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Над глубиной: Хроника выживания

Над глубиной: Хроника выживания

Страна:
Австралия, 2017
 
Премьера:
в РФ 17.08.2017
 
Режиссер:
Джералд Рашионато
  
Актеры:
Марк Фелл, Меган Пета Хилл, Джоэль Хоган, Джош Поттхофф, Тара Рэйт, Пит Вэлли
  
Жанр:
ужасы, триллер
  
Продолжительноcть:
80 мин
  

Три американских студента решили записать на видео свой экстремальный отдых: глубоководное погружение в клетке к большой белой акуле в Южной Австралии. Веселое приключение — такой забавой это казалось для друзей. Но катастрофический поворот событий расставил все по своим местам: друзья оказались в открытом море наедине с большой белой акулой.

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