M2 NR PARTY
14 марта в ТУЛЬСКОМ РОК-КЛУБЕ M2 пройдет масштабная вечеринка. На сцене выступят четыре молодых исполнителя ILONA, EL, YMJxKANG,
K. A. O.
После концерта гостей ждет вечеринка с DJ KOLTAVSKY.
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
14 марта 2020, суббота
20:00
22 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 900-1500 ₽
6 мая, среда 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
15 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
27 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1800-2500 ₽
21 марта, суббота 23:00
₽ Билеты: 350 ₽
12 апреля, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 250 ₽