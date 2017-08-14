Уютные тульские кофейни

Обзор Myslo, посвящённый кофейням нашего города, в которых можно душевно провести время, насладиться любимыми напитками и даже сытно поесть.

Ценители кофе и чая знают, как непросто найти заведение, в котором делают действительно вкусные, правильно приготовленные напитки и десерты, а ещё хочется, чтобы атмосфера была душевная, меню с хорошим выбором и цены не кусались. Предлагаем вам несколько вариантов тульских кофеен – выбирайте ту, что вам по душе!

МакКафе

Хотите наслаждаться хорошим кофе в своём любимом городе? Добро пожаловать в «МакКафе»!

Здесь собираются настоящие ценители кофе и жизни в городе.

В «МакКафе» для ваших любимых ароматных напитков используется эксклюзивная кофейная смесь Paulig Espresso McCafe. Это смесь 100% арабики из Центральной и Южной Америки и из Индии, которая создает уникальный вкус кофе.

Приходите в «МакКафе» в будни на завтрак или днём для заряда настроения и энергии, отдыхайте здесь вечером после напряженной работы и в выходные всей семьёй.

Для каждого гостя, юного и взрослого, в этом кафе есть много вкусного и любимого:

Разнообразный выбор классических видов кофе;

Горячий шоколад;

Детские молочные напитки;

Фраппе и гранд айс кофе;

Яблочные пироги;

Чизкейки;

Тирамису;

Круассаны;

Макарони;

Маффины;

Печенье;

Чиабатта с тунцом и чиабатта с ветчиной и сыром.

Ежедневно в «МакКафе» проходят счастливые часы. Купите десерт дня и получите классический капучино в подарок!*

*Время проведения счастливого часа и десерт дня уточняйте в кафе.

Вы постоянный посетитель «МакКафе»? Оформите карту лояльности и получайте каждый шестой кофе в подарок!

Внимание, конкурс —

«Заряд лета с МакКафе»!

Кажется, что летом происходит в два раза больше событий, чем обычно. И хочется всё успеть. Почему бы и нет? Ведь новые яркие стаканчики с любимым кофе заряжают на приключения и впечатления!

Возьмите кофе из «МакКафе» с собой, получите заряд энергии, покажите самые захватывающие и активные моменты своего летнего дня и выиграйте один из множества призов от «МакКафе»: шлем виртуальной реальности, беспроводные наушники, селфи-стик или зарядное устройство.

Правила участия:

Зарядитесь бодростью на целый день с помощью любимого кофе в новом ярком стаканчике. Сделайте фото или бумеранг-гифку со своим ярким стаканчиком «МакКафе» и покажите нам, как он вас заряжает. На работе или на велосипеде, в авто или на прогулке — заряды могут быть разными! Делитесь с нами самыми яркими! Выложите свою работу в Instagram c хештегом #зарядмаккафе. Даты подачи работ – с 20.06 по 31.08. Напишите в комментариях, на что вас заряжает кофе. И, может быть, именно вы выиграете приз! Победители будут объявлены 29 сентября. Не останавливайтесь на достигнутом! Сделайте фото или бумеранг-гифку со всеми новыми стаканчиками «МакКафе», чтобы получить особый приз!

Тула, ул. Советская, 47, 1 этаж (ТРЦ «Гостиный двор»)

8 (4872) 55-08-01

Тула, проспект Ленина, 96, 1 этаж (гостиница «Тула»)

8 (4872) 35-98-87

mcdonalds.ru/mccafe

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BARY | БАРИ

В сети кофеен «Бари» вы ощутите, что кофе — это не просто напиток, а целый мир и атмосфера, которые складываются из мелочей: уютная обстановка, воздушная пенка и волшебный аромат любимого напитка, процесс заваривания.

В этой кофейне можно заказать вкусный кофе, чай и холодные напитки, авторские десерты и сытные сэндвичи.

Десерт в «Бари» — это увлекательная история от шеф-кондитера. Любители сладкого каждый день могут открывать для себя что-то новое: плотный и насыщенный чизкейк с популярным печеньем Oreo или с экзотической маракуйей, морковный пирог, торт «Красный бархат», черничный тортик, бисквитный торт с маскарпоне и множество других десертов.

Приходите в это уютное заведение в выходные, чтобы набраться новых сил перед рабочей неделей и растянуть удовольствие от чашечки кофе, чая, айс латте или лимонада за разговорами с близкими.

Кроме лёгких перекусов и сладостей в этой кофейне вам предложат

сытно поесть.

Попробуйте киш, нежный, с вялеными томатами и голубым сыром или с ветчиной и кукурузой. А любители сэндвичей смогут выбрать мясной, рыбный или сладкий на свой вкус:

Сэндвич с ветчиной из индейки с соусом песто, моцареллой, свежими томатами и салатом.

Сэндвич со слабосоленой форелью, сливочным сыром, огурцом и салатом.

Детский сэндвич — для самых маленьких гостей или для фанатов арахисовой пасты, банана и взбитых сливок.

Подаются они на белом, зерновом хлебе и хлебе с отрубями.

Ценители чая смогут здесь выбрать для себя любимый сорт вкусного напитка или попробовать новые.

Начните своё утро с завтрака в «Бари»! Необычным, вкусным и полезным завтраком станет гранола или сырники без муки, с небольшим добавлением сахара и топпингом по вкусу (домашняя карамель, сметана, лесные ягоды. мёд и орехи).

Любой напиток приготовят для вас как на обычном молоке, так и на обезжиренном, соевом, низколактозном или миндальном.

Сеть кофеен «Бари» — это:

Правильный кофе класса specialty. Вкусные десерты, сделанные кондитером с любовью. Приветливые бариста, которые всегда помогут выбрать напиток или десерт. Приятное правило Pets Welcome — не стесняйтесь приходить в гости со своими маленькими питомцами!

Тула, ул. Советская, 47, ТЦ «Гостиный двор», 1 этаж, атриум



Тула, ул. Первомайская, 26-а

8 (920) 7777-000

Группа ВК

MR. CUP

Кофейня MR. CUP гостеприимно встречает и радует своих гостей в Туле уже второй год. Здесь вы сможете попробовать, пожалуй, самый вкусный кофе в нашем городе. Вас угостят как классическими напитками на основе эспрессо, так и авторскими, а ещё здесь можно насладиться кофе, заваренным альтернативными способами.

Любителям чая в этом заведении придётся по вкусу приятный выбор различных сортов, а также новинка этого лета — напиток без кофеина, напоминающий латте и содержащий чай ройбуш — Ройбуш-Латте. Попробуйте этот интересный, нежнейший и богатый всеми полезными свойствами африканского чая напиток на основе первого в мире эспрессо из ройбуша, взбитого, словно для латте, молока и ванильного сахара.

Хотите охладиться в жаркий день вкусными освежающими напитками? Заходите в MR. CUP и наслаждайтесь лимонадами из летнего меню: облепиха-апельсин и малина-шалфей, гранат-имбирь. Их делают только из натуральных ингредиентов и, конечно же, с любовью.

Меню в этих кофейнях ориентировано на здоровое питание.

Все блюда здесь, будь то торты и сладости или сытные варианты для обеда или ужина, делают из натуральных качественных продуктов.

Для гостей, желающих перекусить, в этой кофейне готовят очень вкусные и сытные блюда, например цукини с креветками, сыром моцарелла, томатным соусом и песто, гаспаччо или панкейки с беконом, пармезаном, яйцом пашот, карамелизированным луком и острым соусом.

Недавно шеф-повар переработал рецептуру сэндвичей, и теперь они стали ещё вкуснее!

На выбор предлагают следующие сэндвичи:

Цезарь;

Пастрами;

Говядина кимчи;

С форелью.

Все основные ингредиенты и соусы в кофейне готовят сами. Нежнейшее куриное филе и говядина готовятся методом сувид, что делает их невероятно нежными и полезными, говядина пастрами также проходит обработку в сувиде и маринуется в специях около недели. Приходите пробовать!

Утром гости MR. CUP могут выбрать для себя сытный и вкусный завтрак из множества вариантов.

Кстати, завтрак здесь можно заказать на протяжении всего дня. Вот один из вариантов: венские вафли с пряной грушей и воздушным кремом куантро, дополненные чашечкой капучино.

Попробуйте вкусные и полезные каши и гранола:

- Овсяная каша с семенами чиа, вишнёвым соусом и фундуком;

- Рисовая каша с карамелизированным яблоком и фисташками;

- Каша из полбы с копчёной скумбрией и яйцом пашот;

- Гранола с домашним йогуртом и абрикосами.

Вы пробовали когда-нибудь скульптурное мороженое? Это самое сладкое спасение от жары в городе.

В Туле его можно отведать ТОЛЬКО в кофейнях MR. CUP!

Созданное из натуральных ингредиентов, оно не только очень вкусное, но ещё жутко красивое и фотогеничное. Каждое мороженое представляет собой известную личность или персонажа: Владимир Маяковский, Мэрилин Монро, Микки Макс, Дарт Вейдер из Звёздных Войн и многие другие.

Недавно в меню кофеен появились сразу две новинки! Первая — «Бирхер-мюсли». Это очень вкусное и полезное блюдо, которое было разработано немецким врачом-диетологом в 1900 году. Готовится из овсяных хлопьев, семян чиа и изюма, на кокосовом молоке, с добавлением свежих ягод и фруктов. Вторая — известный португальский десерт «Паштел-де-ната». Это небольшое пирожное из слоеного теста с заварным кремом внутри. Заглядывайте в MR. CUP утром, закажите мюсли и «Паштел», добавьте к ним чашечку вашего любимого кофе и получите самый вкусный на свете завтрак!

К осени в кофейне готовят новое меню, и гостей ждёт много очень вкусных новинок!

В этом заведении заботливо учитывают особенности гостей, которые не могут пить кофе с традиционным коровьим молоком. Даже если у вас непереносимость лактозы, вы строгий вегетарианец или соблюдаете особую диету — это не значит, что стоит отказывать себе в чашке любимого кофейного напитка. Для вас его приготовят на овсяном молоке.

А ещё здесь всегда рады видеть ваших четвероногих друзей. Если ваш питомец воспитан и не мешает другим гостям наслаждаться их чашкой кофе — приходите в гости вместе.

Тула, ул. Советская, 56-а

Тула, проспект Ленина, 52

8 (487) 257-03-99

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