White Event: Алекс Хатчетт

Стать комиксистом не так сложно. Продолжать оставаться им сложнее.

Алекс Хатчетт пишет и рисует комиксы уже более 15 лет. За это время он работал над сериями «Скунс и Оцелот», «Заговор Единорогов», «Script it!», «Бесобой», и рядом других.

Зачем это всё ему нужно и нужно ли вообще? Как и зачем становиться комиксистом? И что делать до и после того, как станешь им? Что это даёт и стоит ли игра свеч? На эти и другие вопросы Алекс постарается ответить 20 августа.

Вход свободный.