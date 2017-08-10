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Клятва

Клятва

Страна:
Исландия, 2016
 
Премьера:
в РФ 17.08.2017
 
Режиссер:
Бальтасар Кормакур
  
Актеры:
Гера Хилмарсдоттир, Бальтасар Кормакур, Ингвар Эггерт Сигюрдссон, Гисли Орн Гардарссон, Торстейнн Бахман, Торстейнн Гуннарссон, Сигрун Эдда Бьернсдоуттир, Джои Йоханнссон, Агуст Бьярнасон
  
Жанр:
триллер, драма
  
Продолжительноcть:
103 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
5,7
          
 

В жизни известного хирурга Финнура наступила черная полоса — он подозревает, что его старшая дочь Анна попала в дурную компанию, что ее новый бойфренд Оттар, на котором клейма негде ставить, приторговывает наркотиками и тянет дочь в пропасть. Необходимо предпринимать срочные меры — сделать все, чтобы отвадить подонка от дочери. Сказано — сделано: и в доме у Оттара полиция находит мешок с кокаином, сам он арестован. Увы, парня быстро отпускают, а весь свой убыток — с процентами — он перекладывает на Финнура, угрожая пустить Анну по рукам. В полиции врача слушать не хотят, и он приходит к выводу, что придется на время забыть о клятве Гиппократа. Слишком поздно Финнур поймет, что у вступившего на путь насилия обратной дороги не будет…

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