:15 3D Алмаз Синема
14:15 Киносити
14:20 3D Химик (Ефремов)
14:35 3D Азот (Новомосковск)
15:20 3D Иллизиум (Новомосковск)
15:30 Алмаз Синема
15:35 3D Союз (Алексин)
15:55 3D Октябрь
16:00 3D Родина (Ясногорск)
16:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
16:00 3D Азимут (Богородицк)
16:05 3D Химик (Ефремов)
16:10 Киносити
16:35 3D Иллизиум (Новомосковск)
16:45 3D Киносити
17:10 3D Синема Стар
17:15 Октябрь
17:20 3D Союз (Алексин)
17:30 Киносити
18:05 Киносити
18:15 3D Юность (Узловая)
18:20 3D Алмаз Синема
18:25 3D Иллизиум (Новомосковск)
18:40 3D Киносити
19:10 Алмаз Синема
19:40 3D Химик (Ефремов)
20:00 Киносити
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