White Event: Алекс Хатчетт
Стать комиксистом не так сложно. Продолжать оставаться им сложнее.
Алекс Хатчетт пишет и рисует комиксы уже более 15 лет. За это время он работал над сериями «Скунс и Оцелот», «Заговор Единорогов», «Script it!», «Бесобой», и рядом других.
Зачем это всё ему нужно и нужно ли вообще? Как и зачем становиться комиксистом? И что делать до и после того, как станешь им? Что это даёт и стоит ли игра свеч? На эти и другие вопросы Алекс постарается ответить 20 августа.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина 27, литер Г
20 августа 2017, воскресенье
18:00