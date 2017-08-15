афиша
афиша
Регистрация
White Event: Алекс Хатчетт

White Event: Алекс Хатчетт

Стать комиксистом не так сложно. Продолжать оставаться им сложнее.

Алекс Хатчетт пишет и рисует комиксы уже более 15 лет. За это время он работал над сериями «Скунс и Оцелот», «Заговор Единорогов», «Script it!», «Бесобой», и рядом других.

Зачем это всё ему нужно и нужно ли вообще? Как и зачем становиться комиксистом? И что делать до и после того, как станешь им? Что это даёт и стоит ли игра свеч? На эти и другие вопросы Алекс постарается ответить 20 августа.

Вход свободный.

Где и когда?
Flugel
Тула, проспект Ленина 27, литер Г
20 августа 2017, воскресенье
18:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.