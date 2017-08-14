Уютные тульские кофейни
Обзор Myslo, посвящённый кофейням нашего города, в которых можно душевно провести время, насладиться любимыми напитками и даже сытно поесть.
Ценители кофе и чая знают, как непросто найти заведение, в котором делают действительно вкусные, правильно приготовленные напитки и десерты, а ещё хочется, чтобы атмосфера была душевная, меню с хорошим выбором и цены не кусались. Предлагаем вам несколько вариантов тульских кофеен – выбирайте ту, что вам по душе!
МакКафе
Хотите наслаждаться хорошим кофе в своём любимом городе? Добро пожаловать в «МакКафе»!
Здесь собираются настоящие ценители кофе и жизни в городе.
В «МакКафе» для ваших любимых ароматных напитков используется эксклюзивная кофейная смесь Paulig Espresso McCafe. Это смесь 100% арабики из Центральной и Южной Америки и из Индии, которая создает уникальный вкус кофе.
Приходите в «МакКафе» в будни на завтрак или днём для заряда настроения и энергии, отдыхайте здесь вечером после напряженной работы и в выходные всей семьёй.
Для каждого гостя, юного и взрослого, в этом кафе есть много вкусного и любимого:
- Разнообразный выбор классических видов кофе;
- Горячий шоколад;
- Детские молочные напитки;
- Фраппе и гранд айс кофе;
- Яблочные пироги;
- Чизкейки;
- Тирамису;
- Круассаны;
- Макарони;
- Маффины;
- Печенье;
- Чиабатта с тунцом и чиабатта с ветчиной и сыром.
Ежедневно в «МакКафе» проходят счастливые часы. Купите десерт дня и получите классический капучино в подарок!*
*Время проведения счастливого часа и десерт дня уточняйте в кафе.
Вы постоянный посетитель «МакКафе»? Оформите карту лояльности и получайте каждый шестой кофе в подарок!
Внимание, конкурс —
«Заряд лета с МакКафе»!
Кажется, что летом происходит в два раза больше событий, чем обычно. И хочется всё успеть. Почему бы и нет? Ведь новые яркие стаканчики с любимым кофе заряжают на приключения и впечатления!
Возьмите кофе из «МакКафе» с собой, получите заряд энергии, покажите самые захватывающие и активные моменты своего летнего дня и выиграйте один из множества призов от «МакКафе»: шлем виртуальной реальности, беспроводные наушники, селфи-стик или зарядное устройство.
Правила участия:
- Зарядитесь бодростью на целый день с помощью любимого кофе в новом ярком стаканчике.
- Сделайте фото или бумеранг-гифку со своим ярким стаканчиком «МакКафе» и покажите нам, как он вас заряжает. На работе или на велосипеде, в авто или на прогулке — заряды могут быть разными! Делитесь с нами самыми яркими!
- Выложите свою работу в Instagram c хештегом #зарядмаккафе.
- Даты подачи работ – с 20.06 по 31.08.
- Напишите в комментариях, на что вас заряжает кофе. И, может быть, именно вы выиграете приз!
- Победители будут объявлены 29 сентября.
- Не останавливайтесь на достигнутом! Сделайте фото или бумеранг-гифку со всеми новыми стаканчиками «МакКафе», чтобы получить особый приз!
Тула, ул. Советская, 47, 1 этаж (ТРЦ «Гостиный двор»)
8 (4872) 55-08-01
Тула, проспект Ленина, 96, 1 этаж (гостиница «Тула»)
BARY | БАРИ
В сети кофеен «Бари» вы ощутите, что кофе — это не просто напиток, а целый мир и атмосфера, которые складываются из мелочей: уютная обстановка, воздушная пенка и волшебный аромат любимого напитка, процесс заваривания.
В этой кофейне можно заказать вкусный кофе, чай и холодные напитки, авторские десерты и сытные сэндвичи.
Десерт в «Бари» — это увлекательная история от шеф-кондитера. Любители сладкого каждый день могут открывать для себя что-то новое: плотный и насыщенный чизкейк с популярным печеньем Oreo или с экзотической маракуйей, морковный пирог, торт «Красный бархат», черничный тортик, бисквитный торт с маскарпоне и множество других десертов.
Приходите в это уютное заведение в выходные, чтобы набраться новых сил перед рабочей неделей и растянуть удовольствие от чашечки кофе, чая, айс латте или лимонада за разговорами с близкими.
Кроме лёгких перекусов и сладостей в этой кофейне вам предложат
сытно поесть.
Попробуйте киш, нежный, с вялеными томатами и голубым сыром или с ветчиной и кукурузой. А любители сэндвичей смогут выбрать мясной, рыбный или сладкий на свой вкус:
- Сэндвич с ветчиной из индейки с соусом песто, моцареллой, свежими томатами и салатом.
- Сэндвич со слабосоленой форелью, сливочным сыром, огурцом и салатом.
- Детский сэндвич — для самых маленьких гостей или для фанатов арахисовой пасты, банана и взбитых сливок.
Подаются они на белом, зерновом хлебе и хлебе с отрубями.
Ценители чая смогут здесь выбрать для себя любимый сорт вкусного напитка или попробовать новые.
Начните своё утро с завтрака в «Бари»! Необычным, вкусным и полезным завтраком станет гранола или сырники без муки, с небольшим добавлением сахара и топпингом по вкусу (домашняя карамель, сметана, лесные ягоды. мёд и орехи).
Любой напиток приготовят для вас как на обычном молоке, так и на обезжиренном, соевом, низколактозном или миндальном.
Сеть кофеен «Бари» — это:
- Правильный кофе класса specialty.
- Вкусные десерты, сделанные кондитером с любовью.
- Приветливые бариста, которые всегда помогут выбрать напиток или десерт.
- Приятное правило Pets Welcome — не стесняйтесь приходить в гости со своими маленькими питомцами!
Тула, ул. Советская, 47, ТЦ «Гостиный двор», 1 этаж, атриум
Тула, ул. Первомайская, 26-а
8 (920) 7777-000
MR. CUP
Кофейня MR. CUP гостеприимно встречает и радует своих гостей в Туле уже второй год. Здесь вы сможете попробовать, пожалуй, самый вкусный кофе в нашем городе. Вас угостят как классическими напитками на основе эспрессо, так и авторскими, а ещё здесь можно насладиться кофе, заваренным альтернативными способами.
Любителям чая в этом заведении придётся по вкусу приятный выбор различных сортов, а также новинка этого лета — напиток без кофеина, напоминающий латте и содержащий чай ройбуш — Ройбуш-Латте. Попробуйте этот интересный, нежнейший и богатый всеми полезными свойствами африканского чая напиток на основе первого в мире эспрессо из ройбуша, взбитого, словно для латте, молока и ванильного сахара.
Хотите охладиться в жаркий день вкусными освежающими напитками? Заходите в MR. CUP и наслаждайтесь лимонадами из летнего меню: облепиха-апельсин и малина-шалфей, гранат-имбирь. Их делают только из натуральных ингредиентов и, конечно же, с любовью.
Меню в этих кофейнях ориентировано на здоровое питание.
Все блюда здесь, будь то торты и сладости или сытные варианты для обеда или ужина, делают из натуральных качественных продуктов.
Для гостей, желающих перекусить, в этой кофейне готовят очень вкусные и сытные блюда, например цукини с креветками, сыром моцарелла, томатным соусом и песто, гаспаччо или панкейки с беконом, пармезаном, яйцом пашот, карамелизированным луком и острым соусом.
Недавно шеф-повар переработал рецептуру сэндвичей, и теперь они стали ещё вкуснее!
На выбор предлагают следующие сэндвичи:
- Цезарь;
- Пастрами;
- Говядина кимчи;
- С форелью.
Все основные ингредиенты и соусы в кофейне готовят сами. Нежнейшее куриное филе и говядина готовятся методом сувид, что делает их невероятно нежными и полезными, говядина пастрами также проходит обработку в сувиде и маринуется в специях около недели. Приходите пробовать!
Утром гости MR. CUP могут выбрать для себя сытный и вкусный завтрак из множества вариантов.
Кстати, завтрак здесь можно заказать на протяжении всего дня. Вот один из вариантов: венские вафли с пряной грушей и воздушным кремом куантро, дополненные чашечкой капучино.
Попробуйте вкусные и полезные каши и гранола:
- Овсяная каша с семенами чиа, вишнёвым соусом и фундуком;
- Рисовая каша с карамелизированным яблоком и фисташками;
- Каша из полбы с копчёной скумбрией и яйцом пашот;
- Гранола с домашним йогуртом и абрикосами.
Вы пробовали когда-нибудь скульптурное мороженое? Это самое сладкое спасение от жары в городе.
В Туле его можно отведать ТОЛЬКО в кофейнях MR. CUP!
Созданное из натуральных ингредиентов, оно не только очень вкусное, но ещё жутко красивое и фотогеничное. Каждое мороженое представляет собой известную личность или персонажа: Владимир Маяковский, Мэрилин Монро, Микки Макс, Дарт Вейдер из Звёздных Войн и многие другие.
Недавно в меню кофеен появились сразу две новинки! Первая — «Бирхер-мюсли». Это очень вкусное и полезное блюдо, которое было разработано немецким врачом-диетологом в 1900 году. Готовится из овсяных хлопьев, семян чиа и изюма, на кокосовом молоке, с добавлением свежих ягод и фруктов. Вторая — известный португальский десерт «Паштел-де-ната». Это небольшое пирожное из слоеного теста с заварным кремом внутри. Заглядывайте в MR. CUP утром, закажите мюсли и «Паштел», добавьте к ним чашечку вашего любимого кофе и получите самый вкусный на свете завтрак!
К осени в кофейне готовят новое меню, и гостей ждёт много очень вкусных новинок!
В этом заведении заботливо учитывают особенности гостей, которые не могут пить кофе с традиционным коровьим молоком. Даже если у вас непереносимость лактозы, вы строгий вегетарианец или соблюдаете особую диету — это не значит, что стоит отказывать себе в чашке любимого кофейного напитка. Для вас его приготовят на овсяном молоке.
А ещё здесь всегда рады видеть ваших четвероногих друзей. Если ваш питомец воспитан и не мешает другим гостям наслаждаться их чашкой кофе — приходите в гости вместе.
Тула, ул. Советская, 56-а
Тула, проспект Ленина, 52
8 (487) 257-03-99