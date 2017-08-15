Над глубиной: Хроника выживания
Страна:
Австралия, 2017
Премьера:
в РФ 17.08.2017
Режиссер:
Джералд Рашионато
Актеры:
Марк Фелл, Меган Пета Хилл, Джоэль Хоган, Джош Поттхофф, Тара Рэйт, Пит Вэлли
Жанр:
ужасы, триллер
Продолжительноcть:
80 мин
Три американских студента решили записать на видео свой экстремальный отдых: глубоководное погружение в клетке к большой белой акуле в Южной Австралии. Веселое приключение — такой забавой это казалось для друзей. Но катастрофический поворот событий расставил все по своим местам: друзья оказались в открытом море наедине с большой белой акулой.
Сегодня
|18:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|18:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 августа, суббота
|18:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:05
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:05
19 августа, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:05