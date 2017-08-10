Сусана, ты меня убиваешь

Страна: Мексика, Канада, 2016

Премьера: в РФ 17.08.2017

Режиссер: Роберто Снейдер

Актеры: Гаэль Гарсия Берналь, Вероника Эчеги, Эшли Хиншоу, Джейдин Вонг, Бьерн Хлинур Харальдссон, Адам Хертиг, Андрес Альмейда, Тристан Карлуччи, Даниэль Хименес Качо, Барбара Гэррик

Жанр: мелодрама, комедия

Продолжительноcть: 100 мин

Беззаботный красавчик Элихио приходит домой под утро, а проснувшись, обнаруживает, что его жена испарилась, не оставив даже записки. Обескураженный Элихио начинает поиски и выясняет, что уставшая от его инфантильности Сусана улетела в Америку, чтобы сосредоточиться на писательской карьере. Упрямый Элихио мчится возвращать свою жену, но на этот раз одного шарма будет недостаточно. Ему придется понять, почему каждый раз, когда ему кажется, что все идет как надо, Сусана собирает вещи и испаряется…