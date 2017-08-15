Над глубиной: Хроника выживания

Страна: Австралия, 2017

Премьера: в РФ 17.08.2017

Режиссер: Джералд Рашионато

Актеры: Марк Фелл, Меган Пета Хилл, Джоэль Хоган, Джош Поттхофф, Тара Рэйт, Пит Вэлли

Жанр: ужасы, триллер

Продолжительноcть: 80 мин

Три американских студента решили записать на видео свой экстремальный отдых: глубоководное погружение в клетке к большой белой акуле в Южной Австралии. Веселое приключение — такой забавой это казалось для друзей. Но катастрофический поворот событий расставил все по своим местам: друзья оказались в открытом море наедине с большой белой акулой.