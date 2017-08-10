Эмоджи фильм
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 17.08.2017
Режиссер:
Энтони Леондис
Актеры:
Анна Фэрис, ТиДжей Миллер, София Вергара, Патрик Стюарт, Дженнифер Кулидж, Джеймс Корден, Кристина Агилера, Майя Рудольф, Джейк Т. Остин, Роб Риггл, Стивен Райт
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
90 мин
Знаете ли вы, что внутри каждого смартфона есть красочный городок Текстополис, в котором живут эмоджи? И что они ужасно радуются, когда владелец телефона именно их выбирает для своего сообщения? Каждый из эмоджи отвечает лишь за одну эмоцию, и только Джин может выражать несколько эмоций сразу. Он очень хочет стать таким же, как и его собратья, и для этого вместе со своими друзьями пускается в увлекательное путешествие по приложениям телефона в поисках программы, которая поможет ему измениться. Неожиданно герои узнают о грозной опасности, нависшей над городом. Смогут ли друзья спасти Текстополис и всех его обитателей?
Сегодня
Завтра
19 августа, суббота
20 августа, воскресенье
21 августа, понедельник
22 августа, вторник
23 августа, среда
Сегодня
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:00
3D 14:15
3D 16:00
|Азот (Новомосковск)
|
3D 09:00
3D 10:35
3D 14:35
|Алмаз Синема
|
3D 10:10
11:50
3D 14:15
15:30
3D 18:20
19:10
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:00
3D 14:15
3D 16:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 10:00
12:00
3D 12:40
3D 13:30
3D 15:20
3D 16:35
3D 18:25
|Киносити
|
3D 10:10
11:10
3D 12:05
13:10
14:15
16:10
3D 16:45
17:30
18:05
3D 18:40
20:00
|Октябрь
|
09:00
10:50
3D 12:15
3D 14:05
3D 15:55
17:15
|Родина (Ясногорск)
|
3D 10:00
3D 14:15
3D 16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
3D 11:00
11:40
12:20
3D 13:00
13:40
14:20
3D 15:00
15:40
16:20
3D 17:05
18:20
20:20
22:20
00:20
|Синема Стар
|
3D 10:10
3D 12:15
3D 17:10
|Союз (Алексин)
|
10:00
12:05
3D 13:50
3D 15:35
3D 17:20
|Химик (Ефремов)
|
3D 09:00
3D 10:45
3D 14:20
3D 16:05
3D 19:40
|Юность (Узловая)
|
3D 10:00
3D 14:10
3D 18:15
Завтра
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:00
3D 14:15
3D 16:00
|Азот (Новомосковск)
|
3D 09:00
3D 10:35
3D 14:35
|Алмаз Синема
|
3D 10:10
11:50
3D 14:15
15:30
3D 18:20
19:10
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:00
3D 14:15
3D 16:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 10:00
12:00
3D 12:40
3D 13:30
3D 15:20
3D 16:35
3D 18:25
|Киносити
|
3D 10:10
11:10
3D 12:05
13:10
14:15
16:10
3D 16:45
17:30
18:05
3D 18:40
20:00
|Октябрь
|
09:00
10:50
3D 12:15
3D 14:05
3D 15:55
17:15
|Родина (Ясногорск)
|
3D 10:00
3D 14:15
3D 16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
3D 11:00
11:40
12:20
3D 13:00
13:40
14:20
3D 15:00
15:40
16:20
3D 17:05
18:20
20:20
22:20
00:20
|Синема Стар
|
3D 10:10
3D 12:15
3D 17:10
|Союз (Алексин)
|
10:00
12:05
3D 13:50
3D 15:35
3D 17:20
|Химик (Ефремов)
|
3D 09:00
3D 10:45
3D 14:20
3D 16:05
3D 19:40
|Юность (Узловая)
|
3D 10:00
3D 14:10
3D 18:15
19 августа, суббота
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:00
3D 14:15
3D 16:00
|Азот (Новомосковск)
|
3D 09:00
3D 10:35
3D 14:35
|Алмаз Синема
|
3D 10:10
11:50
3D 14:15
15:30
3D 18:20
19:10
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:00
3D 14:15
3D 16:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 10:00
12:00
3D 12:40
3D 13:30
3D 15:20
3D 16:35
3D 18:25
|Киносити
|
3D 10:10
11:10
3D 12:05
13:10
14:15
16:10
3D 16:45
17:30
18:05
3D 18:40
20:00
|Октябрь
|
09:00
10:50
3D 12:15
3D 14:05
3D 15:55
17:15
|Родина (Ясногорск)
|
3D 10:00
3D 14:15
3D 16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
3D 11:00
11:40
12:20
3D 13:00
13:40
14:20
3D 15:00
15:40
16:20
3D 17:05
18:20
20:20
22:20
00:20
|Синема Стар
|
3D 10:10
3D 12:15
3D 17:10
|Союз (Алексин)
|
10:00
12:05
3D 13:50
3D 15:35
3D 17:20
|Химик (Ефремов)
|
3D 09:00
3D 10:45
3D 14:20
3D 16:05
3D 19:40
|Юность (Узловая)
|
3D 10:00
3D 14:10
3D 18:15
20 августа, воскресенье
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:00
3D 14:15
3D 16:00
|Азот (Новомосковск)
|
3D 09:00
3D 10:35
3D 14:35
|Алмаз Синема
|
3D 10:10
11:50
3D 14:15
15:30
3D 18:20
19:10
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:00
3D 14:15
3D 16:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 10:00
12:00
3D 12:40
3D 13:30
3D 15:20
3D 16:35
3D 18:25
|Киносити
|
3D 10:10
11:10
3D 12:05
13:10
14:15
16:10
3D 16:45
17:30
18:05
3D 18:40
20:00
|Октябрь
|
09:00
10:50
3D 12:15
3D 14:05
3D 15:55
17:15
|Родина (Ясногорск)
|
3D 10:00
3D 14:15
3D 16:00
|Синема Стар
|
3D 10:10
3D 12:15
3D 17:10
|Союз (Алексин)
|
10:00
12:05
3D 13:50
3D 15:35
3D 17:20
|Химик (Ефремов)
|
3D 09:00
3D 10:45
3D 14:20
3D 16:05
3D 19:40
|Юность (Узловая)
|
3D 10:00
3D 14:10
3D 18:15
21 августа, понедельник
|Азот (Новомосковск)
|
3D 09:00
3D 10:35
3D 14:35
|Алмаз Синема
|
3D 10:10
11:50
3D 14:15
15:30
3D 18:20
19:10
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:00
3D 14:15
3D 16:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 10:00
12:00
3D 12:40
3D 13:30
3D 15:20
3D 16:35
3D 18:25
|Киносити
|
3D 10:10
11:10
3D 12:05
13:10
14:15
16:10
3D 16:45
17:30
18:05
3D 18:40
20:00
|Октябрь
|
09:00
10:50
3D 12:15
3D 14:05
3D 15:55
17:15
|Родина (Ясногорск)
|
3D 10:00
3D 14:15
3D 16:00
|Синема Стар
|
3D 10:10
3D 12:15
3D 17:10
|Союз (Алексин)
|
10:00
12:05
3D 13:50
3D 15:35
3D 17:20
22 августа, вторник
|Азот (Новомосковск)
|
3D 09:00
3D 10:35
3D 14:35
|Алмаз Синема
|
3D 10:10
11:50
3D 14:15
15:30
3D 18:20
19:10
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:00
3D 14:15
3D 16:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 10:00
12:00
3D 12:40
3D 13:30
3D 15:20
3D 16:35
3D 18:25
|Киносити
|
3D 10:10
11:10
3D 12:05
13:10
14:15
16:10
3D 16:45
17:30
18:05
3D 18:40
20:00
|Октябрь
|
09:00
10:50
3D 12:15
3D 14:05
3D 15:55
17:15
|Родина (Ясногорск)
|
3D 10:00
3D 14:15
3D 16:00
|Синема Стар
|
3D 10:10
3D 12:15
3D 17:10
|Союз (Алексин)
|
10:00
12:05
3D 13:50
3D 15:35
3D 17:20
|Химик (Ефремов)
|
3D 09:00
3D 10:45
3D 14:20
3D 16:05
3D 19:40
|Юность (Узловая)
|
3D 10:00
3D 14:10
3D 18:15
23 августа, среда
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:00
3D 14:15
3D 16:00
|Азот (Новомосковск)
|
3D 09:00
3D 10:35
3D 14:35
|Алмаз Синема
|
3D 10:10
11:50
3D 14:15
15:30
3D 18:20
19:10
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:00
3D 14:15
3D 16:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 10:00
12:00
3D 12:40
3D 13:30
3D 15:20
3D 16:35
3D 18:25
|Киносити
|
3D 10:10
11:10
3D 12:05
13:10
14:15
16:10
3D 16:45
17:30
18:05
3D 18:40
20:00
|Октябрь
|
09:00
10:50
3D 12:15
3D 14:05
3D 15:55
17:15
|Родина (Ясногорск)
|
3D 10:00
3D 14:15
3D 16:00
|Синема Стар
|
3D 10:10
3D 12:15
3D 17:10
|Союз (Алексин)
|
10:00
12:05
3D 13:50
3D 15:35
3D 17:20
|Химик (Ефремов)
|
3D 09:00
3D 10:45
3D 14:20
3D 16:05
3D 19:40
|Юность (Узловая)
|
3D 10:00
3D 14:10
3D 18:15